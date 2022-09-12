الرياض: أكد علي شنيمر، الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال في شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني، على أهمية التثقيف الصحي للوصول إلى مجتمع صحي سليم يتمتع بالرفاه، مشيرا إلى أن شركة "بوبا العربية" تحتل صدارة الشركات السعودية التي تولي اهتماماً كبيراً بتعزيز الوعي الصحي، وتضعه على رأس أولوياتها.

وشدد شنيمر، في تصريحات لموقع "زاوية"، في ختام الفعالية الثانية لبرنامج "حياتك صح" الذي نفذته بوبا العربية، بمدينة الرياض، يومي 25 و26 أغسطس الماضي، في قاعة "الفريدة، على دور الحملات الصحية في دعم حركة التنمية والتقدم في المملكة، والمحافظة على الصحة العامة للأفراد، وتحقيق جودة الحياة، والوصول إلى مجتمع صحي يتمتع بالرفاه.

ووصف حملات التوعية الصحية بأنها ظاهرة اجتماعية متنامية ومطلوبة، وتمثل خطوة أساسية لرفع مستوى الوعي العام بالعديد من الأمراض، وكيفية الوقاية منها، وعلاجها، حيث تتيح فرصاً كبيرة لحشد الدعم والفهم المطلوبين في المجتمع المحلي تجاه قضايا صحية هامة.

وأشار إلى أن "بوبا العربية" حرصت على إطلاق العديد من الحملات التوعوية، وقد تناولت حملاتنا موضوعات عدة ومنها: مرض السكري، وسرطان الثدي، والربو، وكيفية التعايش مع مرضى باركنسون، وحالات التوحد، والتعريف بالوسواس القهري.

وبشان الفعالية الثانية لبرنامج "حياتك صح"، ودورها في التوعية الصحية، ومدى الاقبال عليها، قال شنيمر، إن الاقبال كان ممتازاً، وردود الفعل كلها كانت إيجابية ومبشرة، مشيرا الى أن الفعالية الأولى التي أقيمت في جدة في شهر يوليو الماضي سجلت حضور أكثر من 1,500 زائر، أما الفعالية الثانية في الرياض فقد تجاوز عدد الحضور 5,000 زائر، مما يؤكد اهتمام المجتمع السعودي بمثل هذه الفعاليات التي تجمع ما بين الفائدة والتوعية والتسلية الأسرية، وهو ما نفخر في "بوبا العربية" بتحقيقه.

وحول الأهداف التي تسعى "بوبا العربية" إلى تحقيقها من خلال فعاليات "حياتك صح"، أوضح أن كل حملاتنا الصحية تهدف إلى تحقيق مستهدفات رؤية 2030 التي أرساها سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لمستقبل هذا الوطن العظيم، وخصوصا تحسين جودة حياة كل أفراد المجتمع من خلال تهيئة البيئة اللازمة لدعم واستحداث خيارات جديدة تعزّز مشاركة المواطن، والمقيم، والزائر في الأنشطة الثقافية، والترفيهية، والرياضية، بالإضافة الى تعزيز الوعي الصحي لأفراد المجتمع، وتعزيز أنماط الحياة الصحية، والتشجيع على تبني العادات الصحية السليمة".

وبخصوص الأنشطة التي تضمنتها الفعالية، أشار شنيمر، إلى أن فعالية "حياتك صح" تقوم على خمس ركائز أساسية، هي: الصالة الصحية (هيلث لاونج)، واللياقة البدنية، والتوعية والوقاية، والسلامة العقلية والصحة النفسية، وإدارة الوزن. خصصنا لكل ركيزة منطقة خاصة بها، وفي المناطق الخمس أقيمت مجموعة من الأنشطة التفاعلية، والرياضية، والصحية، والترفيهية المختلفة التي شارك فيها الحضور مع أفراد أسرهم في جو يسوده الود والبهجة.

وتابع الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال في بوبا العربية للتأمين التعاوني قائلا: "حرصنا عبر الفعالية على التشجيع على تبني العادات الصحية السليمة؛ من خلال جلسات تعليمية تفاعليّة وجذّابة غطّت مجموعة متنوّعة من الموضوعات الصحية، كما أقيمت أنشطة تفاعليّة، ورياضيّة، وصحيّة، وترفيهية، وكان هناك أطباء واختصاصيون متواجدون في الفعالية لمساعدة الحاضرين، والإجابة على تساؤلاتهم، وتقديم الخدمات الاستشارية والتي تضمنت فحص الجلوكوز وضغط الدم، والنظر، والأسنان، والتغذية. اشتملت الفعالية أيضا على زاوية ترفيهية مُخصصين للأطفال."

ولفت إلى أن فعالية الرياض كانت الثانية ضمن سلسلة من الفعاليات التي ستقام في عدد من المدن السعودية خلال الأسابيع والأشهر القادمة.

وعن دور شركات التأمين الطبية في التوعية الصحية، قال شنيمر، إن تداعيات جائحة "كورونا"، جعلت التثقيف الصحي للمجتمع ضرورة للوصول إلى مجتمع صحي سليم يتمتع بالرفاه، خصوصا أن الصحة السليمة تعد معياراً أساسياً تضعه المنظمات والهيئات الدولية؛ لتحديد درجة الرفاه الاجتماعي للمجتمع.

وأضاف شنيمر، أن الحملات التوعوية التي أطلقتها شركات التأمين في السعودية تأتي في إطار رفع الوعي المجتمعي بالقضايا الصحية، والأمراض، والجوائح، والأوبئة؛ كل هذا الجهد يأتي تماشياً مع مستهدف تحقيق برنامج "جودة الحياة"، أحد برامج "رؤية 2030".

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نبذة عن شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني:

تأسست بوبا العربية في المملكة العربية السعودية عام 1997 كشركة ائتلاف بين بوبا و بين شركة ناظر لتصبح بعدها في 2008 شركة مساهمة عامة بأنجح عملية طرح اكتتاب في قطاع التأمين، وتعتبر بوبا العربية شركة سعودية جزء من شبكة بوبا العالمية، وتقدم خدمات رعاية صحية بمستويات عالمية للأفراد والأسر وأكبر الشركات والمنشآت في المملكة، وتمتاز بتوفير أكبر شبكة مستشفيات دولية تضم 1.2 مليون جهة في 190 بلدًا حول العالم.

وتقدم بوبا العربية أكثر من مجرد تأمين صحي اعتيادية حيث تقوم بتقديم أفضل خدمات صحية نوعية لعملائها عبر برنامج "طبتم" و تحرص على توفير تجربة فريدة لعملائها في المستشفيات عبر برنامج "راحتكم".

وتتميّز بوبا العربية ببيئة عمل محفزة للإبداع وزيادة الإنتاجية، مما أهلها للفوز بالعديد من الجوائز المرموقة في هذا المجال. وتٌعتبر من الشركات الرائدة في تعزيز مكانة المرأة، واستقطاب الشباب السعودي حتى نجحت في تحقيق زيادة كبيرة في (السعودة) بنسبة أكثر من 70%. و لمزيد من المعلومات الرجاء زيارة الرابط التالي: www.bupa.com.sa