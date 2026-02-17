دبي، الإمارات العربية المتحدة، أعلنت شركة "تريدكس" الإماراتية عن توسيع منظومة التجارة الرقمية المتكاملة، ما يمكّن الشركات الإماراتية من دخول السوق العراقي بطريقة منظمة وآمنة، وذلك خلال فعاليات منتدى "وورلديف دبي 2026" في دبي كوميرسيتي، أكبر تجمع عالمي متخصص بقطاع التجارة الرقمية في المنطقة، برعاية سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة "دييز".

ويمثل العراق أحد أكبر الأسواق الاستهلاكية وأكثرها ديناميكية في المنطقة، إذ يضم أكثر من 850 ألف شركة صغيرة ومتوسطة وأكثر من 24 مليون مستهلك نشط. ويستمر محور التجارة بين الإمارات والعراق في النشاط المكثف، حيث بلغ حجم التبادل التجاري الثنائي نحو 33 مليار دولار أمريكي في 2024، مع توقعات للوصول إلى 60 مليار دولار بحلول 2030، مما يجعل السوق العراقي فرصة رئيسية للتوسع الإقليمي للشركات الإماراتية في قطاعات مثل المواد الغذائية، مواد البناء، الإلكترونيات، والخدمات الرقمية.

وقال أحمد كاظم، الرئيس التنفيذي للاستثمار في "تريدكس": "هدفنا تمكين الشركات الإماراتية من دخول السوق العراقي بثقة عبر جسر رقمي يختصر المسافات، يقلل المخاطر، ويزيد فرص النمو. توفر تريدكس منصة متكاملة تشمل الحلول التكنولوجية، التسويات المالية، والخدمات اللوجستية لدعم التوسع الإقليمي بسهولة وكفاءة."

تمكّن منصة "تريدكس" الشركات الإماراتية من الوصول المباشر إلى شبكة نشطة من التجار العراقيين، وتوفر دورة تجارية متكاملة تشمل حلول دفع آمنة وتسويات مالية منظمة، ودعمًا لوجستيًا متكاملًا عبر دبي، بالإضافة إلى إدارة معاملات رقمية موثوقة مع أدوات لمراقبة سلسلة التوريد وتقليل المخاطر.

وتستند المنصة إلى معايير امتثال مالية وتجارية مدعومة بشراكات استراتيجية مع جهات استشارية دولية لتعزيز الثقة بين المصدرين الإماراتيين والتجار العراقيين والبنوك. كما تستفيد من بنية دبي التحتية المتقدمة، وأنظمة الجمارك المرنة، والبيئة المصرفية الناضجة لتسهيل الشحن وإدارة التوريد والتوسع الإقليمي بكفاءة.

تدعو "تريدكس" الشركات الإماراتية في مختلف القطاعات، بما في ذلك السلع الاستهلاكية، المواد الغذائية، الإلكترونيات، مواد البناء، المنتجات الصناعية، والخدمات الرقمية، للاستفادة من المنصة والانضمام إلى شبكة تجارية متنامية تربط الإمارات بالعراق، بما يتيح توسيع حضورها الإقليمي وتحقيق نمو مستدام في أسواق جديدة.

نبذة عن "تريدكس"

تريدكس هي منصة B2B للتجارة العابرة للحدود تربط الشركات الإماراتية بالمشترين في العراق والمنطقة الأوسع. تمكّن المنصة الشركات من الالتزام بالامتثال الكامل في التعاملات عبر الموردين، التصدير والاستيراد، مع توفير حلول دفع آمنة وخدمات لوجستية موثوقة. ومن خلال تبسيط التجارة العابرة للحدود وتقليل التعقيدات التشغيلية، تدعم تريدكس الشركات في توسيع نطاق تجارتها الإقليمية بكفاءة وأمان.

-انتهى-

#بياناتشركات