دبي، الإمارات العربية المتحدة: أظهرت أحدث بيانات دوبيزل للسيارات ارتفاعاً ملحوظاً في اهتمام المستهلكين بخدمات تأجير السيارات اليومية في دولة الإمارات خلال مايو 2026، ما يعكس تنامي الإقبال على حلول التنقل المرنة التي تلبي احتياجات شريحة واسعة من السكان والزوار على حد سواء.

وسجلت جميع فئات التأجير الرئيسية نمواً شهرياً في عدد مشاهدات الإعلانات على المنصة، في مؤشر واضح على تنوع الطلب وتزايد الاعتماد على خيارات التنقل قصيرة الأجل التي تجمع بين المرونة والراحة وسهولة الوصول.

وحافظت فئة السيارات الاقتصادية (أقل من 100 درهم يومياً) على مكانتها كأكثر الفئات استقطاباً للاهتمام، محققة نحو 285 ألف مشاهدة خلال مايو، بزيادة قدرها 31% مقارنة بالشهر السابق. كما واصلت الفئة المتوسطة (100–300 درهم يومياً) أداءها القوي مع تسجيل 172 ألف مشاهدة، بارتفاع بلغ 12.7%.

وفي الوقت ذاته، شهدت الفئات الأعلى قيمة نمواً متواصلاً، حيث سجلت فئة السيارات المتميزة (300–500 درهم يومياً) ارتفاعاً بنسبة 15.7% لتصل إلى 79 ألف مشاهدة، فيما ارتفعت مشاهدات السيارات الفاخرة (500–1,000 درهم يومياً) بنسبة 17.8% إلى 80 ألف مشاهدة. أما فئة السيارات فائقة الفخامة (أكثر من 1,000 درهم يومياً)، فقد حققت نمواً لافتاً بنسبة 25.8% لتصل إلى 74 ألف مشاهدة.

السيارات الاقتصادية تتصدر المشهد

واصلت السيارات الاقتصادية استقطاب أكبر حجم من الاهتمام على المنصة، مدفوعة ببحث المستخدمين عن حلول تنقل عملية وفعّالة من حيث التكلفة. وتصدرت طرازات مثل إكسيد LX وإم جي MG3 وشيري أريزو 5 وكيا بيكانتو وإم جي MG5 قائمة السيارات الأكثر جذباً للمستخدمين ضمن هذه الفئة.

اهتمام متزايد بالفئة المتوسطة

كما أظهرت البيانات استمرار الطلب على السيارات التي توفر مزيجاً متوازناً من الراحة والقيمة مقابل السعر، حيث برزت طرازات مثل نيسان باترول ومرسيدس-بنز CLA وتسلا موديل 3 وميتسوبيشي إكسباندر وسوزوكي جيمني وشيفروليه كابتيفا بين الخيارات الأكثر مشاهدة.

نمو قوي في الاهتمام بفئات السيارات المتميزة والفاخرة

ولم يقتصر النمو على الفئات الاقتصادية والمتوسطة، إذ سجلت السيارات المتميزة والفاخرة مستويات قوية من التفاعل، ما يعكس تزايد اهتمام المستهلكين بتجارب القيادة الراقية وخيارات التنقل المرتبطة بأسلوب الحياة.

وشملت أبرز الطرازات التي حظيت باهتمام المستخدمين ضمن هذه الفئات لاند روفر ديفندر وبي واي دي ليوبارد 5 وشيفروليه كورفيت ومرسيدس-بنز الفئة C ومرسيدس-بنز GLC، إلى جانب سيارات فاخرة مثل مرسيدس-بنز G-Class وبي إم دبليو M4 وكاديلاك إسكاليد ولامبورغيني ريفويلتو ولامبورغيني هوراكان ورولز-رويس غوست وزيكر 9X.

وقال شريف مجدي، رئيس المبيعات في دوبيزل للسيارات: "تعكس هذه النتائج التحول المستمر في تفضيلات المستهلكين نحو حلول تنقل أكثر مرونة وسهولة. ويظهر النمو المسجل عبر مختلف الفئات السعرية أن المستخدمين يبحثون عن خيارات متنوعة تتناسب مع احتياجاتهم اليومية وتطلعاتهم المختلفة، سواء كانت مرتبطة بالتنقل العملي أو بالتجارب المتميزة."

وأضاف: "أصبحت المرونة والراحة وتعدد الخيارات عوامل رئيسية في قرارات المستهلكين اليوم. ويواصل التأجير قصير الأجل ترسيخ مكانته كخيار جذاب يوفر للمستخدمين إمكانية الوصول إلى مجموعة واسعة من المركبات دون الالتزام طويل الأمد المرتبط بالتملك."

وتؤكد هذه المؤشرات استمرار تطور سوق التنقل في دولة الإمارات، مع تزايد الإقبال على حلول التأجير المرنة عبر مختلف فئات المركبات، بما يعكس تنوع احتياجات المستهلكين وتغير أنماط الاستخدام في السوق المحلية.

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