لندن، المملكة المتحدة، وافقت شركة "بورشه" (Porsche) على بيع حصتها الاستثمارية في شركة "بوجاتي ريماك" (Bugatti Rimac)، لتطوي بذلك مشاركتها في واحد من أكثر التحالفات تعقيداً في عالم السيارات الفاخرة وعالية الأداء.

تأسست "بوجاتي ريماك" (Bugatti Rimac) عام 2021 كمشروع مشترك بين "بورشه" (Porsche) ومجموعة "ريماك" (Rimac Group)، لتصبح الحاضنة الرسمية لعلامة "بوجاتي" العريقة. ويعكس هيكل الملكية توازناً استراتيجياً، حيث تمتلك مجموعة "ريماك" (Rimac Group) 55% من الأسهم، بينما تمتلك "بورشه" (Porsche) 45%. كما تحتفظ "بورشه" (Porsche) بحصة استثمارية تبلغ 20.6% داخل مجموعة "ريماك" (Rimac Group) نفسها.

في إطار الصفقة المُعلنة اليوم، ستقوم "بورشه" (Porsche) ببيع كامل حصصها في "بوجاتي ريماك" (Bugatti Rimac) ومجموعة "ريماك" (Rimac Group) لصالح تحالف استثماري تقوده شركة "إتش أو إف كابيتال" (HOF Capital). يضم هذا التحالف أيضاً شركة "بلو فايف كابيتال" (BlueFive Capital) كمستثمر رئيسي، إلى جانب مجموعة من المستثمرين المؤسسيين من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. وعقب إتمام الصفقة، ستتولى مجموعة "ريماك" (Rimac Group) الإشراف التشغيلي الكامل على عمليات "بوجاتي ريماك" (Bugatti Rimac). كما ستعمل على تعزيز شراكتها الاستراتيجية مع كلّ من "بلو فايف كابيتال" (BlueFive Capital) و"إتش أو إف كابيتال" (HOF Capital) بهدف دعم وتسريع مسار نموها على المدى الطويل.

وفي هذا السياق، قال حازم بن قاسم، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "بلو فايف كابيتال" (BlueFive Capital): "’بوجاتي‘ ليست مجرد علامة تجارية، إنما تمثّل معلماً أسطورياً يجسّد الشغف الهندسي في صناعة السيارات في أرقى صوره، وقد انبثقت من رؤية إيتور بوجاتي الذي كرس حياته لتحقيق انسجام متكامل ببين الجمال الهندسي والأداء الفائق. بالنسبة إلينا في ’بلو فايف كابيتال‘ (BlueFive Capital)، تشكّل هذه الفرصة مسؤولية تتخطى الإطار المالي التقليدي، إذ نعتبرها التزاماً بحماية إرث صناعي استثنائي. ونحن نتطلع إلى العمل جنباً إلى جنب مع فريق ’بوجاتي ريماك‘ (Bugatti Rimac) للحفاظ على هذا الإرث العريق ونقله للأجيال المقبلة."

من جانبه، أشار الدكتور مايكل لايترز، الرئيس التنفيذي لشركة "بورشه" (Porsche AG): "من خلال تعاوننا مع مجموعة "ريماك" (Rimac Group) على تأسيس مشروع ’بوجاتي ريماك‘ (Bugatti Rimac) المشترك، نجحنا في إرساءء قاعدة متينة لمسار مستقبلي مستدام لعلامة ’بوجاتي‘. وبصفتها مستثمراً مبكراً في مجموعة ’ريماك‘ (Rimac Group)، لعبت ’بورشه‘ (Porsche) دوراً محورياً في تحويل ’ريماك تكنولوجي‘ (Rimac Technology) إلى شركة رائدة من الدرجة الأولى في مجال تكنولوجيا السيارات. واليوم، مع إتمام عملية بيع حصتنا، ندخل مرحلة جديدة تهدف إلى إعادة تركيز ’بورشه‘ (Porsche) على أنشطتها وأعمالها الرئيسة. كما نتوجه بالشكر إلى ماتيه ريماك وفريقه على التعاون المثمر والقائم على الثقة طوال السنوات الماضية."

بدوره، قال ماتيه ريماك، الرئيس التنفيذي لشركة "بوجاتي ريماك" (Bugatti Rimac): "لقد شكّلت ’بورشه‘ (Porsche) شريكاً استراتيجياً بالغ الأهمية، ونحن نعرب عن امتناننا العميق للدور المحوري الذي اضطلعت به في تأسيس ’بوجاتي ريماك‘ (Bugatti Rimac). وبفضل الأسس المتينة التي أسهمت في وضعها، تمكنا من بناء هيكل تنظيمي يتيح لنا تسريع تنفيذ رؤيتنا طويلة الأمد بكفاءة أكبر. ونحن نتطلع بشغف إلى مرحلة جديدة من التعاون المثمر مع شركائنا الجدد لكتابة الفصل التالي من هذه المسيرة الاستثنائية."

لمحة عن "بلو فايف كابيتال" (BlueFive Capital)

"بلو فايف كابيتال" (BlueFive Capital) هي منصة استثمار عالمية تمتلك حالياً 15 مليار دولار من الأصول المدارة وتهدف إلى مساعدة المستثمرين على اغتنام الفرص المتاحة في الاقتصادات التي تسجّل نمواً عالياً بهدف إدخال التحول على النماذج المالية التقليدية وتعزيز النمو المستدام. وتوفّر "بلو فايف كابيتال" (BlueFive Capital) التي تأسست في سوق أبوظبي العالمي ولها مكاتب على مستوى العالم، مجموعة متنوعة من المنتجات الاستثمارية، تشمل الأسهم الخاصة والأصول العقارية والبنية التحتية والمالية، لصالح قاعدة واسعة من العملاء ذوي الثروات الخاصة والمؤسسات والأفراد.

تأسست "بلو فايف كابيتال" (BlueFive Capital) في أواخر عام 2024 ويقودها حازم بن قاسم، أحد أعرق الخبراء المرموقين في عالم الاستثمار بالأسهم الخاصة العالمية. للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الرابط الالكتروني التالي: www.bluefivecapital.com.

