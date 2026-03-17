المنامة، مملكة البحرين: أكد بيت التمويل الكويتي - البحرين حرصه المتواصل على تمكين عملائه من قطاع الشركات من إدارة عملياتهم المالية بكل كفاءة ومرونة، من خلال توفير مجموعة متكاملة من الحلول والخدمات المصرفية الرقمية المتطورة التي تتيح لهم إنجاز معاملاتهم بسهولة وأمان، بما يسهم في ضمان استمرارية الأعمال وتعزيز كفاءة إدارة العمليات المالية عن بُعد في مختلف الظروف.

وفي هذا السياق، يحث بيت التمويل الكويتي - البحرين عملاءه من الشركات على الاستفادة من بطاقات الإيداع الخاصة بالشركات، والتي توفر وسيلة عملية لإجراء عمليات الإيداع النقدي عبر شبكة أجهزة الصراف الآلي التابعة للبنك على مدار الساعة، وتتيح هذه الخدمة إصدار بطاقات مخصصة للموظفين مخصصة للإيداع فقط، بحيث يمكنهم إيداع المبالغ النقدية بسهولة وأمان دون منح أي صلاحيات للاطلاع على أرصدة الحسابات أو تنفيذ عمليات دفع، الأمر الذي يعزز مستويات الأمان والرقابة في إدارة العمليات النقدية.

كما توفر منصة الخدمات المصرفية الرقمية للشركات (B2B)، إمكانيات متقدمة تتيح لعملاء البنك إدارة جميع العمليات المالية على مدار الساعة ومن أي مكان وعبر مختلف الأجهزة من خلال التطبيق الإلكتروني للشركات ، بما يشمل تحويل الرواتب، وإجراء التحويلات المحلية والدولية، ومتابعة الحسابات وإدارة السيولة بكفاءة، وتنفيذ مجموعة واسعة من الطلبات والخدمات المصرفية إلكترونياً، مثل طلب التمويلات، فتح الحسابات والودائع ، وطلبات تأكيدات التدقيق، وإصدار الشيكات المصرفية أو الحوالات المصرفية (Demand Draft/Manager Cheque)، إلى جانب طلب دفاتر الشيكات وغيرها من الخدمات المصرفية للشركات.

وفي إطار دعمه المتواصل للشركات التي تنشط في مجالات التجارة الدولية، يوفر البنك حلولاً رقمية فعالة في مجال التمويل التجاري، تتيح للعملاء تقديم طلبات التمويل التجاري كخطابات الضمان والاعتماد ومتابعتها إلكترونياً، إضافة إلى إدارة التعديلات المتعلقة بها بسهولة وسلاسة، بما يسهم في تسريع الإجراءات وتعزيز كفاءة العمليات المرتبطة بالتجارة عبر الحدود.

ويوفر بيت التمويل الكويتي - البحرين لعملائه من الشركات حلول إدارة الحسابات الافتراضية (Virtual Account Management)، والتي تمثل خياراً فعالاً للشركات التي تسعى إلى تقديم وسائل دفع عن بُعد لعملائها، حيث تتيح هذه الخدمة المطابقة الفورية للمدفوعات مع إشعارات آنية ورؤية واضحة لحركة العمليات المالية، الأمر الذي يعزز كفاءة عمليات التحصيل ويوفر مستويات أعلى من الشفافية والمتابعة. ويحث البنك عملاءه على الاستفادة من حلول الدفع الرقمية مثل نقاط البيع (Point of Sale) وبوابات الدفع الإلكترونية (Payment Gateway) .

وفي هذا الصدد، السيد محمد عاصم نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة بيت التمويل الكويتي للخدمات المصرفية للشركات– البحرين، قائلاً: "نحرص في بيت التمويل الكويتي - البحرين على تطوير منظومة خدماتنا الرقمية باستمرار بما يواكب أفضل الممارسات العالمية في القطاع المصرفي، ويعزز قدرتنا على تلبية احتياجات عملائنا من الشركات في مختلف القطاعات، وتوفر الحلول الرقمية التي نقدمها اليوم أدوات متقدمة تمكن الشركات من إدارة عملياتها المالية بكفاءة وأمان ومن أي مكان وفي أي وقت".

وأضاف: "إن تبني الحلول المصرفية الرقمية أصبح عنصراً أساسياً في تعزيز كفاءة الأعمال وتسريع الإجراءات المالية، ونحن ملتزمون بتوفير خدمات مبتكرة تدعم عملاءنا وتمنحهم المرونة والموثوقية التي يحتاجونها لإدارة عملياتهم اليومية وتنمية أعمالهم بثقة".

ودعا البنك عملاءه من قطاع الشركات الراغبين في الاستفادة من هذه الخدمات إلى التواصل مع مدير العلاقة الخاص بهم أو مع مركز الاتصال التابع للبنك عبر 17221999 للتسجيل في أي من الخدمات المصرفية المتاحة للشركات.

