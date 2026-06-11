بشار الدوب:

الفرع الجديد يعكس هوية "بوبيان" ويجسد رؤيته للفروع المستقبلية

خدمات مصرفية تجمع بين الحلول الرقمية والخدمة الشخصية ضمن منظومة متكاملة ترتقي بتجربة العملاء

في خطوة تعكس استمرار استثماراته في تطوير بنيته المصرفية وتعزيز تجربة العملاء، افتتح بنك بوبيان فرعه الرئيسي بحلته الجديدة داخل مقره الرئيسي الجديد، ليقدم نموذجاً متطوراً للفروع المصرفية المستقبلية، يجمع بين الحلول الرقمية والخدمة الشخصية، ويوفر تجربة مصرفية متكاملة تلبي احتياجات مختلف شرائح العملاء.

ويعكس الفرع الرئيسي الهوية المؤسسية لبنك "بوبيان"، ويجسد توجهاته المستقبلية في تطوير تجربة العملاء والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لهم، بما ينسجم مع مكانته الرائدة في الابتكار والتميز في خدمة العملاء.

وبهذه المناسبة، قال المدير العام للخدمات المصرفية الشخصية في بنك بوبيان بشار الدوب "افتتاح الفرع الرئيسي الجديد ليس مجرد مساحة مصرفية، بل تجسيد لهوية بوبيان ورؤيته، وترجمة عملية لمواصلة الاستثمار في تقديم خدمات مصرفية أكثر مرونة وكفاءة، ضمن بيئة مصرفية متكاملة أكثر تطوراً خلال المرحلة المقبلة."

وأضاف "صُمم الفرع ليكون نموذجاً عملياً للفروع المستقبلية، من خلال توظيف الحلول الرقمية لتبسيط الإجراءات وتسريع إنجاز المعاملات، مع المحافظة على التواصل المباشر مع العملاء، بما يسهم في تعزيز كفاءة الخدمة ورفع مستويات الراحة والمرونة للعملاء."

** تجربة مصرفية أكثر تميزاً

وأشار إلى أن الفرع يتيح استقبال مختلف شرائح العملاء، إلى جانب توفير مساحات مخصصة لاستقبال عملاء المصرفية الخاصة وعملاء بريميوم وبلاتينوم، بما يعزز من تقديم خدمات واستشارات مصرفية تتناسب مع احتياجات كل شريحة.

وأضاف أن تصميم الفرع راعى توفير مساحات استقبال حديثة وتنظيماً يسهّل حركة العملاء داخل الفرع، ويسهم في تقليل أوقات الانتظار وتحسين كفاءة الخدمة، إلى جانب تحقيق تكامل أكبر بين القنوات الرقمية والخدمة المصرفية المباشرة.

** التكنولوجيا في خدمة العملاء

وأكد الدوب أن الفرع يضم مجموعة متطورة من الخدمات الذاتية التي تمنح العملاء مرونة أكبر في إنجاز معاملاتهم اليومية، بما في ذلك أجهزة السحب الآلي وأجهزة الصراف التفاعلي "Boubyan Direct"، بما يتيح إنجاز العديد من الخدمات المصرفية بسهولة وسرعة وعلى مدار اليوم.

وأضاف أن البنك يواصل التوسع في توظيف الحلول الرقمية داخل فروعه المختلفة بما يواكب تطورات القطاع المالي، ويدعم توجهات البنك نحو الابتكار والتحول الرقمي وتقديم خدمات مصرفية أكثر تطوراً لعملائه.

** صناديق أمانات بمعايير متقدمة

وفي إطار حرص البنك على توفير خدمات ذات قيمة مضافة، يوفر الفرع خدمة صناديق الأمانات وفق أعلى معايير الأمان والسرية والخصوصية، بما يتيح للعملاء حفظ مقتنياتهم الشخصية والثمينة.

وأشار الدوب إلى أن البنك يعمل حالياً على تطوير هذه الخدمة خلال المرحلة المقبلة عبر توفير صناديق أمانات آلية بالكامل باستخدام أحدث التقنيات المتخصصة (Full Automated Safety Boxes)، بما يعزز مستويات الراحة والأمان، ويوفر تجربة أكثر موثوقية تعتمد على الحلول الآلية المتطوة.

** كوادر مصرفية تصنع الفرق

وأكد الدوب أن التكنولوجيا تمثل عاملاً مهماً في تطوير الخدمات المصرفية، إلا أن العنصر البشري يبقى الركيزة الأساسية في تقديم تجربة مصرفية متميزة، مشيراً إلى أن الفرع الجديد يضم فريقاً من الكوادر المصرفية المؤهلة وذات الخبرات العالية القادرة على تقديم الخدمات والاستشارات المصرفية المختلفة وفق أعلى مستويات الاحترافية.

وأضاف أن ما يميز تجربة بنك بوبيان لا يقتصر على تطوير الفروع أو الخدمات الرقمية فحسب، بل يمتد إلى الاستثمار المستمر في الكفاءات البشرية وتعزيز ثقافة خدمة العملاء التي أصبحت جزءاً أصيلاً من هوية البنك وقيمه المؤسسية.

** الريادة في خدمة العملاء

واختتم الدوب تصريحه بالتأكيد على أن افتتاح الفرع الرئيسي يعكس التزام بنك بوبيان بمواصلة تطوير تجربة العملاء، ووضع العميل في صميم مختلف القرارات والمبادرات التطويرية، انطلاقاً من قناعته بأن القرب من العملاء وفهم احتياجاتهم يمثلان الأساس الحقيقي للنجاح المستدام.

وأشار إلى أن هذا النهج انعكس في العديد من الجوائز والتقديرات التي حصدها البنك في مجال خدمة العملاء، وفي مقدمتها جوائز "أفضل بنك إسلامي في جودة خدمة العملاء في الكويت" لعام 2025، وذلك وفقاً لمؤشر "سيرفس هيرو" لقياس رضا العملاء، حيث واصل بنك بوبيان ترسيخ مكانته كأحد أبرز المؤسسات المصرفية الرائدة في هذا المجال، محافظاً على هذا التميز لـ 16 عام على التوالي.

-انتهى-

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