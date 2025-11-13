أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت “بيورهيلث”، أكبر مجموعة للرعاية الصحية في منطقة الشرق الأوسط، عن إبرام اتفاقية شراكة استراتيجية مع الحرس الوطني متمثلاً بالمركز الوطني للبحث والإنقاذ بالحرس الوطني في دولة الإمارات لتعزيز نظم الاستجابة الوطنية للحالات الطارئة وتحسين التنسيق بين عمليات الإنقاذ ومزودي خدمات الرعاية الصحية.

وتهدف هذه الشراكة لتعزيز الجاهزية الوطنية في دولة الإمارات على مستوى الاستجابة الحيوية والعمليات التي تسهم في إنقاذ الأرواح من خلال مبادرات تركز على الجاهزية الطبية الطارئة، وبرامج التدريب المشترك، والتكامل التكنولوجي، والابتكار في تقديم الرعاية الصحية الطارئة. وستعمل على ربط عمليات الإنقاذ الجوية والبرية والبحرية مع شبكات الطوارئ في المستشفيات، بما يمكّن من نقل المرضى بأسلوب سريع وعالي الكفاءة وتحسين النتائج خلال الحوادث الحرجة مثل الكوارث الطبيعية وحوادث الطرقات وحالات الطوارئ الواسعة، تزامناً مع ترسيخ المرونة الوطنية للتعامل مع مثل هذه الحالات.

وفي هذا الصدد، قال العميد، راشد النقبي، مدير عام المركز الوطني للبحث والإنقاذ: “يمثل هذا التعاون خطوة نوعية في تعزيز منظومة الاستجابة الوطنية للحالات الطارئة في دولة الإمارات، ويجسد التزامنا بتطوير قدرات البحث والإنقاذ وفق أعلى المعايير العالمية. من خلال هذه الشراكة مع ’بيورهيلث‘، نعمل على تحقيق تكامل فعّال بين عمليات الإنقاذ الجوية والبرية والبحرية وجهات الرعاية الصحية، بما يضمن سرعة الاستجابة ودقة التنسيق لإنقاذ الأرواح. ويأتي هذا التعاون انسجاماً مع توجهات القيادة الرشيدة في تعزيز جاهزية الدولة ورفع كفاءتها في إدارة الطوارئ، وترسيخ مكانة الإمارات كنموذج عالمي في الاستجابة المتكاملة للحوادث الطارئة وحماية الأرواح.”

وقال راشد القبيسي، الرئيس التنفيذي للعمليات في مجموعة “بيورهيلث”: “تجسد هذه الشراكة التزاماً مشتركاً بتحسين الجاهزية للاستجابة للحالات الطارئة والقدرة على إنقاذ الأرواح، في حين نهدف من خلالها لإرساء معايير جديدة على مستوى المنطقة للجاهزية الطبية لمثل هذه الحالات والاستجابة لها بكفاءة، وذلك عبر الجمع بين البنية التحتية الصحية المتقدمة لدى ’بيورهيلث‘ والعمليات المتميزة التي يتمتع بها المركز الوطني للبحث والإنقاذ بالحرس الوطني. وتفخر مجموعتنا في هذا الإطار بدعم رؤية دولة الإمارات لتعزيز المرونة والجاهزية الوطنية من خلال أسس الابتكار والتعاون البنّاء”.

وينسجم هذا التعاون مع رؤية الإمارات 2031 الرامية إلى ترسيخ دعائم منظومة صحية عالمية ومستعدة للمستقبل وتركز على العافية والحياة الصحية المديدة والرفاه الوطني، في حين يؤكد على التزام “بيورهيلث” بدعم الاستراتيجية الوطنية لتعزيز مرونة وسلامة المجتمع على المدى الطويل.

وباعتبارها أكبر مجموعة متكاملة للرعاية الصحية في دولة الإمارات، تواصل “بيورهيلث” إبرام الشراكات البنّاءة التي ترتقي بمستويات الابتكار وتعزز السلامة العامة والجاهزية الوطنية، تحقيقاً لرسالتها باستشراف آفاق أكثر رحابة للبشرية

نبذة عن "بيورهيلث":

تعد "بيورهيلث" أكبر مجموعة للرعاية الصحية في منطقة الشرق الأوسط، مدعومة بمنظومة متكاملة تركز على إطالة العمر وابتكار أساليب جديدة لتحسين متوسط العمر الصحي. وتضم المجموعة أكثر من 110 مستشفيات، وأكثر من 316 عيادة، ومراكز تشخيص متعددة، وحلول تأمين، وصيدليات، وتقنيات صحية، ومشتريات، واستثمارات، وغيرها. ومع تسخير الابتكارات الرائدة في قطاع الرعاية الصحية، تسعى "بيورهيلث" إلى تخطي حدود الوقت وفتح آفاق جديدة للبشرية جمعاء. ومن خلال تطوير علم إطالة العمر، تعمل مجموعة "بيورهيلث" ضمن رؤية جديدة لمستقبل الرعاية الصحية انطلاقاً من دولة الإمارات العربية المتحدة وصولاً إلى جميع أنحاء العالم.

وتضم مجموعة "بيورهيلث" كل من:

"صحة" - واحدة من أكبر شبكات الرعاية الصحية للمستشفيات والعيادات في دولة الإمارات.

عيادات صحة - تقديم خدمات رعاية صحية مجتمعية شاملة.

الشركة الوطنية للتأمين "ضمان" - شركة التأمين الصحي الرائدة في دولة الإمارات.

المكتب الطبي - يشرف على مستشفيات الشيخ خليفة ومنشآت الرعاية الصحية المنشأة بموجب مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة.

رافد - أكبر مؤسسة مشتريات لمجموعة الرعاية الصحية في دولة الإمارات.

بيورلاب - إدارة وتشغيل أكبر شبكة من المختبرات في المنطقة.

وآن هيلث - شبكة مبيعات ودعم توفر حلولًا طبية شاملة لقاعدة تضم أكثر من 300 مزود لخدمات الرعاية الصحية.

- شبكة مبيعات ودعم توفر حلولًا طبية شاملة لقاعدة تضم أكثر من 300 مزود لخدمات الرعاية الصحية. ذي لايف كورنر - أول صيدلية شاملة في أبوظبي، تخدم المؤسسات الصحية.

أردنت للخدمات الصحية - هي رابع أكبر مجموعة رعاية صحية خاصة في الولايات المتحدة الأمريكية.

سيركل هيلث جروب - أكبر مشغلي المستشفيات المستقلة في المملكة المتحدة.

مجموعة "هيلينك للرعاية الصحية" - أكبر مزوّد للرعاية الصحية الخاصة في اليونان وقبرص

"بيور سي اس" - الشركة الرائدة للخدمات السحابية والتكنولوجية، والمتخصصة في الأمن السيبراني وأنظمة معلومات الذكاء الاصطناعي، وتكنولوجيا المعلومات والخدمات الرقمية الشاملة.

مدينة الشيخ شخبوط الطبية - أكبر مُجمع لخدمات الرعاية الصحية في دولة الإمارات، والذي يقدم رعاية صحية فائقة ومتكاملة.

