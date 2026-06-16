دبي، الإمارات العربية المتحدة : أعلنت بي إتش إم كابيتال عن التفعيل الناجح لعملية التكامل مع إطار الخدمات المُدارة التابع لسوق أبوظبي للأوراق المالية، بما يتيح تقديم خدمات رقمية أسرع وأكثر أماناً للمستثمرين، ويعزز مستويات الربط التشغيلي ضمن منظومة أسواق رأس المال في دولة الإمارات. وتمثل هذه الخطوة محطة مهمة ضمن مسيرة التحول الرقمي المستمرة للشركة والتزامها بتقديم خدمات أكثر كفاءة وأماناً وسلاسة للمستثمرين.

ويأتي هذا التفعيل استكمالاً للاتفاقية الاستراتيجية التي وقعتها بي إتش إم كابيتال سابقاً مع سوق أبوظبي للأوراق المالية، والتي تضمنت إطلاق خدمة التحويل النقدي المعتمد عبر بيئة الخدمات المُدارة التابعة للسوق. ويسهم هذا التكامل في تسريع وتأمين عمليات معالجة المعاملات، وتعزيز مستويات الربط التشغيلي، وتبسيط تقديم الخدمات من خلال بنية تحتية متطورة قائمة على الربط الإلكتروني المباشر، بما يوفر للعملاء تجربة رقمية أكثر كفاءة وسلاسة.

ومن خلال الاستفادة من منظومة الخدمات المُدارة التابعة لسوق أبوظبي للأوراق المالية، تعزز بي إتش إم كابيتال قدرتها على تقديم تجربة رقمية متكاملة لعملائها، إلى جانب رفع مستويات الكفاءة التشغيلية والأمان وقابلية التوسع عبر خدمات الوساطة والاستثمار التي تقدمها. كما يدعم هذا التكامل تحسين موثوقية الخدمات ويمهد الطريق لإطلاق المزيد من الحلول الرقمية والخدمات المبتكرة الموجهة للمستثمرين مستقبلاً.

ويأتي هذا الإنجاز ضمن استراتيجية بي إتش إم كابيتال الرامية إلى مواصلة الاستثمار في الحلول المالية المدعومة بالتكنولوجيا، بما يدعم الابتكار، ويرتقي بتجربة العملاء، ويسهم في تحقيق رؤية دولة الإمارات نحو بناء منظومة أسواق رأس مال حديثة ومترابطة رقمياً وقادرة على المنافسة عالمياً.

وفي تعليقه على هذا الإنجاز، قال عبد الله سالم النعيمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية: "يمثل توسيع نطاق خدماتنا أحد المرتكزات الأساسية لتفعيل دورنا في رفع كفاءة أسواق رأس المال وتعزيز شفافيتها. وحرصنا على تطوير منظومة الخدمات المُدارة التابعة لسوق أبوظبي للأوراق المالية بما يضمن معالجة التحديات التي يواجهها المستثمرون نتيجة تعدد قنوات الدعم. ومن خلال دمج الخدمات الرئيسية للسوق مباشرة ضمن منصات المؤسسات المالية وشركات الوساطة، يمكن لهذه الجهات دعم مستثمريها بصورة أفضل في الإجراءات والقرارات المرتبطة بالاستثمار، مثل تحويل الأموال بكفاءة، وفتح الحسابات الجديدة بسرعة، وتبسيط الإجراءات، وتقليص فترات الانتظار. ونتطلع قدماً نحو مواصلة تعزيز التعاون مع المزيد من البنوك وشركات الوساطة لتبسيط تجربة الاستثمار وتسريعها وتوسيع نطاق الوصول إليها أمام عملائهم ومستثمريهم".

وأضاف عبد الهادي السعدي، الرئيس التنفيذي لشركة بي إتش إم كابيتال: "يمثل التفعيل الناجح لتكاملنا مع منظومة الخدمات المُدارة التابعة لسوق أبوظبي للأوراق المالية خطوة مهمة ضمن التزامنا المستمر بالابتكار والتميز التشغيلي. ومن خلال تعزيز بنيتنا التكنولوجية وتطوير مستويات الربط مع المنصات الرئيسية في السوق، أصبحنا أكثر قدرة على تقديم خدمات أسرع وأكثر أماناً وكفاءة لعملائنا. كما يسهم تفعيل خدمة التحويل النقدي المعتمد في تعزيز سرعة وكفاءة تنفيذ المعاملات للمستثمرين، بما يدعم التزامنا بتوفير تجربة رقمية متكاملة وسلسة. ويعزز هذا الإنجاز رؤيتنا طويلة الأمد نحو تقديم حلول مالية متطورة تلبي متطلبات المستقبل، وتدعم المستثمرين، وتسهم في مواصلة نمو وتطور أسواق رأس المال في دولة الإمارات".

ويدعم هذا التفعيل الأجندة الشاملة للتحول الرقمي في سوق أبوظبي للأوراق المالية من خلال تمكين المشاركين في السوق من الاستفادة من خدمات بنية تحتية مركزية وآمنة وقابلة للتوسع. كما يسهم في تعزيز المرونة التشغيلية، ورفع معايير الأمن السيبراني، وتبسيط آليات الربط ضمن منظومة أسواق رأس المال.

وبالنسبة لـ بي إتش إم كابيتال، يمثل هذا التكامل محطة جديدة ضمن استراتيجية النمو القائمة على التكنولوجيا، ويعزز مكانتها كمؤسسة مالية رائدة ملتزمة بالابتكار والتميز التشغيلي والتطوير المستمر لخدمات المستثمرين في دولة الإمارات.

نبذة عن شركة بي إتش إم كابيتال للخدمات المالية:

"بي إتش إم كابيتال" هي شركة مساهمة خاصة مدرجة في سوق دبي المالي وخاضعة لرقابة هيئة سوق المال في دولة الإمارات العربية المتحدة. وهي شركة خدمات مالية رائدة للمستثمرين الأفراد والشركات منذ عام 2006، وتقدم حزمة متكاملة في الخدمات المالية والاستثمارية في الأسواق المالية، المحلية، الإقليمية والعالمية.

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