أشعلت شركة SN Automotive، الكيان المشترك بين مجموعة الصافي و«النصر للسيارات»، أجواء سوق السيارات المصري بإعلان شراكة استراتيجية مع عملاق الصناعة الصينية دونج فينج موتور، وإطلاق مجموعة واسعة من السيارات لأول مرة محليًا، تشمل طرازات تقليدية وكهربائية وهجينة، في خطوة يُنتظر أن تعيد تشكيل مشهد التنقل في مصر.

جاء ذلك خلال حفل مهيب احتضنه مركز مصر للمعارض الدولية على مساحة 10 آلاف متر مربع، بحضور ممثلين كبار عن قطاع السيارات، ووكلاء، وإعلاميين، وعدد من المؤثرين ورواد الأعمال.

وفي كلمته خلال الحدث، أوضح المهندس يحيى عبد الحليم، الرئيس التنفيذي لشركة SN Automotive، أن الشراكة الجديدة لا تقتصر على تقديم سيارات حديثة فقط، بل تفتح المجال لرؤية مستقبلية لنمو السوق المحلي عبر إتاحة خيارات متنوعة بأسعار مدروسة وجودة مضمونة.

أما ليا و تشينغلي، المدير الإقليمي لأفريقيا بشركة دونج فينج، فأكد التزام الشركة بتحويل مصر إلى مركز تصنيع وتوزيع رئيسي لقطع الغيار وخدمات السيارات نحو إفريقيا، مستهدفًا تقديم سيارات بمواصفات عالية وبأسعار منافسة.

وكشف طارق مصطفى حسين، رئيس قطاع المبيعات بالشركة، عن خطة طموحة لإنشاء شبكة مبيعات وخدمات ما بعد البيع تغطي أنحاء الجمهورية، تبدأ بـ25 نقطة بيع وصيانة خلال عام، مع ضمان توافر قطع الغيار قبل طرح السيارات في السوق فعليًا.

وطرحت SN Automotive خلال الحفل مجموعة متنوعة من الطرازات بأسعار متفاوتة لتلائم شرائح متعددة من العملاء، من بينها السيارة الكهربائية MAGE EV المنتظر إعلان سعرها قريبًا، وطرازات البنزين من MAGE بسعر يبدأ من 1.19 مليون جنيه، وSHINE بأسعار تبدأ من 790 ألف جنيه، إلى جانب سيارات كهربائية مثل BOX بأسعار تبدأ من 770 ألف جنيه، وطرازات فاخرة من عائلة VOYAH تصل أسعارها حتى نحو 5 ملايين جنيه. كما ضم الكشف السيارة الهجينة الفاخرة M-HERO بسعر يقارب 6 ملايين جنيه.

وبهذا التحالف، تفتح SN Automotive الباب أمام موجة جديدة من التنافس في سوق السيارات المصري الذي ينتظر فرصًا أكبر للاختيار بين سيارات حديثة بمواصفات تكنولوجية وخدمات متطورة تلبي تطلعات المستهلكين في مختلف أنحاء البلاد.

