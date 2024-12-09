أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة - يسر بولن كابيتال، وهي شركة إدارة استثمار عالمية متخصصة في الأسهم والنمو والائتمان، أن تعلن عن خطتها فتح مكتب لها في أبوظبي العالمي. وقد حصلت الشركة على الموافقة المبدئية (IPA) من سلطة تنظيم الخدمات المالية (FSRA) في سوق أبوظبي العالمي، وهي خطوة هامة نحو استراتيجية نمو الشركة في الشرق الأوسط.

وينبع قرار بولن كابيتال تأسيس مكتب لها في أبوظبي العالمي من التزامها بتقديم حلول الاستثمار المبتكرة وتعزيز وجودها العالمي. وسيمكن المكتب الجديد بولن كابيتال من تقديم الخدمات الى عملائها في المنطقة بشكل أفضل مع التركيز على فرص النمو في واحد من أكبر المراكز المالية وأسرعها نموا في العالم.

وقد علق آرفيند رامامورثي، رئيس قسم تطوير الأسواق في أبوظبي العالمي على هذا التطور قائلا: "يسر أبوظبي العالمي أن يدعم قرار بولن كابيتال فتح مكتب لها في نظامنا البيئي المزدهر. يقدم سوق أبوظبي العالمي، وهو واحد من المراكز المالية العالمية الرائدة، منصة مثالية لشركة بولن كابيتال لتوسيع وجودها الإقليمي، حيث يتمتع باطار تنظيمي قوي ونظام بيئي مالي نابض بالحياة. نحن نتطلع لدعم نمو بولن كابيتال ولتمكينها من تقديم حلول الاستثمار المبتكرة لعملائها وشركائها في أبوظبي وخارجها."

وسيحضر كبار أعضاء فريق بولن كابيتال أسبوع أبوظبي المالي (ADFW) المرتقب للمشاركة مع رواد المجال وأصحاب المصالح.

وقد ذكر ستان موس، الرئيس التنفيذي لشركة بولن كابيتال بأن "فتح مكتب في أبوظبي سيكون إنجازا هاما لشركة بولن نبدأ من خلاله بتوسيع وجودنا في سوق الشرق الأوسط". وأضاف قائلا "نتطلع للحصول على تصريح الخدمات المالية من سلطة تنظيم الخدمات المالية والاستمرار بالتزامنا بتقديم خدمة استثنائية في المنطقة."

نبذة عن بولن كابيتال:

تقدم شركة بولن كابيتال، وهي شركة استثمار عالمية تدير أصولا بقيمة 63 مليار دولار تقريبا (كما في 30 سبتمبر 2024)، حلول استثمار ائتماني وأسهم للمؤسسات والمستشارين الماليين والأفراد الباحثين عن استراتيجيات عالية الجودة وفعالة ومكثفة على المدى الطويل. لدى بولن أربع فرق استثمار منفصلة، فريق نمو الشركات الكبرى وفريق نمو الشركات الصغيرة وفريق نمو الأسواق الناشئة وفريق الائتمان، ولديها مكاتب في بوكا راتون، فلوريدا، وبوسطن ولندن وهونغ كونغ. منذ عام 1989، بنت بولن تراثا متميزا وهي ملتزمة بأن تكون الشركة التي تتيح الفرص وتجذب وتطور مختصين استثنائيين بما يتماشى مع رسالتها الرامية للمحافظة على أصول العملاء وتنميتها لحماية حاضرهم ولتمكين مستقبلهم. وقد كرّمت (Pensions & Investments) الشركة بوصفها واحدة من "أفضل أماكن العمل" في المجال في كل سنة من السنوات الثمانية السابقة على التوالي. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة www.polencapital.com أو يرجى متابعتنا على LinkedIn.

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