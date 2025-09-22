تم توقيع اتفاقية بينبي دبليو سي الشرق الأوسط في البحرين وموهوبي الأمل، في مقر الشركة، لانضمامها رسميًا إلى برنامج "مكافآت الولاء الوظيفي" التابع لصندوق الأمل، والذي يهدف إلى تعزيز ثقافة التقدير والولاء المؤسسي في بيئة العمل عبر تكريم الموظفين بصورة دورية.

ويُعد البرنامج مبادرة وطنية رائدة تقوم على ثلاث فئات رئيسية: مكافآت الولاء الوظيفي للموظفين الشهرية لجميع الشركات المنتسبة، ومكافأة الولاء الوظيفي الكبرى على مستوى جميع الشركات، إضافةً إلى مكافآت الولاء الوظيفي للشباب المخصصة لفئة الشباب العامل في الشركات المنتسبة للبرنامج. وقد لاقى البرنامج منذ إطلاقه تجاوبًا واسعًا من الشركات والمؤسسات في المملكة، كما حظي بانتشار متزايد نظرًا لتميزه في تسليط الضوء على الموظفين وتعزيز انتمائهم المؤسسي.

ويمثل انضمامبي دبليو سي الشرق الأوسط إحدى أكبر شركات الخدمات الاستشارية العالمية، إضافة نوعية إلى قائمة الشركات الوطنية والدولية التي تبنت هذه المبادرة في مملكة البحرين، تأكيدًا على التزامها بترسيخ قيم التقدير والتحفيز والاهتمام برأس المال البشري كركيزة أساسية لتحقيق النجاح والاستدامة.

وبهذه المناسبة، صرح محمد المحروس، الشريك المسؤول لمكتب بي دبليو سي الشرق الأوسط في البحرين:

"إن مشاركتنا في هذا البرنامج تأتي انطلاقًا من التزامنا المستمر اتجاه موظفينا باعتبارهم ثروتنا الحقيقية، ولتعزيز بيئة عمل داعمة ومحفزة. إننا نؤمن بأن تقدير الجهود والمساهمات الفردية يُسهم في تحقيق أهداف الشركة ويعزز من تحقيق نتائج مستدامة."

من جانبه، أكد السيد أحمد النجدي، المدير العام لموهوبي الأمل :

"نثمّن انضمام بي دبليو سي الشرق الأوسط في البحرين إلى برنامج مكافآت الولاء الوظيفي، والذي يعكس رهانها الحقيقي على موظفيها باعتبارهم الاستثمار الأجدر والأكثر أثرًا على المدى البعيد. هذا الانضمام يؤكد إيمان الشركة بأن الموظف هو المحرك الأساسي للإنجاز والتطور، ونحن في موهوبي الأمل نشاركهم هذه الرؤية ونعمل على تحويلها إلى ثقافة مؤسسية مستدامة تعزز الولاء وترتقي ببيئة العمل."

ويأتي انضمام بي دبليو سي الشرق الأوسط ضمن سلسلة توسعات يشهدها برنامج "مكافآت الولاء الوظيفي"، الذي يواصل استقطاب المزيد من الشركات الرائدة في مختلف القطاعات، ليصبح منصة وطنية متكاملة تُعنى بتحفيز الموظفين وتقدير إنجازاتهم بما يواكب أهداف التنمية المؤسسية في المملكة.

ابرز ماجاء في الخبر:

توقيع اتفاقية انضمام بي دبليو سي الشرق الأوسط في البحرين لبرنامج مكافآت الولاء الوظيفي.

البرنامج يعزز ثقافة التقدير والولاء المؤسسي عبر تكريم الموظفين بشكل دوري.

يقوم على ثلاث فئات: المكافآت الشهرية، المكافأة الكبرى، ومكافآت الشباب.

لاقى البرنامج انتشارًا واسعًا بين الشركات والمؤسسات في البحرين.

انضمام بي دبليو سي يمثل إضافة نوعية تؤكد التزامها برأس المال البشري.

تصريحات المسؤولين أكدت على أهمية الموظفين كاستثمار مستدام ومحرك أساسي للنجاح.

البرنامج يواصل التوسع باستقطاب شركات رائدة من مختلف القطاعات.

-انتهى-

#بياناتشركات