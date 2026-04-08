أعلنت شركة بي بي عن اكتشاف غاز جديد في منطقة شرق البحر المتوسط قبالة السواحل المصرية، وذلك عقب النجاح في حفر بئر الاستكشاف) دنيس غرب ـ١ (في منطقة امتياز التمساح فى شرق البحر المتوسط.

يقع كشف دنيس غرب ـ١ على بُعد حوالي 70 كيلومتراً من الشاطئ وفي عمق مياه يصل إلى 95 متراً، ويبعد أقل من 10 كيلومترات عن البنية التحتية القائمة، مما يسهم في تسريع خطط التنمية.

ويشترك هذا الكشف في خصائص خزانه مع حقليّ تمساح واخين المجاورين، اللذين بدآ الإنتاج منذ عام 2001، حيث يتميز الحجر الرملي الحامل للغاز بجودة عالية وبسمك إجمالي يبلغ حوالي 90 متراً.

ويأتي حفر بئر دنيس غرب ـ١عقب توقيع اتفاقية إطارية ملزمة في يوليو 2025 مع الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) لتجديد امتياز التمساح لمدة 20 عاماً.

وتمتلك بي بي حصة 50% إلى جانب شركة إيني، التي تمتلك الـ 50% المتبقية وتتولى تشغيل عقد تنمية دينيس في منطقة امتياز التمساح من خلال شركة "بتروبل"، وهي الشركة المشتركة بين "إيني" والهيئة المصرية العامة للبترول.

وكانت بي بي قد حصلت في مطلع هذا العام على امتيازين جديدين للاستكشاف البحري في منطقة شرق البحر المتوسط: منطقة شمال شرق العلمين البحرية (بنسبة 100% لشركة بي بي) ومنطقة غرب الحماد البحرية (بنسبة 25% لشركة بي بي، و75% لشركة إيني بصفتها المشغل)، ويقع كلا الامتيازين بالقرب من بنية تحتية قائمة.

بالإضافة إلى ذلك، قامت بي بي خلال الشهر الماضي بجلب سفينة الحفر DS-12 لحفر خمسة آبار مؤكدة وثلاثة آبار اختيارية في المياه العميقة المصرية، مما يسهم بشكل أكبر في زيادة إنتاج الغاز المحلي لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة في مصر.

كما وقعت بي بي مؤخراً على اتفاقية مع شركة "جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول" (جنوب) للحصول على "بلوك 6" في البحر الأحمر، مما يمثل توسعاً في منطقة استكشافية واعدة وجديدة.

تمتد عمليات "بي بي" في مصر لأكثر من 63 عاماً، وتواصل الشركة القيام بدور رائد في تطوير موارد الطاقة في البلاد من خلال الشراكات الاستراتيجية والاستثمارات المستمرة.

-انتهى-

#بياناتشركات