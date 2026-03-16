المنامة، مملكة البحرين : أعلن بيت التمويل الكويتي - البحرين عن توفر خدمة الحصول على الأوراق النقدية الجديدة للعيد عبر أجهزة الصراف الآلي التفاعلية (XTMs) التابعة للبنك، وذلك للمرة الأولى من خلال هذه الأجهزة، في خطوة تعكس حرص البنك المستمر على مشاركة عملائه فرحة المناسبات والأعياد، إلى جانب تقديم خدمات مصرفية مبتكرة تعزز من سهولة الوصول إلى الخدمات وتوفر تجربة مصرفية مريحة وسلسة.

وأوضح البنك أن الخدمة ستكون متاحة من خلال ثلاثة أجهزة صراف تفاعلية بفرعي العدلية والمنامة، بواقع جهازين بفرع العدلية وجهاز واحد بفرع المنامة، حيث سيتمكن العملاء من الحصول على الأوراق النقدية الجديدة المخصصة لتوزيع العيادي بكل سهولة عبر هذه الأجهزة التي تتيح تنفيذ المعاملات المصرفية بسرعة وكفاءة.

وأشار بيت التمويل الكويتي - البحرين إلى أن الاستفادة من هذه الخدمة ستكون حصرية لعملاء البنك من خلال استخدام بطاقة الهوية الشخصية (CPR)، على أن يبدأ توفير الأوراق النقدية الجديدة اعتباراً من يوم الأثنين الموافق 16 مارس، وذلك وفق أسبقية الحضور وحتى نفاد الكمية المتوفرة.

ويأتي إطلاق هذه الخدمة المميزة في إطار جهود بيت التمويل الكويتي - البحرين المستمرة للارتقاء بتجربة عملائه وتقديم حلول مصرفية متطورة تلبي احتياجاتهم المتنوعة، إلى جانب حرصه على طرح مبادرات نوعية تواكب المناسبات والأعياد، بما يتيح للعملاء الاستفادة من خدمات مصرفية مبتكرة تعزز مستوى الراحة والمرونة في تعاملاتهم.

ودعا بيت التمويل الكويتي - البحرين العملاء الراغبين في معرفة أقرب الفروع أو أجهزة الصراف التابعة للبنك إلى زيارة الموقع الإلكتروني للبنك www.bh.kfh.com، كما يمكنهم متابعة حساب البنك الرسمي على إنستغرام @kfh.bahrain للاطلاع على آخر التحديثات والخدمات، وكذلك الاستفادة من الخدمات المصرفية الرقمية للبنك من خلال تطبيقه الإلكتروني، الذي يتيح للعملاء إنجاز مختلف معاملاتهم المصرفية بسهولة وأمان في أي وقت ومن أي مكان.

-انتهى-

#بياناتشركات