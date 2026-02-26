دبي، الإمارات العربية المتحدة، بيعت جميع قطع الأراضي البالغ عددها 558 قطعة، والمخصصة لبناء منازل تاون هاوس فاخرة في المرحلة الأولى من مشروع "كيتورا أرض"، أول مشروع سكني فاخر متكامل يجمع بين التراث والرفاهية في دبي، وذلك خلال ستة أشهر فقط مقابل مليار درهم إماراتي.

وأكدت شركة " fämالعقارية"، الوكيل الحصري لشركة التطوير العقاري "مجموعة ماج" هذا الإنجاز اليوم، الذي يعكس الطلب القوي على الأراضي السكنية المتميزة في دبي، وخاصة قطع أراضي التاون هاوس ذات الملكية الحرة، والتي تعد من أكثر فئات الأصول تميزاً وطلباً في سوق العقارات الفاخرة بالمدينة.

وفي هذا السياق، قال فراس المسدي، الرئيس التنفيذي لشركة " fämالعقارية": "إن بيع جميع قطع الأراضي خير دليل على نجاح المشروع. حيث تعتبر قطع الأراضي السكنية الحاصلة على الموافقات اللازمة لبناء منازل تاون هاوس فاخرة من أندر أنواع الأراضي في دبي، وقد استجاب المشترون والمستثمرون لذلك بشكل ملحوظ."

"وتعتبر المجتمعات السكنية المتكاملة التي تجمع بين التراث والرفاهية نادرة، وقد تصدّر هذا القطاع السوق باستمرار خلال السنوات الأربع الماضية من حيث الأداء واهتمام المستثمرين".

ويقع مشروع "كتورا أرض" في حي الروية 1، ويجمع بين مبادئ العمارة العربية التقليدية ونهج عصري متكامل للرفاهية. وتتوزع قطع الأراضي البالغ عددها 558 قطعة، والمخصصة لبناء منازل تاون هاوس فاخرة، على 93 مجمعاً سكنياً مخططاً بدقة، وقد طرحت المرحلة الأولى منه في السوق بخطط سداد جذابة.

ويمزج المخطط الرئيسي للمشروع بين التراث العربي ومفاهيم الرفاهية المتقدمة لخلق مجتمع سكني متكامل الخدمات. ويعكس اسم "أرض"، الذي يعني "الأرض" باللغة العربية، ارتباطه الوثيق بالثقافة والطبيعة.

ويعكس المشروع التزام مجموعة ماج على مدار 45 عاماً بالجودة والابتكار، حيث يضم مرافق متنوعة تشمل منتجعاً صحياً وساونا، ومناطق مخصصة لليوغا وتمارين البيلاتس، ومسارات للجري وركوب الدراجات، ومساحات خضراء واسعة. كما يضم المشروع أشجاراً ناضجة مستوردة من إيطاليا وإسبانيا وتايلاند وأفريقيا.

وسيتم تسليم البنية التحتية للمشروع في الربع الأول من عام ٢٠٢٦، على أن تبدأ أعمال الإنشاء في الربع الأخير من العام نفسه، ومن المتوقع اكتمال المشروع بالكامل بحلول عام ٢٠٣٠.

ويعد مشروع "كيتورا أرض" رابع مشروع رئيسي ضمن محفظة كيتورا الفاخرة، بعد كيتورا ريزيرف، وكيتورا ريزورت: ريتز كارلتون ريزيدنسز في الجداف، وكيتورا بحر.

-انتهى-

#بياناتشركات