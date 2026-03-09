المنامة، مملكة البحرين: في إطار حرصه المستمر على الارتقاء بتجربة عملائه وتقديم حلول مصرفية مُبتكرة تلبي تطلعاتهم، أعلن بيت التمويل الكويتي - البحرين عن إطلاق "خدمة توصيل المبالغ النقدية"، وهي خدمة مُخصصة لعملاء الخدمات المصرفية الخاصة وبريميوم، وتهدف إلى توفير أعلى مستويات الراحة والأمان للعملاء من خلال تمكينهم من الحصول على المبالغ النقدية بسهولة تامة وبأعلى مستويات الأمان دون الحاجة إلى زيارة الفروع.

وتتيح الخدمة الجديدة للعملاء إمكانية طلب توصيل المبالغ النقدية إلى أي موقع من مواقعهم داخل مملكة البحرين بكل سهولة، ويمكن للعملاء تقديم طلباتهم على مدار الساعة من خلال مركز الاتصال التابع للبنك أو عبر التواصل مباشرة مع مدير العلاقات، على أن يتم تقديم الطلب قبل موعد التنفيذ بمدة لا تقل عن 24 ساعة، لضمان تجهيز المبالغ وتوصيلها وفق أعلى معايير الأمان.

كما ستكون الخدمة متاحة خلال يوم الجمعة والعطلات الرسمية، بما يعكس حرص البنك على توفير حلول مصرفية عملية تلبي احتياجات العملاء في مختلف الأوقات والظروف.

وبهذه المناسبة، صرّح د. شادي زهران الرئيس التنفيذي لمجموعة بيت التمويل الكويتي – البحرين قائلاً "نواصل في بيت التمويل الكويتي - البحرين العمل على تطوير خدمات مصرفية مبتكرة تضع راحة العملاء في صدارة أولوياتنا، وتوفر لهم حلولاً عملية وآمنة تتماشى مع متطلبات حياتهم اليومية، بما يؤكد التزام البنك بتقديم خدمات مصرفية متطورة تعزز تجربة العملاء وتوفر لهم آفاقاً بلا حدود من الحلول والخدمات، وتأتي "خدمة توصيل المبالغ النقدية" كإحدى المبادرات التي تترجم هذا التوجه من خلال تقديم تجربة مصرفية أكثر سهولة ومرونة لعملائنا الكرام من فئة الخدمات المصرفية الخاصة وبريميوم."

وأضاف "نسعى من خلال هذه الخدمة إلى توفير مستوى إضافي من الخصوصية والراحة لعملائنا، عبر تمكينهم من الحصول على المبالغ النقدية التي يحتاجونها بسهولة وأمان وفي الأوقات التي تناسبهم، بما ينسجم مع توجه البنك نحو تقديم خدمات مصرفية مبتكرة ترتقي بتجربة العملاء وتعزز جودة الخدمات المقدمة لهم."

ويواصل بيت التمويل الكويتي - البحرين ترسيخ مكانته كأحد أبرز المؤسسات المالية في المملكة، من خلال تقديم مجموعة متكاملة من المنتجات والخدمات المصرفية المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية، إلى جانب تبني أحدث الحلول والخدمات المصرفية التي تهدف إلى الارتقاء بتجربة العملاء وتلبية تطلعاتهم المتنامية.

