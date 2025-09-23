دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت "بوبليسيس جروب" الشرق الأوسط، الشركة الرائدة إقليمياً في مجال التسويق والاتصال المؤسسي والتحول الرقمي للأعمال، عن استحواذها على شركة "تشاين رياكشن"، وكالة التسويق الرقمي الرائدة في الشرق الأوسط، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز ريادتها في مجالات التسويق القائم على الأداء، والمحتوى، وتصميم التجارب. ويسهم هذا الاستحواذ في ترسيخ المكانة المرموقة لــ "بوبليسيس جروب" الشرق الأوسط في اثنين من أبرز أسواق المنطقة، وهما دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، مع توسيع قدرتها على تقديم حلول رقمية مرنة قائمة على البيانات لقطاعات الأعمال المختلفة، بدءًا من الشركات الصغيرة والمتوسطة الطموحة وصولاً إلى العلامات التجارية العالمية الكبرى.

ومن خلال خبرة تمتد لـنحو 15 عاماً وفريق عمل يضم أكثر من 190 خبير رقمي متخصص، تُضيف شركة "تشاين رياكشن" خبرات عميقة مدعومة بالحصول على جوائز عدة في مجالات التسويق القائم على الأداء، والإعلام الرقمي، والبيانات، والإبداع، والتكنولوجيا، والإنتاج، والاستشارات التسويقية. وبصفتها وكالة رقمية مُتكاملة، فإن معرفتها العميقة بمنطقة الشرق الأوسط ونهجها الابتكاري يعززان قدرة "بوبليسيس جروب" الشرق الأوسط، على تحقيق النجاحات والنتائج الملموسة لعملائها.

ويؤكد هذا التوسع الاستراتيجي مواصلة "بوبليسيس جروب" الشرق الأوسط، التزامها بتمكين عملائها من المؤسسات ودعم قدراتهم على مواكبة تحديات المستقبل عبر توفير حلول تسويق رقمي مرنة قائمة على الأداء. كما أن الاستحواذ على "تشاين رياكشن" يعزز رؤية ونهج وشعار "بوبليسيس جروب" الشرق الأوسط، في "قوة الوحدة" أو (Power of One)، وهو أسلوب العمل الذي يدمج بين الإبداع والإعلام والتقنية في منظومة واحدة، لتلبية احتياجات العملاء العالميين والشركات الصغيرة والمتوسطة على أوسع نطاق وبكفاءة وفعالية أكبر.

كما تُسهم هذه الخطوة أيضاً في تعزيز قدرات "بوبليسيس جروب" على مستوى تنفيذ المشاريع وتسليمها من خلال توسيع شبكتها من المواهب المتخصصة في منطقة الشرق الأوسط، ما يُحسن المرونة ويرفع مستوى الكفاءة ويتيح تقديم حلول أكثر فعالية وسرعة لعملائها. كما أن استوديوهات الـــ "بودكاست" والتسجيل التابعة لـ "تشاين رياكشن" تُساهم في توسيع قدرات إنتاج المحتوى، لتقديم خدمات أكثر تنوعاً وشمولية.

وبهذه المناسبة، صرح باسل قاقيش، الرئيس التنفيذي لـ "بوبليسيس جروب" الشرق الأوسط وتركيا، أن: "الاستحواذ على (تشاين رياكشن) يمثل خطوة مُهمة في استراتيجية الشركة للتحول والنمو، كما أنه يعزز من نهجنا ورؤيتنا وشعارنا القائم على (قوة الوحدة)، حيث يعمل على تسريع نموذجنا المترابط للإعلام (Connected Media)، وهو نهج يعتمد على الاعتماد على البيانات لدمج الإعلام والتقنية والإبداع بمرونة من أجل تعزيز الأداء. كما أنه يرسخ موقعنا المتميز لتلبية الاحتياجات المتغيرة للسوق، ويوسع نطاق خبراتنا وقدراتنا على تقديم حلول شاملة ومرنة تحقق نجاحاُ طويل الأمد لعملائنا."

من جانبه، قال سيف جراد، المؤسس والرئيس التنفيذي لوكالة "تشاين رياكشن"، إن "الانضمام إلى (بوبليسيس جروب) الشرق الأوسط، يرسخ جهودنا للعمل مع شركة مرموقة تُعد لاعباً عالمياً يتشارك معنا نفس القيم والثقافة والرؤية لمستقبل هذه الصناعة. لقد كانت رحلتنا على مدى 15 عاماً مليئة بالابتكار والنمو والمرونة، واليوم نبدأ فصلاً جديداً من شأنه تسريع وتيرة هذا النمو، وزيادة قدراتنا، وتمكين فرق العمل الموهوبة لدينا من تحقيق أكبر تأثير لعملائنا."

نبذة عن " بوبليسيس جروب" الشرق الأوسط وتركيا:

تُعدّ " بوبليسيس جروب" الشرق الأوسط وتركيا، Publicis Groupe Middle East & Turkey (ME&T)، شركة رائدة إقليمياً في مجال التسويق والاتصال المؤسسي والتحول الرقمي للأعمال. ومن خلال علاماتها التجارية العالمية وقدرتها على تصميم وبناء وتنفيذ حلول متكاملة، تتمتع مجموعة "بوبليسيس جروب" الشرق الأوسط وتركيا، بمكانة فريدة تُمكّنها من مساعدة عملائها على تحقيق النمو في عالم المنصات عبر الدمج بين البيانات والإبداع والإعلام والتكنولوجيا. وتتخذ "بوبليسيس جروب" الشرق الأوسط وتركيا، من دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة، مقراً لها، كما تتواجد أعمالها في ثمانية أسواق عبر منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتجمع نحو 3600 خبير مهني متنوع التخصصات من ذوي الخبرات العميقة في مجالات علوم البيانات والتكنولوجيا والإعلام والاستراتيجية والإبداع وتحويل الأعمال.

نبذة عن "تشاين رياكشن":

تٌعد "تشاين رياكشن"، (Chain Reaction)، هي وكالة التسويق الرقمي الرائدة في منطقة الشرق الأوسط، حيث تمتلك فريق عمل يضم أكثر من 190 مٌتخصص بخبرة تمتد لـ 15 عاماً في دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والأردن ومصر. وتجمع الوكالة بين مجال استشارات التسويق الاستراتيجي والحلول الرقمية المبتكرة والإبداع الحائز على جوائز لتمكين العلامات التجارية والمؤسسات الطموحة من تحقيق النمو المُستدام والتميز الرقمي. وبفضل معرفتها الإقليمية العميقة بمنطقة الشرق الأوسط وتقنياتها المتطورة، تقدم "تشاين رياكشن" خدمات مُتكاملة في التسويق القائم على الأداء، واستشارات وسائل التواصل الاجتماعي، وتحليلات البيانات، والإبداع، مما يُحدث تأثيراً ملموساً على أداء مؤسسات الأعمال من خلال حملات حائزة على جوائز، ودقة عالية، ونتائج ملموسة.

-انتهى-

