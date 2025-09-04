في إطار رؤية المملكة 2030 والهادفة إلى تطوير قوى عاملة ماهرة وجاهزة للمستقبل، أعلنت شركة تاسك للتوظيف عن شراكتها مع ديسبرز لتقديم حلول مبتكرة تساعد الشركات على استقطاب المواهب وتعزيز مهارات موظفيها، بما يدعم نمو الاقتصاد الوطني.

ويضم سوق العمل السعودي أكثر من 13 مليون عامل، مع هدف طموح لتوفير مليوني وظيفة بحلول عام 2030، ما يعكس التحولات الجذرية التي يشهدها السوق بدعم من فئة شبابية طموحة وإصلاحات استراتيجية تستهدف التوطين، وتطوير المهارات، وتنويع الاقتصاد.

وتُعد مجموعة تاسك من أبرز مزودي حلول القوى العاملة في الإمارات والسعودية ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إذ تسهّل ما بين 1800 إلى 2000 عملية توظيف سنوياً. ويمنح نهجها الشامل في تقديم خدمات القوى العاملة أبرز الشركات في المنطقة المرونة والامتثال والخبرة المطلوبة للنجاح في بيئة العمل المتسارعة التغير.

ولا تقتصر شراكة “تاسك” مع “ديسبرز” على التوظيف التقليدي فحسب، بل تمتد إلى تقديم برامج تطوير مهارات موجهة نحو الأعمال تحقق نتائج ملموسة. وتخدم منصة “ديسبرز” نحو 3.5 مليون متعلم حول العالم، من بينهم علامات سعودية بارزة مثل روشن ونيوم والمجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)، بالإضافة إلى علامات عالمية مثل أمازون وأوبر وستاربكس، ما يضمن ربط كل مشروع تدريبي بالأهداف الاستراتيجية للمؤسسات، ويسهم في تحسين الأداء وبناء فرق عمل مؤهلة لمستقبل سوق العمل.

وفب معرض تعليقه على هذه الشراكة قال ماهيش شاهدادبوري، مؤسس ورئيس مجلس إدارة "تاسك للتوظيف":

"إن بناء مستقبل أفضل للعمل في المملكة يعد هدفاً أساسياً من أهداف رؤية 2030، ويسعدنا أن نكون جزءاً من هذا المسار. شراكتنا مع ديسبرز تساعد الشركات السعودية على التوظيف بسرعة أكبر، وتمكن موظفيها من اكتساب المهارات اللازمة للنجاح في بيئة العمل الحالية، والاستعداد لفرص المستقبل."

من جانبه، قال سبرامانيان فيسواناثان (سببو(، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة “ديسبرز": "تشهد الشركات السعودية تحولاً رقمياً بوتيرة غير مسبوقة. ومن خلال شراكتنا مع تاسك، نجمع بين أفضل حلول استقطاب المواهب وتطوير القدرات. وستساعد حلولنا المشتركة المؤسسات السعودية على تسريع جهود التوطين والتحول الرقمي وزيادة الإنتاجية".

وتدعم هذه الشراكة جهود المملكة المتواصلة لتعزيز جاهزية القوى العاملة الوطنية، وتطوير الكفاءات المحلية، وتعزيز مرونة المؤسسات بما يتماشى مع مستهدفات رؤية 2030.

