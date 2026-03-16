

في إطار حرصه على مشاركة عملائه مختلف المناسبات وتوفير خدمات مصرفية تسهّل معاملاتهم اليومية، أعلن بنك بوبيان عن إتاحة خدمة "العيادي" عبر فروعه المنتشرة في مختلف مناطق الكويت، إلى جانب عدد من أجهزة السحب الآلي المختارة في المجمعات التجارية والجمعيات التعاونية، وذلك ابتداءً من 15 مارس الجاري.

وتتيح الخدمة لعملاء البنك إمكانية الحصول على الأوراق النقدية من فئات الدينار الكويتي (1، 5، 10، 20) بسهولة ويسر، سواء من خلال الفروع أو عبر أجهزة السحب الآلي المخصصة، بما يواكب احتياجات العملاء خلال فترة العيد ويمنحهم تجربة مصرفية أكثر مرونة وسهولة.

وبهذه المناسبة قال المدير العام للقنوات المصرفية المباشرة في بنك بوبيان، خالد الشمري "يحرص بنك بوبيان أن يكون قريباً من عملائه ومشاركاً لهم مختلف المناسبات، ومن بينها عيد الفطر المبارك، الذي يمثل فرصة لتعزيز أجواء التواصل. ومن هذا المنطلق نعمل على توفير خدمة العيادي عبر شبكة فروعنا وعدد من أجهزة السحب الآلي المنتشرة في مواقع حيوية لتسهيل حصول العملاء عليها بكل يسر."

وأضاف الشمري أن عادات المجتمع واحتفالاته بهذه المناسبة تبقى حاضرة كما اعتدناها في كل عام، الأمر الذي يدفع البنك إلى استمرار تطوير خدماته وتوفيرها بما يواكب احتياجات العملاء تجربة مصرفية أكثر راحة وسلاسة، مع الحرص على اتخاذ الاستعدادات اللازمة لضمان جاهزية الأجهزة وتوفير الفئات النقدية المطلوبة، لتتماشى مع زيادة الطلب خلال هذه الفترة.

ويواصل بنك بوبيان تطوير خدماته المصرفية بما يتماشى مع احتياجات العملاء في مختلف الأوقات والمناسبات، تأكيدًا على التزامه بتقديم تجربة مصرفية متكاملة تعزز من مكانته كأحد البنوك الرائدة في الكويت.

