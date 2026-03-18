المنامة، مملكة البحرين - في إطار حرصه المتواصل على تطوير خدماته المصرفية الموجهة لقطاع الشركات وتقديم حلول آمنة ومبتكرة تسهم في تسهيل العمليات المالية والتجارية وتعزيز استدامة الأعمال في مُختلف الظروف، أعلن بيت التمويل الكويتي - البحرين عن توفير خدمة متخصصة لاستلام وتسليم مستندات التمويل التجاري مباشرةً بين مقار العملاء والبنك، بما يعزز كفاءة إنجاز المعاملات ويوفر تجربة مصرفية أكثر مرونة وسلاسة مع دعم استمرارية العمليات التجارية للشركات بكفاءة واستقرار.

وتأتي هذه الخدمة كإضافة نوعية إلى منظومة الخدمات المصرفية التي يقدمها البنك لعملائه من الشركات، حيث تتيح لهم طلب استلام أو تسليم المستندات المرتبطة بعمليات التمويل التجاري مباشرة (بما في ذلك خطابات الاعتماد، وخطابات الضمان) مباشرةً من مقار أعمالهم دون الحاجة إلى زيارة فروع البنك، علاوةً على توصيل المستندات مرةً أخرى للعملاء.

وتمثل هذه الخدمة خطوة إضافية في إطار حرص بيت التمويل الكويتي - البحرين على تعزيز راحة عملائه من قطاع الشركات وتوفير حلول عملية تسهم في تسهيل المعاملات التجارية، خصوصاً في الحالات التي تتطلب التعامل مع مستندات أصلية، كما تسهم في دعم استمرارية الأعمال وتوفير قدر أكبر من المرونة في إدارة العمليات التجارية في مُختلف الظروف.

وتعليقاً على ذلك، صرح السيد محمد عاصم، نائب الرئيس التنفيذي للخدمات المصرفية للشركات بمجموعة بيت التمويل الكويتي - البحرين، قائلاً: "نحرص في بيت التمويل الكويتي - البحرين على تطوير خدماتنا المصرفية بما يواكب احتياجات عملائنا من الشركات ويعزز كفاءة إنجاز معاملاتهم التجارية والمالية، وتأتي خدمة استلام وتسليم مستندات التمويل التجاري كإضافة نوعية تهدف إلى تسهيل إجراءات التعامل مع المستندات الأصلية المرتبطة بالعمليات التجارية، بما يوفر على العملاء الوقت والجهد ويمنحهم تجربة مصرفية أكثر سلاسة".

وأضاف: "تم تصميم هذه الخدمة الفريدة لتوفير أكبر قدر من المرونة والراحة لعملائنا، خصوصاً في الحالات التي تتطلب تبادل المستندات الورقية مع البنك أو مع الجهات الرسمية ذات العلاقة، كما أنها تمثل إحدى المبادرات التي تدعم استمرارية الأعمال، خاصةً في الظروف الاستثنائية التي قد تحد من حركة التنقل، حيث نسعى دائماً إلى توفير حلول عملية تعزز قدرة الشركات على إدارة عملياتها بمرونة واستدامة".

ويواصل بيت التمويل الكويتي - البحرين من خلال هذه المبادرات الهامة تطوير منظومة خدماته المصرفية الموجهة للشركات، بما يعزز دوره كشريك مصرفي موثوق لقطاع الأعمال في مملكة البحرين، عبر تقديم حلول مصرفية مبتكرة تدعم نمو الشركات وتواكب متطلبات بيئة التجارة الحديثة.

