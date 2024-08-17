يُؤكد إطلاق القمر الصناعي الجديد على عمق التعاون الإستراتيجي ويوسع من صلاحيات برنامج رصد الأرض (EO) التابع لبيانات والياه سات وقدراته على المستوى العالمي

يُعزز هذا الإنجاز من مكانة الإمارات كدولة رائدة عالميًا في قطاع الفضاء ويتماشى بشكل وثيق مع الرؤية الإستراتيجية لشركة سبيس 42

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة - أعلنت كلّ من بيانات، المزود الرائد لحلول التقنيات الجيومكانية المدعومة بالذكاء الاصطناعي والمدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت الرمز (ADX: BAYANAT)، وشركة الياه للاتصالات الفضائية، المزود الرائد لحلول الاتصالات الفضائية عبر الأقمار الصناعية في دولة الإمارات العربية المتحدة، والمدرجة أيضًا تحت الرمز (ADX: Yahsat)، عن نجاح إطلاق أول أقمار البرنامج الفضائي الإماراتي الطموح لرصد الأرض.

وقد تم إطلاق القمر الصناعي للرادار ذي الفتحة التركيبية (SAR) إلى المدار الأرضي المنخفض (LEO) في 16 أغسطس 2024، وذلك بالشراكة مع شركة ICEYE، الرائدة في مجال تشغيل أقمار SAR لرصد الأرض والحلول ذات الصلة بالمتابعة المستمرة ومساندة جهود التعاطي مع الكوارث الطبيعية.

ويمثل الإطلاق الناجح للقمر الصناعي SAR المملوك لبيانات بالتعاون مع الياه سات خطوة مهمة في سياق برنامج تطوير منظومة أقمار صناعية في المدار الأرضي المنخفض. وقد تم إطلاق القمر الصناعي

على متن الرحلة المشتركة SpaceX Transporter 11 التي انطلقت من قاعدة Vandenberg Space Force في كاليفورنيا، الولايات المتحدة الأمريكية. كما تم التحقق من نجاح الاتصال بالقمر الصناعي، وبدأت العمليات الاعتيادية الأولية لتشغيله.

ويُعد إطلاق أول قمر صناعي للرادار ذي الفتحة التركيبية في دولة الإمارات إنجازًا هامًا للشركتين والمنطقة، إذ يهدف إلى تعزيز قدرات رصد الأرض ضمن برنامج طموح في هذا المجال. سيوفر القمر الصناعي الجديد حلول رصد مستمرة عالية الدقة. وسيستخدم نظام استشعار نشط يُضيء سطح الأرض ويقيس الإشارة المنعكسة لتوفير صور عالية الدقة. وعلى عكس أقمار التصوير الضوئي التقليدية، يمكن لأقمار SAR التقاط الصور ليلاً ونهارًا، بغض النظر عن ظروف الطقس أو انعكاس أشعة الشمس. ومقارنةً مع خدمات أقمار SAR الفضائية الجديدة الأخرى، يغطي هوائي رادار ICEYE مناطق جغرافية أكبر بكثير ويوفر صورًا عالية الدقة لمناطق أصغر، مما يقدّم قيمة أكبر للعملاء.

وفي تعليق له حول الحدث، قال حسن الحوسني، العضو المنتدب لشركة بيانات: "يعتبر إطلاق قمرنا الصناعي الأول إنجازاً بارزاً لجهودنا المشتركة ولمستقبل المنطقة. نحن فخورون في شركة بيانات بهذا الإنجاز كخطوة حاسمة سترسم معالم مستقبلنا ضمن شركة "سبيس 42". ومع توسيع قدراتنا في رصد الأرض، وإطلاقنا لأول قمر صناعي للرادار ذي الفتحة التركيبية (SAR)سيعزز بشكل أكبر موقعنا الريادي في مجال التحليلات الجيومكانية المدعومة بالذكاء الاصطناعي. يوماً تلو الآخر، تثبت شراكتنا مع "الياه سات" و"آي سي إي واي" قيمتها الاستثنائية وتمكننا من تسخير القدرات الفضائية لدعم عملية اتخاذ قرارات مستنيرة على الأرض."

من جانبه، قال علي الهاشمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة الياه سات: "يُعدّ الإطلاق الناجح لقمر SAR شهادة على التكامل بين بيانات والياه سات فيما نمضي قُدماً في رحلة الاندماج المرتقب لتأسيس "سبيس "42. ستمكننا مجموعة أقمار SAR، التي سيتم إطلاقها على مدى السنوات الثلاث المقبلة، من التوسع كمشغل أقمار صناعية ضمن مدارات متعددة ، بما في ذلك الأقمار الصناعية في المدار الثابت وأقمار المدار الأرضي المنخفض، مع تطوير قدرات تصنيع الأقمار الصناعية داخل الدولة. تسهم هذه الخطوة الهامة أيضًا في تعزيز خبراتنا واسعة النطاق وتُؤكد على مكانتنا كرواد في قطاع الفضاء في الدولة وكشركة رائدة في قطاع تكنولوجيا الفضاء العالمية."

ويقدم البرنامج الفضائي لرصد الأرض خير مثال على التزام بيانات والياه سات المتواصل بتطوير قطاع الفضاء في دولة الإمارات، وتطوير الكوادر المحلية المتميزة، وإنشاء قدرات سيادية للحصول على البيانات ومعالجتها من خلال الأقمار الصناعية. كما يُؤكد إطلاق القمر الصناعي بنجاح على الرؤية التقدمية التي تتمتّع بها قيادة الدولة لتحقيق إستراتيجيتها الوطنية للفضاء 2030. ويضع هذا التعاون بيانات والياه سات في طليعة قطاع الفضاء المزدهر في المنطقة، كما يدفع عجلة الابتكار ويدعم المصالح الوطنية والتجارية.

ويعد هذا الإطلاق الناجح للقمر الصناعي أحدث إنجازات الشراكة المستمرة بين كل من بيانات والياه سات وICEYE. ففي العام 2023، تم إنشاء البرنامج الفضائي لرصد الأرض لبناء قدرات وطنية في مجال الاستشعار عن بُعد بالأقمار الصناعية ورصد الأرض في دولة الإمارات، من خلال تطوير مجموعة من أقمار SAR في المدار الأرضي المنخفض (LEO) لتوفير تدفق مستمر للبيانات وحلولًا شاملة لتطبيقات SAR. وستغطي تلك الأقمار طيفاً واسعاً من الخدمات عبر سلسلة القيمة بأكملها من خلال الاستفادة من أوجه التكامل المتاحة في قدرات الياه سات في مجال تشغيل الأقمار الصناعية وقدرات بيانات في مجال توفير الحلول البيانية المستندة إلى البيانات المتدفقة من الأقمار الصناعية.

تتسم هذه المنظومة من الأقمار الصناعية في المدار الأرضي المنخفض بمعدل تغطية وتكرار زيارات أعلى لمنطقة الشرق الأوسط، مما يتيح لبيانات والياه سات تقديم صور عالية الدقة في الوقت الفعلي تقريبًا للظروف على الأرض في جميع أنحاء المنطقة وخارجها. وتعزز هذه المبادرة الإستراتيجية قدرة الشركتين على تقديم معلومات جيومكانية معمقة ودقيقة وفي الوقت المناسب، وهي حاسمة للتطبيقات المتخصّصة في إدارة الكوارث والمراقبة البحرية والتنقل الذكي.

نبذة عن بيانات

توفر بيانات، وهي شركة عامة مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية وتمتلك G42 حصة الأغلبية فيها، حلولًا جيومكانية شاملة تعمل بالذكاء الاصطناعي على مستوى عالمي لعدد متزايد من القطاعات مثل الخدمات الحكومية والبيئة والطاقة والموارد والمدن الذكية والنقل. وتشمل عروضها منتجات ومخططات طبوغرافية وهيدروغرافية وملاحية جوية، بالإضافة إلى خدمات المسح والتحليل والإدارة والنمذجة والتصور ورسم الخرائط للبيانات الجيومكانية. كما تستفيد حلول بيانات من كميات هائلة من البيانات المتميزة والفريدة من مجموعة من المصادر بما في ذلك الأقمار الصناعية وأشباه الأقمار الصناعية عالية الارتفاع (HAPS) ومراقبة الأرض التي تعمل بالذكاء الاصطناعي لقيادة قدرات الذكاء الجيومكاني (gIQ).

ملاحظة:

رهناً بالحصول على الموافقات التنظيمية وغيرها من الموافقات ذات الصلة، تواصل شركة بيانات للذكاء الاصطناعي ش.م.ع (بيانات) اندماجها مع شركة الياه للاتصالات الفضائية ش.م.خ (الياه سات). ويهدف الاندماج المقترح إلى إنشاء شركة رائدة في مجال تكنولوجيا الفضاء مدعومة بالذكاء الاصطناعي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ذات انتشار عالمي. وستواصل بينات والياه سات العمل بشكل مستقل حتى يتم الحصول على الموافقات التنظيمية ويسري الاندماج، والذي من المتوقع أن يتم في النصف الثاني من عام 2024. لمزيد من المعلومات زوروا الموقع المصغر حول الاندماج: www.asharedambition.com

حول الياه سات

شركة الياه للاتصالات الفضائية ش.م.خ (الياه سات) هي شركة مساهمة عامة مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية (ADX) وتابعة لشركة مبادلة للاستثمار ش.م.ع، وتقدم حلول أقمار صناعية متعددة المهام في أكثر من 150 دولة في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وأمريكا الجنوبية وآسيا وأستراليا.

ويصل أسطول الياه سات المكون من 5 أقمار صناعية إلى أكثر من 80% من سكان العالم، مما يتيح تقنيات الاتصالات الهامة بما في ذلك النطاق العريض والبث وإعادة الإرسال وحلول التنقل. وتوفر الياه سات، ومقرها الرئيسي في أبوظبي في دولة الإمارات العربية المتحدة، حلول اتصالات الأقمار الصناعية في نطاقات C وKu وKa وL للمنصات البرية والبحرية والجوية للمستهلكين والحكومات والشركات. وتتكون أعمالها من حلول الياه سات الحكومية، وثريا، وياه كليك (مدعوم من قبل شركة هيوز)، وياه لينك. كما تشارك الياه سات في شركة هيوز دو برازيل، وهي شراكة مساهمة مع شركة هيوز، وياه لايف، وهي شراكة مساهمة مع SES. وفي عام 2020، بدأت الياه سات في بناء ثريا 4-NGS، نظام الاتصالات السلكية واللاسلكية من الجيل التالي لثريا، والذي من المقرر أن يدخل الخدمة في عام 2025. في عام 2023، بدأت الياه سات في بناء قمرين صناعيين جديدين للاتصالات السلكية واللاسلكية محددين بالبرمجيات، وهما الياه 4 والياه 5، واللذين من المتوقع إطلاقهما في عامي 2027 و2028 على التوالي.

حول ICEYE

توفر ICEYE قدرات مراقبة مستمرة لا مثيل لها لاكتشاف التغيرات في أي موقع على الأرض، والاستجابة لها بشكل أسرع وأكثر دقة من أي وقت مضى. وبامتلاكها لأكبر مجموعة من أقمار SAR ذات الفتحة التركيبية في العالم، توفر ICEYE رؤى موضوعية في الوقت الفعلي تقريبًا، مما يضمن حصول العملاء على وصول لا مثيل له إلى بيانات قابلة للتنفيذ، ليلاً ونهارًا، حتى في الظروف البيئية الصّعبة. وبصفتها شريكًا موثوقًا للحكومات والصناعات التجارية، تقدم ICEYE الحلول الذكية في قطاعات مثل التأمين، والاستجابة للكوارث الطبيعية والتعافي منها، والأمن، والمراقبة البحرية، والتمويل، مما يُمكن من اتخاذ القرارات التي تساهم في تحقيق المرونة المجتمعية والتنمية المستدامة.

وتُدير ICEYE أعمالها دوليًا مع مكاتب في فنلندا وبولندا وإسبانيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة. ولدينا أكثر من 700 موظف، مُلهمين برؤية مشتركة لتحسين الحياة على الأرض من خلال سعينا لأن نصبح المصدر العالمي للحقيقة في مراقبة الأرض. بمزيد من المعلومات تفضلوا بزيارة www.iceye.com، كما يمكنكم متابعة ICEYE على لينكدإن ومنصّة X للحصول على أحدث التحديثات والرؤى.

للتواصل الإعلامي:

وسام اشتي، تريلرانر إنترناشيونال؛ bayanat@trailrunnerint.com؛ press@iceye.fi

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