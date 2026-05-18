دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة تاكسي دبي، الرائدة في مجال توفير حلول التنقل الشاملة في دبي، اليوم عن إطلاق خدمات بولت لحجز المركبات الالكترونية في أبوظبي، في خطوة محورية من شأنها توسيع نطاق هذه الخدمات إلى مختلف أنحاء دولة الإمارات.

ويستند هذا التوسع إلى الزخم القوي الذي يشهده نشاط حجز المركبات الإلكتروني ضمن الشراكة الاستراتيجية بين الشركتين؛ ففي عام 2025، سجلت تاكسي دبي ارتفاعاً بنسبة 24% على أساس سنوي في نشاط الحجز الإلكتروني ضمن قطاعيّ سيارات الأجرة والليموزين، مدعوماً بمواصلة توسيع الأسطول وتزايد إقبال العملاء على قنوات الحجز الرقمية.

وستبدأ شركة بولت في المرحلة الأولى بإطلاق خدمات الليموزين، ما يتيح للعملاء في أبوظبي الاستفادة من خدمات التنقل عبر التطبيق، والمدعومة بشبكة واسعة من مالكي الأساطيل والسائقين والمركبات. على أن تتبعها لاحقاً خدمات سيارات الأجرة خلال الأسابيع المقبلة.

وفي هذا الصدد، قال فاسيليس هادجياسلانيس، المدير العام لبولت الإمارات: "تمثل أبوظبي خطوة طبيعية ضمن مسيرة توسع بولت في دولة الإمارات، خاصة في ظل الطلب المتزايد على خدمات التنقل الذكية والموثوقة عبر التطبيقات. ومن خلال هذه الخطوة، سيتمكن سكان وزوار العاصمة من الاستفادة من خدمة سريعة، مريحة، ومصممة بما يلبي احتياجاتهم اليومية. ونفخر بمسيرة التوسّع المستمرة التي نسجلها بالتعاون مع شركائنا في شركة تاكسي دبي، ونتطلع إلى مواصلة تعزيز حضورنا وتوسيع عملياتنا في مختلف أنحاء الدولة."

واستمر هذا الزخم خلال الربع الأول من عام 2026، حيث سجلت الشركة نمواً إضافياً في خدمات الحجز الإلكتروني بنسبة 9% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ما يعكس الطلب المتواصل على حجز خدمات التنقل عبر التطبيقات، ويؤكد الإمكانات الكبيرة للنمو طويل الأمد التي يتمتع بها قطاع النقل الرقمي في دولة الإمارات.

ويعتمد هذا التوسع أيضاً على نمو الشراكة في دبي، حيث شهد الربع الأول من عام 2026 انضمام 1,823 من سيارات الأجرة لدى شركة التاكسي الوطني في دبي إلى منصة بولت، مما يسهم في توسيع نطاق حضور بولت في دولة الإمارات وتعزيز دورها في دعم المنظومة المتنامية في الدولة، وبالتالي إرساء مفهومٍ جديد لوسائل تنقل السكان والزوار وقطاع الأعمال بين المدن.

وانطلاقاً من هذا الطلب المتزايد، يعكس توسع بولت إلى أبوظبي التزام شركة تاكسي دبي بتوفير حلول تنقل أكثر سهولة ومرونة لسكان وزوار الدولة وقطاع الأعمال على حدٍّ سواء، إلى جانب دعم توجه دولة الإمارات نحو خدمات التنقل الذكي.

نبذة عن شركة تاكسي دبي

أصبحت شركة تاكسي دبي (ش.م.ع) بموجب القانون رقم (21) لسنة 2023 شركة مُساهمة عامة. وتعد شركة تاكسي دبي (DTC) شركة رائدة في مجال توفير حلول التنقل الشاملة في دبي، حيث تقوم بتشغيل أسطول يضم أكثر من 11,000 مركبة، بما في ذلك أكثر من 6,800 مركبة أجرة. تأسست شركة تاكسي دبي في عام 1994 لتشغيل أسطول من مركبات الأجرة، وتوسعت منذ ذلك الحين لتقدم مجموعة واسعة من حلول التنقل المتكاملة عبر أربعة خطوط عمل رئيسية: مركبات الأجرة، ومركبات الليموزين لكبار الشخصيات، والحافلات، وخدمات توصيل الميل الأخير عبر دراجات التوصيل. تعد شركة تاكسي دبي هي المشغل الأول لمركبات الأجرة من حيث حجم الأسطول في دبي بحصة سوقية تبلغ حوالي 47%. وفي 2025، قامت مركبات الأجرة ومركبات الليموزين التابعة للشركة بـ 53 مليون رحلة.

