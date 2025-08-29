المملكة العربية السعودية- في خطوة رائدة تؤكد التزام المملكة العربية السعودية بالابتكار المستدام، أعلنت شركة بورتاليس كابيتال إنفستمنتس ذ.م.م عن توقيع مذكرة تفاهم مع البرنامج الوطني لتنمية الثروة الحيوانية والسمكية (NLFDP) وشركة تنمية الغذائية (Tanmiah) وشركة التكنولوجيا الحيوية الهولندية مايكريوس فود سيفتي بي.في. (Phageguard). وقد جرت مراسم التوقيع خلال فعاليات معرض GreenTech Amsterdam في مركز مؤتمرات RAI، الذي يُعد منصة عالمية رائدة للابتكار الزراعي.

وتُعتبر هذه الشراكة الأولى من نوعها بين القطاعين العام والخاص، إذ تهدف إلى إدخال تقنية الفاج الطبيعية من Phageguard لضمان تطبيق معايير أعلى لسلامة السالمونيلا في قطاع الدواجن. وتتماشى هذه المبادرة بشكل مباشر مع مستهدفات رؤية السعودية 2030، التي تركز على تعزيز الأمن الغذائي وحماية الصحة العامة ودعم الاستدامة البيئية. ومن خلال دعم البرنامج الوطني لتنمية الثروة الحيوانية والسمكية، تسعى هذه الشراكة إلى تسريع الإجراءات التنظيمية وتمكين نقل التكنولوجيا، وتعزيز تطبيقها في القطاع الخاص.

ستتولى شركة تنمية الغذائية قيادة عملية التطبيق والتنفيذ التجريبي لتقنية Phageguard S في المملكة العربية السعودية بالتعاون مع البرنامج الوطني لتنمية الثروة الحيوانية والسمكية (NLFDP). وبعد النجاح في إتمام المرحلة التجريبية، ستبحث الأطراف إمكانية إبرام اتفاقية توريد طويلة الأمد. ومن المتوقع أن يسهم هذا المشروع في دعم خلق فرص عمل محلية وتعزيز تبادل المعرفة بشأن تقنيات سلامة الغذاء النظيفة والمستدامة.

وقال الدكتور سليمان بن محمد العجل، المشرف العام على قطاع التكنولوجيا الحيوية في البرنامج الوطني لتنمية الثروة الحيوانية والسمكية: "في البرنامج الوطني لتنمية الثروة الحيوانية والسمكية، نؤمن بالقوة التحويلية للعلم. وتمثل هذه الشراكة خطوة جريئة نحو مستقبل أكثر صحة تقوده التكنولوجيا في المملكة. إن دورنا يتجاوز مجرد التسهيل؛ فنحن نعمل كمحفّز وطني للابتكار. ومن خلال هذه الشراكة، نؤكد التزامنا بتمكين القطاع الخاص، وإتاحة الوصول إلى أحدث التقنيات الحيوية مثل الفاج، وتحقيق تقدم ملموس في مواجهة مقاومة المضادات الحيوية. نحن لا نكتفي بتبني أفضل الممارسات العالمية، بل نساهم في صياغتها وتطويرها."

ومن جانبه، قال ماركوس ديلورينزو، الرئيس التنفيذي لشركة التنمية الزراعية (ADC)، التابعة لشركة تنمية والمسؤولة عن قطاع الدواجن الطازجة: "لطالما كانت جودة وسلامة منتجاتنا في صدارة أولوياتنا، وهذه المبادرة ستعزز قدرتنا على رفع المعايير إلى مستويات غير مسبوقة. كما ستسهم في ضمان الأمن الغذائي في المملكة من خلال شراكة مبتكرة ومستدامة متعددة الأطراف، والتي تمثل ركيزة أساسية ضمن استراتيجيتنا طويلة المدى لدعم وتسريع نمو المملكة بما يتماشى مع مستهدفات رؤية 2030."

قال السيد بيتر دي ماكر، مسؤول الشراكات في شركة بورتاليس كابيتال: "تمثل هذه الاتفاقية أكثر من مجرد إنجاز تجاري؛ إنها خطوة مشتركة نحو نظام غذائي أكثر صحة واستدامة، قائم على الابتكار والتعاون عبر الحدود."

وتجسد هذه الشراكة التزام المملكة العربية السعودية بسياسات مستقبلية طموحة ورؤية بورتاليس كابيتال المستمرة لربط الابتكار الهادف بأسواق مؤثرة على الصعيد العالمي.

عن البرنامج الوطني لتنمية الثروة الحيوانية والسمكيةNLFDP

يُعد البرنامج الوطني لتنمية الثروة الحيوانية والسمكية مبادرة حكومية رئيسية تحت إشراف وزارة البيئة والمياه والزراعة (MEWA). ويسعى البرنامج إلى تطوير قطاع الثروة الحيوانية والسمكية من خلال بناء شراكات دولية ودعم البحث العلمي والدراسات التطبيقية. ويهدف إلى تمكين القطاع الخاص وتعزيز تبني التقنيات الحديثة، بما يدعم التحول نحو قطاع أكثر استدامة ومرونة، ويحقق أهداف رؤية السعودية 2030.

عن بورتاليس كابيتال

تُعد شركة Portalis Capital Investments LLC منصة استثمارية واستشارية تهدف إلى فتح فرص تحويلية عند تقاطع الاستدامة والصحة والتكنولوجيا. ومع التزام راسخ بالتعاون عبر الحدود، تتعاون بورتاليس مع مؤسسين ومؤسسات رؤيوية لتقديم ابتكارات مؤثرة إلى أسواق عالية النمو – بدءًا من سلامة الغذاء والطاقة النظيفة وصولًا إلى التكنولوجيا الحيوية المتقدمة. يقع مقر الشركة في الإمارات العربية المتحدة، وتعمل برؤية عالمية وإيمان راسخ بقوة الشراكات التحفيزية.

عن شركة Micreos Food Safety (Phageguard)

تعد شركة Micreos Food Safety B.V.، المطورة لعلامة Phageguard، رائدة عالميًا في تطوير وتسويق حلول طبيعية قائمة على الفاج تستهدف البكتيريا الضارة دون التأثير على البكتيريا النافعة. ويقع مقر الشركة في هولندا، وتتميز بابتكار تكنولوجيات حيوية متقدمة تعزز سلامة الغذاء، وتقلل الاعتماد على المضادات الحيوية، وتدعم نظامًا غذائيًا أنظف وأكثر صحة. وتُعتبر منتجات Phageguard موثوقة عالميًا لدى معالجي الأغذية لمكافحة مسببات الأمراض مثل الليستيريا والسالمونيلا بدقة وكفاءة عالية.

عن شركة تنمية الغذائية

تأسست شركة تنمية الغذائية في عام 1962، وتُعد واحدة من أبرز مزودي الدواجن الطازجة والبروتينات المعالجة وأعلاف الحيوانات ومنتجات الصحة، إضافة إلى تشغيل المطاعم في منطقة الشرق الأوسط. ويشمل نموذج أعمالها المتكامل والعالي الكفاءة الإنتاج والمعالجة الإضافية والتوزيع، حيث تُباع منتجاتها في المملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين وعمان والأردن والكويت. ومع تاريخ يمتد لأكثر من 60 عامًا، أصبحت تنمية علامة تجارية موثوقة في الابتكار الغذائي ورفاهية الحيوانات والتنمية الزراعية. وتلعب الشركة دورًا محوريًا في دعم أهداف المملكة للأمن الغذائي، وهي مدرجة في سوق الأسهم السعودي (تداول: 2281).

