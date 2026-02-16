دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت "تانيشك"، العلامة الهندية الأبرز في عالم المجوهرات والتابعة لشركة "تيتان كومباني ليمتد"، عن توسيع حضورها في دولة الإمارات بافتتاح أول متجر لها في منطقة دبي الجنوب، وذلك في مركز ابن بطوطة – ردهة الأندلس. ويمتد المتجر الجديد على مساحة تتجاوز 2000 قدم مربع، ليشكّل محطة استراتيجية مهمة في مسيرة توسّع العلامة، مع دخولها أحد أسرع المراكز السكنية والعصرية نمواً في دبي، مما يعكس التزامها طويل الأمد بخدمة الشرائح المتنوعة والمتنامية من العملاء في الإمارة.

ومع امتلاكها 18 متجراً في دولة الإمارات، ومواصلة الاستثمار عبر أبرز مناطق النمو الحيوية، تواصل استراتيجية توسّع «تانيشك» اكتساب زخم واضح ومتسارع. ويأتي افتتاح فرع دبي الجنوب بعد فترة وجيزة من إطلاق متجر آخر في «مركز الذهب» بسوق دبي للذهب، ما يعكس نهجاً توسعياً مدروساً يعزّز حضور العلامة التجارية في كلٍّ من وجهات المجوهرات الراسخة والمجمّعات السكنية الناشئة على حدّ سواء.

يأتي افتتاح متجر "ابن بطوطة مول" تماشياً مع التوجّه الاستراتيجي الأشمل لشركة «تيتان» لترسيخ مكانة «تانيشك» الريادية في سوق المجوهرات بدولة الإمارات. ومن خلال الجمع بين التوسّع المتسارع في شبكة الفروع، والتخطيط الاستراتيجي لاختيار المواقع، وتقديم محفظة منتجات متنوعة تلبي مختلف الأذواق، تواصل «تانيشك» تعزيز ميزتها التنافسية وترسيخ حضورها، بما يعمّق ارتباطها بعملائها في دبي ومختلف إمارات الدولة.

وخلال حفل الافتتاح، قال آرون نارايانان، الرئيس التنفيذي العالمي – قطاع المجوهرات، شركة تيتان المحدودة: "نفخر بإطلاق أول متجر لنا في دبي الجنوب، إذ يُجسّد هذا التوسع تركيزنا على بناء حضور قوي في المواقع التي تمثل مستقبل الحياة الحضرية في دولة الإمارات. وتُعد دبي الجنوب خطوة طبيعية في مسيرة نمو علامتنا، نظراً لما تتميز به من توسع سكني متسارع وتطور مجتمعي طويل الأمد، وهو ما ينسجم مع التزام ’تيتان‘ بالاستثمار في النماذج والمواقع التي تجعل المجوهرات الموثوقة في متناول حياة العملاء اليومية".

وأضاف: "يُمثّل متجر دبي الجنوب خطوة مدروسة ضمن استراتيجية "تانيشك" طويلة المدى للتوسع في دولة الإمارات، والتي ترتكز على التواجد في الأماكن التي تشهد نمواً عمرانياً. وتبرز دبي الجنوب كمركز سكني ووجهة محورية للسكن والأنشطة الاقتصادية، مدعومة بنمو البنية التحتية، وقطاع طيران وخدمات لوجستية متطور، فضلاً عن شريحة سكانية تنتمي إلى فئة عمرية فتية وطموحة وتتمتع بارتباط ثقافي عميق بالمجوهرات. ومن خلال هذا الموقع، يمكننا التفاعل عن قرب مع العائلات في مختلف محطّات حياتهم المهمة، مما يعزز التزامنا ببناء علاقات مستدامة في أسواق تنطوي على فرص نمو واعدة".

يضم المتجر تشكيلة غنية من المجوهرات، التي تشمل المجوهرات الذهبية والماسية الملائمة للاستخدام اليومي والمناسبات، ومجوهرات الأعراس، بالإضافة إلى أطقم فاخرة مختارة بعناية. وقد تم تنسيق هذه التشكيلة بما يخاطب أذواق الأزواج الشباب، والأسر الناشئة، والعملاء الذين يحتفلون بمحطات مفصلية في حياتهم ضمن الفئة العمرية بين 25 و45 عاماً. ويعكس هذا الموقع تركيز «تانيشك» المتزايد على المناطق السكنية سريعة النمو، التي تتمتع بارتباط ثقافي قوي بالذهب، إلى جانب الطلب المتنامي على الألماس. كما جرى مواءمة تشكيلة المنتجات مع احتياجات الأسر من ذوي الدخل المتوسط إلى المرتفع، لا سيما الجالية الجنوب آسيوية الكبيرة التي تشكّل محركاً رئيسياً ومستداماً للطلب على المجوهرات في المنطقة.

وتابع: "يمثّل افتتاح متجرنا في دبي الجنوب خطوة استراتيجية لتعزيز حضور «تانيشك» في المجمّعات السكنية سريعة النمو. ويضم هذا السوق شريحة واسعة من الأسر الشابة التي تُقبل على الشراء في مناسبات مفصلية من حياتها، مدفوعة بذائقة متجذّرة تقدّر قيمة الذهب والألماس كرمز للاحتفاء طويل الأمد. ويبقى تركيزنا منصبّاً على تقديم تشكيلة متكاملة من المجوهرات تحت سقف واحد، مدعومة بممارسات شفافة، وجودة متسقة، وتجربة تسوّق ترسّخ الثقة على المدى الطويل. ومع استمرار توسّعنا في دولة الإمارات، نعتمد نهجاً يرتكز على فهم تطوّر المجتمعات المحلية، ومواءمة حضورنا مع الأماكن التي يعيش فيها عملاؤنا ويحتفلون فيها ويستثمرون في أهم لحظاتهم الحياتية".

استناداً إلى هذا الزخم المتنامي، تتجه مسيرة «تانيشك» في دولة الإمارات نحو تسارع أكبر خلال المرحلة المقبلة. ومع وجود خطة قوية لافتتاح متاجر جديدة، تواصل العلامة التجارية دراسة مواقع إضافية في مختلف إمارات الدولة، في إطار رؤيتها التوسعية متوسطة وطويلة الأمد. ويرتكز هذا التوسع على استراتيجية تقوم على الدخول المبكر إلى المجتمعات السكنية الناشئة، بالتوازي مع تعزيز الحضور في الوجهات التجارية الراسخة، بما يمكّن «تانيشك» من بناء واحدة من أوسع شبكات متاجر المجوهرات وأكثرها تخطيطاً وانتقاءً في المنطقة.

نبذة حول "تانيشك":

تانيشك هي العلامة الأكثر شهرة للمجوهرات في الهند من مجموعة "تاتا"، وتعتبر مرادفاً للدقة الفائقة في الحرفية الماهرة، والتصاميم الحصرية، وخدمة العملاء التي لا تُضاهى، وجودة المنتج المضمونة لأكثر من عقدين.

في "تانيشك"، لا تُعدّ المجوهرات مجرد منتج، بل تجسيداً لفنٍ راقٍ وحرفيةٍ متقنة. وتقدّم مجموعتنا الراقية من المجوهرات الذهبية والمرصّعة بالألماس توازناً مثالياً بين سحر التراث وجاذبية التصاميم العصرية. ومن خلال تصاميم تحتفي بجمال اللحظات الخاصة والمناسبات الاستثنائية، تسعى تانيشك إلى أن تكون جزءاً لا يتجزأ من رحلة كل امرأة.

وتأكيداً على التزامها بالتميّز والجودة، حصدت تانيشك لقب «أكثر علامة تجارية موثوقة للمجوهرات في الهند» من قبل مؤسسة Trust Research Advisory . وتتمتع تانيشك اليوم بحضور واسع يضم أكثر من 430 متجراً في مختلف أنحاء الهند، إضافةً إلى أكثر من 20 متجراً في كل من دولة الإمارات وقطر وسلطنة عُمان وسنغافورة والولايات المتحدة الأمريكية. كما يمكنكم التسوق عبر الإنترنت من خلال الموقع الإلكتروني: www.tanishq.ae

-انتهى-

#بياناتشركات