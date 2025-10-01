الشراكة تستهدف 50 فندقا بمصر تحت علامات " ماينور " الفندقية وأشهرها " أنانتارا ", والبداية بإفتتاح 4 فنادق في أزهى رأس الحكمة، والسخنة، وكنز في زايد الجديدة.

حسام الشاعر رئيس مجموعة صن رايز وشركة مدار :-

نستهدف دخول العلامات الفندقية الكبرى وتدفق الاستثمارات للارتقاء بالجودة ووضع مصر بمكانتها المستحقة على خريطة السياحة العالمية.

ويليام إي هينيكي رئيس مجموعة ماينور العالمية :-

مصر تتمتع بمكانة استثنائية على خريطة السياحة الدولية، و فخورون بدخولنا لأول مرة هذا السوق المهم من خلال شراكتنا مع مجموعة صن رايز العريقة.

القاهرة: رحب مجتمع الأعمال خاصة السياحي والعقاري باتفاقية الشراكة الاستراتيجية التي شهدها الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء والسيد شريف فتحي وزير السياحة والاثار بمقر مجلس الوزراء, بين مجموعة فنادق ومنتجعات "صن رايز" مع مجموعة ماينور الدولية للضيافة، والتي تعد إحدى أكبر المجموعات الفندقية في العالم وصاحبة عدة علامات فندقية شهيرة أهمها " أنانتارا ".

وأكد ممثلو القطاع السياحي والفندقي أن الاتفاقية تعد دفعة جديدة قوية للسياحة المصرية وخطوة مهمة نحو تحسين صورتها السياحية بالخارج , زيادة نسبة السياحة عالية الإنفاق والدخل من الحركة السياحية الوافدة , كما تعكس الاتفاقية الثقة الدولية المتزايدة في مصر باعتبارها أحد أهم مراكز الجذب السياحي والاستثماري بمنطقة الشرق الأوسط بل والعالم.

بموجب الاتفاقية تتعاون "صن رايز" مع "ماينور" لإطلاق خطة توسعية تستهدف افتتاح وإدارة 50 فندقاً جديداً في مصر , وتشمل الشراكة أيضاً شركة "مدار" للتطوير العقاري، حيث تنطلق البداية بإطلاق أربعة فنادق كبرى ضمن مشروعات مدار للتطوير العقاري، في انطلاقة قوية تؤكد قدرة المجموعة على تقديم مشروعات سياحية وسكنية بمستوى عالمي: فندق في أزهى رأس الحكمة، وفندق في كنز زايد الجديدة، وفندقين في أزهى العين السخنة.

وقد قام بالتوقيع في مقر رئاسة الوزراء كل من السيد حسام الشاعر، رئيس مجلس إدارة مجموعة فنادق ومنتجعات "صن رايز" وشركة "مدار" للتطوير العقاري، والسيد ويليام إي هينيكي، ورئيس مجلس إدارة مجموعة "ماينور" الدولية وهو مؤسس المجموعة منذ عام 1978 ، بخبرة تمتد لأكثر من أربعة عقود.

تأتي تلك الخطوة المهمة تماشياً مع سياسات الدولة وسعيها لتعزيز قطاع السياحة والفنادق كركيزة أساسية للاقتصاد الوطني وتنفيذ أهدافها الرئيسية بتقديم كافة التسهيلات لجذب الاستثمارات خاصة القطاع السياحي لزيادة الطاقة الفندقية بمصر خاصة من العلامات الدولة الكبرى التي تليق بالمقصد السياحي المصري , ودعم كامل للمشروعات التي تستهدف توفير العملة الصعبة وكذلك توفر أكبر عدد من فرص العمل

ويعد دخول علامة فندقية عالمية مثل "أنانتارا" وباقي العلامات الفندقية الشهيرة لشركة ماينور للسوق السياحي المصري نقطة مهمة تبرز الثقة المتنامية في جاذبية القطاع السياحي ، حيث أن مجموعة "ماينور" الدولية تُعد من أكبر الكيانات الفندقية عالمياً، وتدير شبكة تضم أكثر من 640 فندقًا ومنتجعا في حوالي 59 دولة عبر 6 قارات، وتوفر ما يزيد عن 80,000 غرفة فندقية وأكثر من 3,000 مطعم، إلى جانب أكثر من 50 علامة تجارية رائدة.

وفي هذا السياق، وأكد رئيس الوزراء أن الاستثمار السياحي يمثل محوراً مهماً ضمن محاور عمل الدولة المصرية خلال الفترة الحالية والمقبلة، حيث يتم العمل على زيادة عدد الغرف الفندقية بالشراكة مع القطاع الخاص الوطني والعالمي، لاسيما في ظل الجهود الحثيثة لتعزيز المقومات الداعمة لجذب الحركة السياحية.

وتعليقاً على هذه الشراكة، قال السيد حسام الشاعر، رئيس مجلس إدارة مجموعة فنادق ومنتجعات "صن رايز" وشركة مدار للتطوير العقاري: أن صناعة السياحة المصرية تشهد تطورا ملموسا ينعكس بشكل إيجابي على زيادة النمو والدخل السياحي , وأوضح الشاعر أن مصر من أهم الدول السياحية حول العالم وتتمتع بإمكانيات سياحية لا مثيل لها واّن اّوان أن تضع مصر أقدامها بين كبار الدول السياحية في العالم , موضحا ان هذا الهدف لن يتحقق إلا بزيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية والمحلية بقطاع السياحة والتي تليق بإمكانيات المقصد السياحي المصري ويعزز وجوده بقوة على خريطة السياحة العالمية.

وأضاف حسام الشاعر "نفخر بتعاوننا مع مجموعة ماينور الدولية، كواحدة من أكبر مؤسسات الضيافة في العالم، في شراكة تعزز من جهودنا المستمرة للارتقاء بقطاع الضيافة والفنادق في مصر. هذه الخطوة تعكس إيماننا بالدور الحيوي لهذا القطاع في تنمية السياحة وتعزيز مساهمتها في الاقتصاد الوطني."

وقال ، "منذ تأسيس صن رايز عام 2002، رسخّنا مكانتنا كأحد أهم المستثمرين السياحيين بمصر من خلال تطوير وجهات متكاملة ومستدامة تقدم أعلى معايير الخدمة الفندقية فى مصر والعديد من الدول الأخرى. واليوم، تأتي هذه الشراكة لتؤكد ثقة المستثمرين الدوليين في قوة الاقتصاد المصري وجاذبية مقاصده السياحية، وتدعم رؤيتنا لتسريع وتيرة تعزيز وتطوير قطاع الضيافة والفنادق بما يتماشى مع أهداف رؤية مصر 2030."

ومن جانبه، صرّح السيد ويليام إي هينيكي، المؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة ماينور الدولية: "نحن فخورون بإطلاق شراكتنا مع مجموعة فنادق ومنتجعات "صن رايز" والدخول إلى السوق المصري للمرة الأولى، وهي خطوة تأتي في إطار استراتيجية المجموعة للتوسع في أبرز الأسواق السياحية عالمياً. موضحا أن مصر تتمتع بمكانة استثنائية على خريطة السياحة الدولية، بفضل موقعها الجغرافي الفريد المطل على البحر الأحمر والبحر المتوسط، والمقومات الطبيعية والثقافية المتنوعة، إلى جانب البنية التحتية المتطورة التي عززت جاذبية الاستثمار في هذا القطاع الحيوي."

وأضاف إي هينيكي: "من خلال هذه الشراكة، نهدف إلى تقديم مفهوم جديد للضيافة في مصر يواكب أعلى المعايير العالمية، ويضيف قيمة مستدامة للقطاع السياحي والاقتصاد الوطني على حد سواء. إن الجمع بين خبرة مجموعة "صن رايز" العريقة ومعاييرنا الدولية يشكل منصة قوية لإطلاق مشروعات نوعية تضع مصر في موقع ريادي على خريطة الوجهات السياحية العالمية لسنوات قادمة."

يعكس هذا التعاون الاستراتيجي بين مجموعتي "صن رايز" و"ماينور" رؤية "صن رايز" في تعزيز قطاع الفنادق كركيزة أساسية للتجربة السياحية المتكاملة في مصر. وتأتي هذه الشراكة في وقت يشهد فيه قطاع السياحة المصري نموًا ملحوظًا، حيث أظهرت بيانات وزارة السياحة والآثار أن مصر استقبلت عددًا قياسيًا من السياح والذي من المتوقع ان يزيد علي 17 مليون سائح بنهاية هذا العام وهو ما يمثل زيادة كبيرة مقارنة بالأعوام السابقة. كما أن القطاع يهدف إلى الوصول إلى 30 مليون سائح بحلول عام 2030 .

كما تمثل هذه الشراكة خطوة واعدة لدعم قطاع السياحة المصري من خلال إنشاء عدد من الفنادق، تماشياً مع توجه الدولة نحو تحقيق أهداف طموحة بزيادة عدد السائحين، وتعزيز مكانة مصر كوجهة سياحية آمنة ومتنوعة تزيد من جاذبيتها عالمياً. وفي هذا الإطار، أطلقت الحكومة حزمة من المبادرات الداعمة، تشمل برنامج توفير قروض ميسرة لتوسعة وتحديث المنشآت الفندقية بما يسهم في زيادة السعة الفندقية، إلى جانب منصة تدريب إلكترونية تهدف إلى رفع كفاءة العاملين في القطاع وضمان تقديم تجربة سياحية متميزة ترتقي بمستويات رضا الزوار

جدير بالذكر أن مجموعة فنادق ومنتجعات صن رايز تُعد من أبرز علامات الضيافة الفاخرة في مصر، بمحفظة تضم أكثر من 25 فندقًا ومنتجعًا في مواقع سياحية مميزة مثل شرم الشيخ والغردقة والعين السخنة، بالإضافة إلى فنادق عائمة على النيل , بجانب توسعها بعدد من الأسواق السياحية الدولية ومنها اليونان والمغرب وزنزبار ، وهو ما رسخ مكانتها كأحد أهم مشغلي الفنادق في السوق المصري والدولي.

وتمتد استثمارات المجموعة للنشاط العقاري من خلال ذراعها العقاري متمثلا في شركة "مدار للتطوير العقاري" التي تمتلك محفظة مشروعات كبرى تشمل «كنز» في زايد الجديدة، «أزهى العين السخنة»، و«أزهى رأس الحكمة»، بمساحات تتجاوز 1000 فدان وأكثر من 5,000 وحدة، ويعكس هذا التكامل بين صن رايز ومدار قوة المجموعة في الجمع بين الخبرة الفندقية العريقة والتطوير العقاري المتكامل، بما يعزز من مكانة مصر كوجهة سياحية عالمية.

-انتهى-

#بياناتشركات