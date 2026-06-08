أبوظبي، احتفلت «بيورهليث» بوضع حجر الأساس لمستشفى «الكورنيش الجديد – صحة» المتخصِّص في صحة المرأة والأطفال حديثي الولادة، والذي شهد بدء الأعمال الإنشائية ضمن جهود تطوير أول مدينة طبية متخصصة ومتكاملة لطب المرأة والطفل في أبوظبي.

ومن المقرر أن يكون مستشفى «الكورنيش الجديد – صحة» المتخصِّص في صحة المرأة والأطفال حديثي الولادة مكوّناً رئيسياً من المدينة الطبية المتخصصة، التي تضم أيضاً مدينة الشيخ خليفة الطبية، إلى جانب منشأة متخصصة في إعادة تأهيل الأطفال ومركز متخصص في الصحة النفسية للنساء والأطفال. وتنسجم هذه الخطوة مع توجيهات سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، لإنشاء مدينة طبية متخصِّصة ومتكاملة لطب المرأة والطفل، والتي أعلن عنها في عام 2024.

وأقيم الاحتفال بحضور معالي منصور إبراهيم المنصوري، رئيس دائرة الصحة – أبوظبي، وسعادة الدكتورة نورة خميس الغيثي، وكيل دائرة الصحة – أبوظبي، وشايستا آصف، الرئيس التنفيذي لمجموعة «بيورهيلث»، وراشد سيف القبيسي، الرئيس التنفيذي للعمليات في مجموعة «بيورهيلث»، وسعيد جابر الكويتي، الرئيس التنفيذي لمجموعة صحة، وأسماء علي الهلسة، الرئيس التنفيذي لمستشفى الكورنيش - صحة، إلى جانب نخبة من الشخصيات القيادية، ما يؤكد التزام الإمارة بتأسيس خدمات صحية عالمية للنساء والأطفال وحديثي الولادة.

وقالت سعادة الدكتورة نورة خميس الغيثي: «في أبوظبي، نواصل التزامنا بالحفاظ على صحة المرأة والطفل الذين يمثلون عماد كل أسرة ويشكلون مستقبل المجتمع والوطن. وبينما نستعد لاستقبال عام الأسرة، تحمل هذه الخطوة معان كبيرة فهي تعكس حرصنا على تمكين الأسر ورعايتها عبر توفير خدمات رعاية صحية تخصصية وعالمية المستوى. واليوم يضع شركاؤنا في (بيورهيلث) إرثهم الراسخ حجر الأساس لمستشفى (الكورنيش الجديد – صحة)، الذي يُمثل إضافة نوعية مهمة لمنظومة الرعاية الصحية المتكاملة والمتميزة في أبوظبي، وستسهم في في الإمارة، ترسيخ مكانة أبوظبي وجهةً رائدةً للرعاية الصحية عالمياً».

وتقدم المدينة الطبية أكثر من 35 تخصصاً فرعياً لرعاية الأطفال، بدءاً من طب الأورام وزراعة الأعضاء إلى مرض السكري والحساسية والمناعة وإعادة التأهيل العصبي والعلوم السلوكية، ما يجعل أبوظبي الوجهة الأكثر تقدماً وتكاملاً في منطقة الشرق الأوسط على مستوى رعاية النساء والأطفال.

وقالت شايستا آصف: «نحتفل اليوم بخطوة مهمة بناءً على الإرث الراسخ في دعم الأسر في أبوظبي طيلة خمسة عقود. فقد صمم مستشفى (الكورنيش الجديد – صحة) المتخصِّص في صحة المرأة والأطفال بأسلوب يلبي احتياجات الأمهات والمواليد الجدد والأطفال، ويضمن تلقيهم الرعاية العطوفة التي تركز على احتياجات الأسر بأدق تفاصيلها. ونفخر في (بيورهيلث) بدورنا في تأسيس بيئة صحية ستواصل خدمة مجتمعنا جيلاً بعد جيل، وترسخ مكانة أبوظبي الرائدة عالمياً في قطاع الرعاية الصحية».

وقال سعيد جابر الكويتي: «لطالما كان مستشفى الكورنيش جزءاً أساسياً من منظومة دعم صحة الأسرة في أبوظبي منذ نحو خمسة عقود. ويستهل اليوم المستشفى فصلاً جديداً من مسيرته الحافلة في قطاع الرعاية الصحية، بما يضمن تلقي الأمهات والأطفال حديثي الولادة لأفضل مستويات الرعاية ضمن بيئة علاجية مصممة خصيصاً لتلبية احتياجاتهم بدقة متناهية. وبالتعاون مع مدينة الشيخ خليفة الطبية ومستشفى سلمى لإعادة تأهيل الأطفال، يجسد مستشفى (الكورنيش الجديد – صحة) المتخصِّص في صحة المرأة والأطفال حديثي الولادة التزامنا بالتميز وترسيخ مكانة أبوظبي الريادية في تقديم الرعاية المتخصصة للنساء والأطفال».

ومنذ عام 1977، سجّل مستشفى الكورنيش الحالي أكثر من 300,000 ولادة، إذ وُلد طفل من كل ثلاثة أطفال في الإمارة داخل هذا المستشفى، ما يجعله المستشفى الرائد في دولة الإمارات من حيث حجم الولادات وإرثه العريق. ويضم أكبر وأحدث وحدة عناية مركّزة لحديثي الولادة من المستوى الثالث في الدولة، حيث تستقبل ما يقارب نصف حالات العناية المركّزة للمواليد في أبوظبي، وكان سبّاقاً في تطوير مسارات مخصّصة للمراهقين والأطفال ذوي التوحّد عبر جناح العلوم السلوكية. ويواصل المستشفى الجديد هذا الإرث من خلال بيئة مُصمّمة خصيصاً تجمع بين القدرات السريرية المتقدمة والرعاية الإنسانية التي تراعي الثقافة وتضع الأسرة في صميم التجربة. وتولّت «رافد»، ذراع «بيورهيلث» المختصّة بالمشتريات والبنية التحتية الصحية، مهمة تنفيذ المنشأة الجديدة.

يضم مستشفى «الكورنيش الجديد – صحة» 357 سريراً، ويمتد على مساحة إجمالية تبلغ 108,000 متر مربع موزعة على تسعة طوابق. وتشمل المرافق الطبية الحديثة في المستشفى 25 غرفة للرعاية ما قبل الولادة مع 6 غرف تحفيز، و11 سريراً في وحدة العناية المركزة، وغرفتي عزل للعناية المركزة، و34 سريراً في وحدة العناية المركزة لحديثي الولادة و80 وحدة رعاية خاصة للأطفال حديثي الولادة، و148 غرفة مخصصة للرعاية بعد الولادة وطب النساء، و4 غرف عزل مخصصة، و44 جناحاً لكبار الشخصيات و3 أجنحة ملكية.

وتجسّد المدينة الطبية منظومة رعاية شاملة ومتكاملة، تُقدّم الدعم للمرأة قبل الحمل وأثناءه وبعده في مرحلة رعاية حديثي الولادة والأطفال، ثم مرحلة المراهقة، ليمنح العائلات وجهة صحية موثوقة في مختلف محطات حياة أفرادها، ويرسخ دور أبوظبي الريادي في تقديم رعاية صحية عالمية المستوى، ويعزّز الأهداف الوطنية المعنية بصحة السكان وتمكين المرأة ورفاه الأسرة.

نبذة عن "بيورهيلث":

تُعد "بيورهيلث" أكبر مجموعة للرعاية الصحية في منطقة الشرق الأوسط، مدعومة بمنظومة متكاملة تركز على إطالة العمر وابتكار أساليب جديدة لتحسين متوسط العمر الصحي. وتضم المجموعة أكثر من 110 مستشفيات، وأكثر من 316 عيادة، ومراكز تشخيص متعددة، وحلول تأمين، وصيدليات، وتقنيات صحية، ومشتريات، واستثمارات، وغيرها. ومع تسخير الابتكارات الرائدة في قطاع الرعاية الصحية، تسعى "بيورهيلث" إلى تخطي حدود الوقت وفتح آفاق جديدة للبشرية جمعاء. ومن خلال تطوير علم إطالة العمر، تعمل مجموعة "بيورهيلث" ضمن رؤية جديدة لمستقبل الرعاية الصحية انطلاقاً من دولة الإمارات العربية المتحدة وصولاً إلى جميع أنحاء العالم.

وتضم مجموعة "بيورهيلث" كل من:

"صحة" - واحدة من أكبر شبكات الرعاية الصحية للمستشفيات والعيادات في دولة الإمارات.

- واحدة من أكبر شبكات الرعاية الصحية للمستشفيات والعيادات في دولة الإمارات. عيادات صحة - تقديم خدمات رعاية صحية مجتمعية شاملة.

- تقديم خدمات رعاية صحية مجتمعية شاملة. الشركة الوطنية للتأمين "ضمان" - شركة التأمين الصحي الرائدة في دولة الإمارات.

- شركة التأمين الصحي الرائدة في دولة الإمارات. المكتب الطبي - يشرف على مستشفيات الشيخ خليفة ومنشآت الرعاية الصحية المنشأة بموجب مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة.

- يشرف على مستشفيات الشيخ خليفة ومنشآت الرعاية الصحية المنشأة بموجب مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة. رافد - أكبر مؤسسة مشتريات لمجموعة الرعاية الصحية في دولة الإمارات.

- أكبر مؤسسة مشتريات لمجموعة الرعاية الصحية في دولة الإمارات. بيورلاب - إدارة وتشغيل أكبر شبكة من المختبرات في المنطقة.

- إدارة وتشغيل أكبر شبكة من المختبرات في المنطقة. وآن هيلث - شبكة مبيعات ودعم توفر حلولًا طبية شاملة لقاعدة تضم أكثر من 300 مزود لخدمات الرعاية الصحية.

- شبكة مبيعات ودعم توفر حلولًا طبية شاملة لقاعدة تضم أكثر من 300 مزود لخدمات الرعاية الصحية. ذي لايف كورنر - أول صيدلية شاملة في أبوظبي، تخدم المؤسسات الصحية.

- أول صيدلية شاملة في أبوظبي، تخدم المؤسسات الصحية. أردنت للخدمات الصحية - هي رابع أكبر مجموعة رعاية صحية خاصة في الولايات المتحدة الأمريكية.

- هي رابع أكبر مجموعة رعاية صحية خاصة في الولايات المتحدة الأمريكية. سيركل هيلث جروب - أكبر مشغلي المستشفيات المستقلة في المملكة المتحدة.

- أكبر مشغلي المستشفيات المستقلة في المملكة المتحدة. مجموعة "هيلينك للرعاية الصحية" - أكبر مزوّد للرعاية الصحية الخاصة في اليونان وقبرص

- أكبر مزوّد للرعاية الصحية الخاصة في اليونان وقبرص "بيور سي اس" - الشركة الرائدة للخدمات السحابية والتكنولوجية، والمتخصصة في الأمن السيبراني وأنظمة معلومات الذكاء الاصطناعي، وتكنولوجيا المعلومات والخدمات الرقمية الشاملة.

- الشركة الرائدة للخدمات السحابية والتكنولوجية، والمتخصصة في الأمن السيبراني وأنظمة معلومات الذكاء الاصطناعي، وتكنولوجيا المعلومات والخدمات الرقمية الشاملة. مدينة الشيخ شخبوط الطبية - أكبر مُجمع لخدمات الرعاية الصحية في دولة الإمارات، والذي يقدم رعاية صحية فائقة ومتكاملة.

للمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.purehealth.ae

-انتهى-

#بياناتشركات