كالة "موديز" تؤكد التصنيف الشامل للشركة عند مستوى Ba3 مع نظرة مستقبلية مستقرة

بيع نحو 90% من الوحدات المقرر تسليمها خلال عام 2026

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أكدت "بن غاطي القابضة"، إحدى أسرع شركات التطوير العقاري نمواً في دبي، استمرار عملياتها الإنشائية بوتيرة منتظمة ووفق الجداول الزمنية المحددة، رغم تصاعد التوترات الجيوسياسية، وذلك بفضل نموذجها التشغيلي المتكامل رأسيًا وسلاسل الإمداد المتكاملة، إلى جانب الأداء القوي للمبيعات. كما حافظت معدلات الإلغاء على مستويات منخفضة، بما يتماشى مع معدلاتها التاريخية التي تقل عن 1%.

وواصلت الشركة تحقيق زخم قوي في المبيعات، حيث بلغ متوسط مبيعاتها الأسبوعية نحو 500 مليون درهم منذ بداية التوترات الجيوسياسية الأخيرة، محافظةً على مستويات قريبة إلى حد كبير من مستويات ما قبل تلك الفترة، ما يعكس متانة الطلب واستمراره عبر مختلف مشاريعها. كما سجّلت المشاريع الجديدة أداءً قوياً، حيث حقق مشروع مساكن مرسيدس-بنز| مدينة بن غاطي، الذي تم إطلاقه مؤخراً، معدل استيعاب يقارب 50% منذ إطلاقه وحتى تاريخه متجاوزًا بذلك المعدّل المعتاد للشركة والبالغ 50% خلال الأشهر الثلاثة الأولى من الإطلاق.

كما أكدت وكالة "موديز" الأسبوع الماضي تصنيفها الائتماني لشركة "بن غاطي" عند مستوى Ba3 مع نظرة مستقبلية مستقرة، بما يعكس قوة مركز السيولة لدى الشركة، وانضباطها العالي في تنفيذ مشاريعها، إلى جانب متانة محفظتها التطويرية وقدرتها على توليد تدفقات نقدية مستدامة. ويعزز تثبيت هذا التصنيف مكانة "بن غاطي" كإحدى أبرز شركات التطوير العقاري الخاصة في دبي، من حيث المرونة المالية وقوة هيكل رأس المال.

وفي تقريرها، سلّطت "موديز" الضوء على قوة السيولة لدى شركة بن غاطي، مشيرةً إلى أن لدى الشركة نحو 11.3 مليار درهم من مصادر السيولة المتاحة، مقابل حوالي 2.4 مليار درهم من الاحتياجات التمويلية. وتعكس النظرة المستقبلية المستقرة توقعات الوكالة بأن تحافظ بن غاطي على مستويات سيولة قوية حتى عام 2027، وأن تواصل الالتزام بسياساتها المالية المنضبطة، وأن تواصل تطوير محفظة مشاريعها المتنوعة.

كما أشارت الوكالة إلى قوة الرؤية المستقبلية القوية للشركة، حيث تم بيع نحو ثلثي القيمة الإجمالية للمشاريع التطويرية قيد التنفيذ حتى فبراير 2026، إضافة إلى بيع ما يقارب 90% من الوحدات المقرر تسليمها في العام ذاته، بما يعزز وضوح التدفقات النقدية المستقبلية.

وأشادت وكالة "موديز" بقوة ومتانة نموذج أعمال "بن غاطي" المتكامل رأسيًا، والذي يمكّن المجموعة من الحفاظ على سيطرة محكمة على التكاليف وهوامش الربحية، إلى جانب قدرتها على الحد من المخاطر المحتملة الناجمة عن الظروف الجيوسياسية الراهنة.

وفي هذا السياق، قال المهندس محمد بن غاطي، رئيس مجلس إدارة شركة بن غاطي القابضة: "تستند قوة ’بن غاطي‘ إلى نهج طويل الأمد، وحوكمة راسخة، وسيطرة كاملة على دورة التطوير من خلال سلاسل الإمداد المتكاملة رأسيًا. في حين تمكّننا ممارساتنا التشغيلية المتينة من تنفيذ مشاريعنا بكفاءة عالية، وإدارة المخاطر بشكل استباقي، وتقديم مستويات الاتساق التي يتوقعها المستثمرون. وعلى وجه الخصوص، تمكننا منصتنا المتكاملة، بدءًا من الاستحواذ على الأراضي وحتى التسليم، من الاستجابة السريعة لمتغيرات السوق، والحفاظ على وتيرة متسارعة لتنفيذ المشاريع. كما تمثل قدرتنا على ضبط التكاليف، وتسريع الجداول الزمنية، وتعزيز تدوير رأس المال عاملاً رئيسياً يميزنا. وعلى الرغم من التحديات الراهنة، نواصل تعزيز تركيزنا على التنفيذ وبناء الشراكات، مع اغتنام الفرص التي تدعم ترسيخ مكانتنا كواحدة من أسرع شركات التطوير العقاري نموًا في السوق".

ومن جانبه، قال شهزاد جناب، المدير المالي التنفيذي لشركة بن غاطي القابضة: "يرتكز نموذج أعمالنا على تسريع تدوير رأس المال والحفاظ على انضباط صارم في إدارة الميزانية العمومية. وبفضل استمرار معدلات البيع القوية عبر مختلف مشاريعنا، إلى جانب تحقيق بعض من أسرع دورات البناء في السوق، نتمكن من إعادة تدوير رأس المال بكفاءة عالية مع الحفاظ على مستويات سيولة متينة. كما نعتمد استراتيجيات مشتريات مدروسة، مدعومة بأدوات تحوّط فعّالة للعناصر الرئيسية في أعمال الإنشاء، بما يحد من تأثير تقلبات أسعار المواد. وبالاستناد إلى مركزنا النقدي القوي ومحفظة مشاريعنا المتنوعة، نحافظ على مستويات سيولة تفوق احتياجاتنا التشغيلية، ما يتيح لنا مواصلة تنفيذ استراتيجيتنا بكفاءة، حتى في ظل استمرار تباطؤ السوق العقارية".

وتضم محفظة المشاريع التطويرية لشركة "بن غاطي" حالياً أكثر من 40,000 وحدة سكنية في مواقع رئيسية في دبي، تشمل وسط المدينة، والخليج التجاري، وقرية جميرا الدائرية، وميدان، إلى جانب مشاريع سكنية متميزة تحمل أسماء علامات تجارية عالمية مرموقة، يتم تطويرها بالشراكة مع كبرى الأسماء في عالم الفخامة، مثل "بوغاتي"، و"مرسيدس-بنز"، و"جاكوب آند كو". وفي ديسمبر الماضي، كشفت الشركة عن مشروع مساكن مرسيدس-بنز| مدينة بن غاطي، كأول مدينة سكنية في العالم تحمل علامة السيارات الفاخرة.

