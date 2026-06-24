الاستعداد لتشغيل ثلاثة فروع في الكويت ضمن محطات وقود في منطقة غرب عبدالله المبارك خلال 2026

• إجمالي شبكة "ترولي" يصل إلى 230 فرعاً في الكويت والمملكة العربية السعودية

الكويت، أعلنت شركة ترولي للتجارة العامة، منصة تجارة التجزئة القائمة على مفهوم المتاجر القريبة والمدرجة في السوق الأول لدى بورصة الكويت، عن افتتاح ثلاثة فروع جديدة في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، إلى جانب الاستعداد لتشغيل ثلاثة فروع جديدة في الكويت خلال عام 2026، وذلك بعد استكمال أعمال التجهيز والاشتراطات التشغيلية اللازمة.

وتأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية "ترولي" الهادفة إلى توسيع شبكة متاجرها في مواقع مختارة، وتعزيز وصول العملاء إلى منتجاتهم اليومية من خلال فروع قريبة وسريعة ومريحة، بما يدعم نموذج الشركة القائم على خدمة الطلب اليومي عالي التكرار.

وفي المملكة العربية السعودية، افتتحت "ترولي" ثلاثة فروع جديدة في مدينة الرياض، تشمل فرعين في سدرة كومباوند من روشن، إضافة إلى فرع في محطة سهل على طريق الملك فهد. وتعكس هذه الافتتاحات استمرار نمو حضور الشركة في السوق السعودية، من خلال التواجد في مواقع تجمع بين المجتمعات السكنية الحديثة والمواقع الحيوية ذات الحركة اليومية العالية. كما تدعم الفروع الجديدة قدرة "ترولي" على خدمة قاعدة عملاء أوسع في الرياض، وتقديم تجربة تسوق يومية سريعة ومريحة ترتبط باحتياجات العملاء المتكررة، سواء داخل المجتمعات السكنية أو في المواقع المرتبطة بحركة التنقل اليومية.

وفي الكويت، تستعد "ترولي" لتشغيل ثلاثة فروع جديدة ضمن ثلاث محطات وقود في منطقة غرب عبدالله المبارك، وهي المحطات رقم 165 و159 و158، وذلك خلال عام 2026 وبعد استكمال أعمال التجهيز والاشتراطات التشغيلية اللازمة. وتأتي هذه الفروع عقب حصول الشركة على خطاب ترسية من شركة البترول الوطنية الكويتية لاستثمار وتشغيل نشاط السوق المركزي في المحطات الثلاث لمدة سبع سنوات وثلاثة أشهر، بما يدعم توسع "ترولي" في مواقع استراتيجية تخدم المناطق السكنية وحركة العملاء اليومية، وتعزز سهولة الوصول إلى منتجاتها وخدماتها في الكويت.

وتواصل "ترولي" الاستثمار في توسيع شبكة فروعها بصورة انتقائية، مع التركيز على المواقع التي تدعم الكفاءة التشغيلية، وتعزز إنتاجية الفروع، وتوفر قيمة مضافة للعملاء..

وتؤكد هذه الخطوة استمرار زخم نمو "ترولي" عقب إدراجها في بورصة الكويت، وتركيزها على تنفيذ خطط توسع منضبطة تدعم حضورها في قطاع تجارة التجزئة الميسّرة، وتعزز قدرتها على تلبية احتياجات العملاء اليومية في الكويت والسعودية.

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