الإمارات العربية المتحدة، دبي، أعلنت شركة بي اتش ام كابيتال، إحدى المؤسسات المالية الرائدة في الأسواق المالية للإمارات العربية المتحدة، على حصولها على نشاط مزاولة خدمة البيع على المكشوف المنظم من سوق دبي المالي.

يتيح هذا النشاط للشركة تقديم خدمة البيع على المكشوف المنظم للمستثمرين حيث يمكنهم بيع أوراق مالية مدرجة في السوق وغير مملوكة لهم شريطة التعهد بردها للمقرض بناء على اتفاقية إقراض واقتراض الأوراق المالية ووفقا للأحكام والضوابط التي وضعها سوق دبي المالي.

وقال عبد الهادي السعدي، الرئيس التنفيذي لشركة بي اتش ام كابيتال: ”تواصل شركة بي اتش كابيتال تمهيد الطريق الفعال والحيوي في الأسواق المالية للمنطقة، والانتقال من مستوى متقدم ونجاح لافت إلى آخر، يبني عليه ويضيف له، وما هذا النشاط الجديد من سوق دبي المالي إلا أحد المؤشرات على مكانة ودور وريادة "بي اتش ام كابيتال" في السوق، وبالتالي يترتب علينا الاستمرار في نهج التميز والتفوق“.

وأضاف: ”نعرب عن شكرنا وتقديرنا لسوق دبي المالي لمنحنا هذا النشاط، ما يشير إلى مدى وعمق ثقة السوق بنا وبخدماتنا، إذ يشكل هذا النشاط إضافة نوعية أخرى إلى قائمة الخدمات الشاملة التي تقدمها "بي اتش ام كابيتال" للعملاء الكرام“.

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نبذة عن شركة بي اتش ام كابيتال:

"بي اتش ام كابيتال“ هي شركة مساهمة خاصة مدرجة في سوق دبي المالي وخاضعة لرقابة هيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات العربية المتحدة. وهي شركة خدمات مالية رائدة للمستثمرين الأفراد والشركات منذ عام 2006، وتقدم حزمة متكاملة في الخدمات المالية والاستثمارية في الأسواق المالية، المحلية، الإقليمية والعالمية.

"بي اتش ام كابيتال“ هي إحدى الشركات التابعة لمجموعة شركات إثمار الدولية القابضة.

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الالكتروني للشركة: www.bhmuae.ae