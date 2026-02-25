الرياض، المملكة العربية السعودية، اختتمت مجموعة بوسطن كونسلتينج جروب (BCG) ، بنجاح أعمال النسخة السابعة من برنامج "جيل طموح"، الرائد لتطوير القيادات والكوادر الوطنية الشابة، والمُصمم لرعاية وتمكين الطلاب من أصحاب المهارات العالية في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية. وشهدت نسخة هذا العام مشاركة أكثر من 150 من الطلاب المتفوقين دراسياً من كبرى الجامعات السعودية الرائدة، لتُعد واحدة من أكثر الدورات ثراءً وتأثيراً منذ انطلاق أعمال البرنامج في عام 2019.

ويُساهم برنامج "جيل طموح" في تعزيز شبكة متنامية من الخريجين الموهوبين الذين حققوا نجاحاً ملحوظاً في مساراتهم الدراسية والمهنية، حيث انضم العديد منهم إلى مجموعة بوسطن كونسلتينج جروب (BCG)، ومؤسسات ريادية مرموقة أخرى داخل المملكة العربية السعودية. ويُمثّل البرنامج منصة انطلاق قوية للشباب الطامحين لإحداث تأثير ملموس وقيادة التغيير الإيجابي. ويعتمد البرنامج، المُمتد على مدار ستة أشهر، نموذجاً تعليمياً مُبتكراً يجمع بين التعلّم الافتراضي وورش العمل التطبيقية، إلى جانب لقاءات ميدانية داخل حرم الجامعات في كل من الدمام وجدة والرياض. وأسهم هذا النهج المرن في توسيع نطاق الوصول الجغرافي داخل المملكة، مع الحفاظ على تركيز قوي خلال التطبيق العملي، والعمل التعاوني، والتعرّف المباشر على بيئة الاستشارات الواقعية.

وفي هذا السياق، قال فيليب كورنيت دي سانت سير، المدير الإداري والشريك الأول في مجموعة بوسطن كونسلتينج جروب (BCG): إن " الكفاءات والمواهب الشابة في المملكة العربية السعودية تمثل إحدى أهم المزايا التنافسية للاقتصاد الوطني. ومن خلال برنامج (جيل طموح)، لا نقتصر على تزويد الطلبة بمهارات عالمية المستوى فحسب، بل نُمكّنهم أيضاً من تولي مسؤولية التخطيط لمستقبلهم والمساهمة بفاعلية في مسيرة التحول الوطني. ويؤكد مستوى الشغف والإمكانات التي أظهرها المشاركون هذا العام أن الجيل القادم سيضطلع بدور محوري في صياغة مستقبل ديناميكي ومُبتكر في المملكة، بحيث يكون قادر على المنافسة عالمياً، ويتوافق مع رؤية السعودية 2030".

وكانت النسخة السابعة من برنامج "جيل طموح" قد انطلقت تحت شعار "تحويل المهارات إلى تأثير واقعي"، وذلك من خلال فعالية حضرها نخبة مُتميزة من خريجي البرنامج، وخبراء من مختلف القطاعات، إلى جانب القيادات التنفيذية الإقليمية في مجموعة بوسطن كونسلتينج جروب.

وتضمّن جدول أعمال الفعالية، التي امتدت ليوم كامل، جلسات مُعمّقة تناولت التعريف بالقطاعات الرئيسية التي تقود مسيرة التحول في المملكة، بما في ذلك شرح ديناميكيات سوق العمل السعودي وكيفية التعامل معه، وبناء المدن الذكية، وتعزيز الابتكار في مجالي الأمن الغذائي والمائي، واستشراف مستقبل القطاع المالي.

من جانبه، رحّب الدكتور أكرم عوض، المدير الإداري والشريك في مجموعة بوسطن كونسلتينج جروب (BCG)، بالمشاركين، واضعاً الإطار العام لرحلة تعليمية مُلهمة تقوم على الاستكشاف والتعلّم التطبيقي وخلال اليوم، استفاد الطلبة من عروض تقديمية مُتخصصة وجلسة حوارية تفاعلية حول المسارات المهنية في مجال الاستشارات، بمشاركة عدد من القيادات التنفيذية بالمجموعة، من بينهم فلاديسلاف بوتينكو، وإيفون تشو، وعمر هنيدي، ومارتن بليشتا. كما شهدت الفعالية كلمات مُلهمة من خريجي البرنامج، من بينهم فهد البسام، الشريك المؤسس لشركة "سوم"، ومحمد الخالد، مؤسس مبادرة صافي الانبعاثات الصفرية "NetZero".

وفي شهادتها عن البرنامج، قالت فاطمة بازرون، الطالبة في برنامج جيل طموح إن "المشاركة في برنامج (جيل طموح) كانت استثماراً استراتيجياً في مسار تطويره المهني، فقد أتاح البرنامج، من خلال منهجيته المُنظمة في مجال الاستشارات والتوجيه المُتخصص من مستشاري مجموعة بوسطن كونسلتينج جروب، بناء قدرات تحليلية ومهارات مُتقدمة في حل المشكلات يمكن توظيفها عبر مختلف القطاعات". لافتا أن "التركيز على أولويات رؤية السعودية 2030 والتواصل المباشر مع قادة القطاعات منحه فهماً عميقاً لمسار التحول الوطني والدور الذي يمكن الاضطلاع به ضمنه. واليوم أشعر بثقة أكبر واستعداد أوضح لخوض فرص تنافسية مستقبلية في مجال الاستشارات".

ويُعد نموذج التوجيه الفردي أحد الركائز الأساسية لبرنامج "جيل طموح"، حيث يصل بين كل مشارك بمستشار من مجموعة بوسطن كونسلتينج جروب لتقديم توجيهات شخصية على مدار فترة البرنامج التي تمتد لفترة 6 أشهر. وقد ضمنت جلسة التهيئة المُبكرة للتوجيه تزويد الطلبة بالأدوات اللازمة لتحديد أهداف واضحة، والاستعداد الأمثل لجلسات الإرشاد، وتعظيم الاستفادة من هذا الدعم.

من جانبه، قال سعود الوطبان، الشريك الأول والمرشد ضمن برنامج "جيل طموح": إن "دعم هذه الدفعة من المشاركين كان تجربة مُلهمة بحق. فالشغف والطموح والإصرار الذي تحلى به المشاركون يعكس قوة ومستقبل الكفاءات الوطنية. ويوفر (جيل طموح) للطلبة التوجيه والفرص اللازمة لتحويل إمكاناتهم إلى تأثير ملموس".

كما شارك الطلبة في ورش عمل تعريفية بمجال الاستشارات، صُممت لاطلاعهم على منهجية مجموعة بوسطن كونسلتينج جروب في حل المشكلات بأسلوب مُنظم. ومن خلال تمارين تفاعلية قائمة على العمل الجماعي، عزز المشاركون مهارات التفكير التحليلي، والتعاون، والتواصل، والتعامل مع الحالات العملية، وهي مهارات أساسية تدعمهم خلال مراحل التقديم لبرامج التدريب والوظائف الدائمة لدى المجموعة، وكذلك في مساراتهم المهنية الأوسع في سوق العمل.

واختُتم البرنامج بسلسلة من فعاليات التواصل على مستوى المملكة، استضافتها مجموعة بوسطن كونسلتينج جروب، حيث أتاحت للمشاركين التفاعل المباشر مع الشركاء والمستشارين وفرق التوظيف وخريجي البرنامج. وأسهمت هذه اللقاءات في ضمان اختتام تجربة "جيل طموح" بمستوى عالٍ من الجاهزية المهنية، والدعم، والوضوح بشأن الخطوات المُقبلة في المسار الوظيفي.

ويواصل برنامج «جيل طموح» تمكين قيادات المستقبل من خلال تزويدهم بأدوات الاستشارات، والثقة المهنية، والتعرّض العملي للقطاعات ذات الأولوية في مسيرة التحول الوطني، عبر تجربة تعليمية تطبيقية وتوجيه شخصي يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.

نبذة عن شركة بوسطن كونسلتينج جروب (BCG) :

تتعاون شركة بوسطن كونسلتينج جروب مع مجموعة واسعة من الشركاء والقيادات في مختلف قطاعات الأعمال والمجالات الاجتماعية والاقتصادية لمساعدتهم في تحديد التحديات وإيجاد حلول لها واغتنام أفضل الفرص المتاحة لهم، وتعتبر شركة بوسطن كونسلتينج جروب (BCG) رائدة على مستوى العالم منذ تأسيسها في عام 1963م، وتعمل الشركة اليوم بصورة وثيقة مع عملائها لتبني نهج تحوّلي يهدف إلى إفادة جميع الأطراف المعنية؛ وذلك من خلال تمكين المؤسسات من تحقيق النمو وتبني مزايا تنافسية مستدامة وإحداث أثر اجتماعي إيجابي وملموس.

وتتميز فرقها العالمية المتخصصة والمتنوعة بخبرات عريقة ورؤى ثاقبة على مستوى مختلف القطاعات والمجالات لإحداث التحول اللازم، وتقدم حلولاً متقدمة في مجالات الاستشارات الإدارية الرائدة والتقنيات والتصميم إلى جانب المشاريع المؤسسية والرقمية. وتتميز الشركة بنموذج عملها التعاوني الذي يغطي جميع المستويات والمتطلبات التي يحتاجها العملاء، ويتم تعزيز هذا النموذج بالسعي المستمر لدعم العملاء على الازدهار والنمو وتمكينهم من جعل العالم مكاناً أفضل للعيش ومزاولة الأعمال.

للاستفسارات الإعلامية، يُرجى التواصل مع:

طرفة بن عوين

-انتهى-

#بياناتشركات