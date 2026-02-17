يواصل بنك بوبيان ترسيخ حضوره من خلال دعم المبادرات النوعية بمختلف مجالاتها، وهو ما تجسّد بشكل واضح خلال أسبوع واحد، مع اختتام مشاركته ورعايته لثلاث فعاليات بارزة شملت "قوت ماركت" و"حرب القهوة" وبطولة "Furnace" لياقة البدنية، في تأكيد على تعزيز نطاق حضوره وحرصه على التواجد الفاعل في مجالات متنوعة تمس أنماط الحياة اليومية.

ويعكس هذا التواجد المكثف خلال فترة زمنية قصيرة رؤية "بوبيان" في تقديم دور يتجاوز الدعم التقليدي، نحو صناعة حضور فعلي يمتد عبر مجالات ريادة الأعمال، والاقتصاد الإبداعي، والرياضة، حيث شهدت مشاركاته تفاعلاً لافتاً من مختلف الفئات، بما يعزز مكانته كشريك فاعل يسهم في دعم المجتمع بأسلوب متكامل ومتوازن.

وفي هذا السياق، قال المدير التنفيذي لإدارة الاتصالات والعلاقات المؤسسية في بنك بوبيان، وليد الصقعبي، إن تنوّع الفعاليات التي يحرص البنك على دعمها يعكس رؤية واضحة ترتكز على الحضور الفاعل في مختلف مجالات الحياة، بما يواكب اهتمامات المجتمع ويعزز دور البنك كشريك قريب من مختلف فئاته.

وأضاف أن تزامن اختتام ثلاث فعاليات نوعية خلال أسبوع واحد إنما يعكس التزام بوبيان بالحضور المستمر على أرض الواقع، من خلال المشاركة في مبادرات متنوعة تغطي مجالات ريادة الأعمال، والاقتصاد الإبداعي، والرياضة، بما يترجم هذا التوجه إلى ممارسات ملموسة ذات أثر مباشر.

دعم أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة

شارك "بوبيان" في ثلاث فعاليات متتالية ضمن النسخة الثانية عشرة من "قوت ماركت" التي أقيمت في مركز الشيخ عبدالله السالم الثقافي، حيث مثّل المعرض حدث متكامل جمع رواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة في مجالات الصناعات الغذائية، والمزارع المحلية، والحرف اليدوية، ضمن بيئة تفاعلية تعكس تطور المشهد الريادي في الكويت.

وتعليقاً على ذلك، قال الصقعبي إن المشاركة في "قوت ماركت" تمثل امتداداً لدور البنك كشريك حقيقي لرواد الأعمال، مشيراً إلى حرصه على دعم عملائه من أصحاب المشاريع عبر مبادرات

نوعية، من بينها تقديم خصومات خاصة عند الدفع باستخدام بطاقات بوبيان لدى عدد من المشاريع المشاركة، في خطوة تعكس التكامل بين الدعم التمويلي والحضور المجتمعي الفاعل.

وأضاف أن نهج بوبيان في دعم المبادرات المجتمعية سيستمر خلال الفترة المقبلة التي تتزامن مع الاحتفالات الوطنية وشهر رمضان المبارك، من خلال المشاركة في "سوق ماركت – مهرجان الحرف اليدوية" دعماً لأصحاب المشاريع الشبابية المتخصصة في هذا المجال، موضحة أن الفعاليات والأنشطة القادمة ستحمل طابع الاحتفالات الوطنية في أجواء تتناغم مع روح الشهر الفضيل، بما يعزز القيم المجتمعية ويكرّس حضور البنك كشريك قريب من المجتمع.

تجربة تنافسية لتطور ثقافة القهوة

شكلت فعالية "حرب القهوة" تجربة تنافسية جديدة لأول مرة على مستوى الكويت، جمعت محترفي وهواة القهوة في الكويت، وعكست التطور المتسارع الذي يشهده هذا القطاع محلياً، سواء من حيث أساليب التحضير أو ثقافة التذوق أو الاحترافية في التقديم، بما يؤكد تحول القهوة إلى مساحة إبداعية تتقاطع مع أنماط الحياة المعاصرة.

وأوضح أن المشاركة والرعاية الرسمية لفعالية "حرب القهوة" تعكس اهتمام البنك بالمجالات الإبداعية الحديثة، التي أصبحت تشكل جزءاً من الاقتصاد الجديد، مبيناً أن هذه الفعاليات تسهم في إبراز المواهب المحلية وتوفير بيئة تنافسية لتبادل الخبرات وتطوير المهارات.

وأكد أن تطور ثقافة القهوة في الكويت يعكس حراكاً إبداعياً متنامياً، ما يعزز أهمية دعم مثل هذه المبادرات التي تجمع بين الاحتراف والتجربة التفاعلية، وتسهم في تنشيط السياحة الداخلية ترسيخ مكانة الكويت كوجهة تحتضن الفعاليات المتخصصة ذات القيمة المضافة.

Furnace .. اختبار للياقة البدينة وقوة التحمل

وبيّن الصقعبي أن تنظيم بطولة "Furnace" يأتي ضمن الشراكة الاستراتيجية لبوبيان مع نادي إيليت الصحي، في إطار توجه البنك لدعم أنماط الحياة الصحية وتشجيع ممارسة الرياضة، من خلال مبادرات تعزز اللياقة البدنية وروح التحدي والعمل الجماعي بين المشاركين.

وأضاف أن البطولة، التي تضمنت منافسات لاختبار قوة التحمل واللياقة البدنية، وشهدت تقديم جوائز مالية للفرق الفائزة بلغت 2000 د.ك، قدمت تجربة تنافسية مليئة بالحماس، وخلقت أجواء تفاعلية مميزة، مؤكداً أن الشراكة مع نادي إيليت الصحي ستشهد المزيد من تنظيم البطولات والفعاليات الرياضية خلال الفترة المقبلة، بما يعزز حضور وقيمة هذا النوع من المبادرات ويواكب الاهتمام المتزايد بأنماط الحياة الصحية.

وأكد الصقعبي أن "بوبيان" سيواصل تعزيز نطاق مشاركاته المجتمعية من خلال مبادرات نوعية تغطي مجالات متعددة، بما يعزز حضوره ويكرّس دوره كشريك فاعل يسهم في دعم المجتمع وتحقيق قيمة مستدامة.

