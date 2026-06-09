طورت الشركة وأطلقت خلال عام 2025 تقييماً متكاملاً للمخاطر والفرص المرتبطة بالمناخ والطبيعة، بهدف توجيه جهودها الرامية إلى تعزيز مرونة النظم الغذائية ودعم استدامتها على المدى الطويل.

القاهرة، مصر، تزامناً مع احتفالها بمرور 45 عاماً على انطلاق أعمالها في مصر، أعلنت تتراباك عن إصدار تقرير الاستدامة لعام 2025، والذي يستعرض التقدم العالمي الذي أحرزته الشركة في خفض الانبعاثات وتعزيز مرونة النظم الغذائية.

وكشف التقرير عن نجاح تتراباك في خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري عبر سلسلة القيمة بنسبة 34% مقارنة بعام 2019، متجاوزة هدفها المرحلي المتمثل في خفض يزيد على الثلث، إلى جانب تقليص الانبعاثات التشغيلية بنسبة 56%، ورفع نسبة الاعتماد على الطاقة المتجددة إلى 97%.

ويعكس هذا التقدم التزام الشركة بتسريع تحويل خفض الانبعاثات في الأنظمة الغذائية ليكون أكثر استدامة وكفاءة، من خلال الاستثمار في الابتكار والحلول في تقليل أثرها البيئي وتعزيز كفاءة الموارد عبر سلسلة القيمة.

وفي هذا السياق، قال أدولفو أوريف، الرئيس والرئيس التنفيذي لشركة تتراباك: "يواجه العالم تحديات متزايدة في تأمين الغذاء في ظل تصاعد المخاطر البيئية ، ومن هنا نواصل التزامنا بدعم بناء نظم غذائية أكثر مرونة واستدامة، وقد شكل عام 2025 محطة مهمة في مسيرتنا، حيث تجاوزنا هدف خفض الانبعاثات عبر سلسلة القيمة بأكثر من الثلث، ويظل التعاون مع شركائنا عاملاً أساسياً لتحقيق نتائج مستدامة".

كما قامت الشركة خلال عام 2025 بعمل تقييماً متكاملاً للمخاطر والفرص المرتبطة بالمناخ والطبيعة لدعم قرارات الاستثمار وتعزيز مرونة عملياتها وسلاسل القيمة، إلى جانب تحديث إطار عملها الخاص بالطبيعة، بما يعكس الدروس المستفادة لضمان بقائه ذا صلة في مشهد صناعي يتغير بسرعة. وبالاستناد إلى ذلك، أدخلت الشركة أهدافاً جديدة أو حدّثتها استجابةً للتطورات في مجالات عمل محددة.

وفي إطار الابتكار، أطلقت تتراباك نظام Tetra Pak®️ Factory OS™️، وهو منصة رقمية متقدمة للأتمتة الصناعية تساعد على رفع كفاءة الإنتاج وتقليل الفاقد وتعزيز الاستدامة التشغيلية.

كما تم تعزيز إلتزام الشركة بالإنتاج الغذائي المستدام عبر توسيع الشبكة العالمية لمراكز الابتكار التابعة لتتراباك. وشهد عام 2025 إطلاق مركز جديد لتطوير المنتجات في تشوليه، فرنسا، ومركز جديد لابتكار العملاء في بانكوك، تايلاند، ومركز تطوير تقنيات الغذاء الجديدة من تتراباك (Tetra Pak®️ New Food Technology Development) في كالرشامن، السويد. وتمنح هذه المراكز العملاء المساحة والدعم والخبرة لاختبار الابتكارات وتحجيم المنتجات لتقديم الغذاء بأمان حول العالم.

على المستوى الإجمالي، يُظهر تقدم عام 2025 أن تتراباك تسير على خطى تحقيق أهدافها المناخية المستدامة. وتشمل هذه الأهداف: تحقيق خفض بنسبة 46% في انبعاثات غازات الدفيئة عبر سلسلة القيمة بحلول عام 2030، وزيادة استهلاك الكهرباء المتجددة عبر العمليات ليصل إلى 100% بحلول 2030، والوصول إلى انبعاثات صافية صفر بحلول عام 2050.

ومن الإنجازات البارزة الأخرى التي تم مشاركتها في تقرير الاستدامة FY25 ما يلي:

• الاستثمار بما يقارب 100 مليون يورو في البحث والتطوير الخاص بالتغليف لمعالجة استدامة عبوات تتراباك. وقد أدى هذا الاستثمار إلى تحقيق “إنجاز عالمي لأول مرة” يتمثل في حاجز ورقي لعبوات العصير، بما يحقق خفضاً بنسبة 43% في البصمة الكربونية مقارنةً بعبوة معقمة تحتوي على طبقة من رقائق الألومنيوم ومواد قائمة على مصادر أحفورية.

• تجديد التركيز على إزالة الكربون من أنظمة الغذاء عبر توقيع مذكرة تفاهم (MoU) مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO) في COP30، بهدف توسيع نطاق الابتكار في هذا المجال.

• توفير حليب أو مشروبات أخرى داخل عبواتها لـ68 مليون طفل عبر 52 دولة من خلال برامج التغذية المدرسية، بزيادة قدرها مليونان طفل وإضافة ثلاث دول عن عام 2024.

• إجراء مراجعة معمقة لأثر حقوق الإنسان ذي الأولوية على طول سلسلة القيمة كاملة.

• توسيع جهود استعادة النظم البيئية عبر مشروع Araucaria Conservation Project، بإضافة أكثر من 1600 هكتار في عام 2025 وحده، بما يتجاوز مضاعفة إجمالي مساحة الأراضي التي يجري ترميمها في سنة واحدة.

وعلى صعيد الجهود المحلية، استعرضت شركة تتراباك مصر جهودها لتعزيز جمع وإعادة تدوير العبوات الكرتونية المستخدمة خلال مشاركتها في حلقة نقاشية في معرض "بروباك الشرق الأوسط وأفريقيا". وأكدت الشركة أن الاستدامة تمثل محوراً رئيسياً في استراتيجيتها، مشيرة إلى حصولها على جائزة أثر تقديراً لجهودها في دعم الاقتصاد الدائري وتحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030. كما أوضحت أن مبادراتها بدأت عام 2023 بمشروعات تجريبية أسفرت عن جمع نحو 200 طن من العبوات، قبل التوسع في عام 2024 عبر مشروع لجمع 500 طن بالتعاون مع عدد من الشركاء.

وأثمرت هذه الجهود عن إنشاء أول خط متكامل في مصر وأفريقيا لإعادة تدوير عبوات المشروبات الكرتونية في يونيبورد بمدينة السادات باستثمارات بلغت 170 مليون جنيهز وخلال عام 2025، ارتفعت نجح خط التدوير في معالجة نحو 4 آلاف طن وتحويلها إلى منتجات ورقية متنوعة. كما أطلقت الشركة حملة "دوّر العلبة تدورلك" بالشراكة مع عدد من شركات الأغذية والمشروبات وبرعاية وزارة البيئة، لتشجيع مشاركة المستهلكين في الجمع وإعادة التدوير، مؤكدة أن التعاون بين القطاعين العام والخاص والمجتمع يمثل الركيزة الأساسية لدعم التنمية المستدامة والاقتصاد الدائري في مصر.

وتواصل تتراباك التقدم نحو أهدافها المناخية طويلة الأجل، بما يشمل خفض الانبعاثات بنسبة 46% بحلول 2030، والوصول إلى 100% كهرباء متجددة في عملياتها التشغيلية، وتحقيق صافي انبعاثات صفرية بحلول 2050.

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