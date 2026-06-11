مسقط : في إطار التزامه المستمر بتطوير الكفاءات وتعزيز ثقافة الابتكار والتحول الرقمي، نظم بنك نزوى، البنك الإسلامي الأكثر موثوقية في سلطنة عُمان برنامجًا تدريبيًا متكاملاً بعنوان الذكاء الاصطناعي والذكاء الاصطناعي التوليدي والذي يهدف إلى تزويد الموظفين بالأدوات العملية والتطبيقات الحديثة للذكاء الاصطناعي بما يسهم في تعزيز الكفاءة التشغيلية والارتقاء بتجربة العملاء. بمشاركة ما يصل إلى 22 متدربًا بمشاركة موظفي البنك وعدد من المؤسسات الحكومية ، في خطوة تعكس حرص البنك على تعزيز التكامل وتبادل الخبرات بين مختلف القطاعات.

وتعليقاً على المناسبة قال الفاضل طارق عتيق، الرئيس التنفيذي لبنك نزوى: "يمثل الذكاء الاصطناعي اليوم أحد أبرز المحركات التي تسهم في تطوير بيئات العمل وتعزيز الكفاءة والابتكار في مختلف القطاعات. ومن هذا المنطلق، يحرص بنك نزوى على الاستثمار المستمر في تطوير قدرات كوادره وتمكينها من مواكبة أحدث التطورات التقنية والاستفادة منها بصورة فعّالة. كما حرصنا على إشراك عدد من موظفي مختلف الجهات الحكومية في هذا البرنامج انطلاقًا من إيماننا بأهمية تبادل المعرفة والخبرات وتعزيز التعاون بين مختلف القطاعات، بما يسهم في دعم الجهود الوطنية الرامية إلى تسريع وتيرة التحول الرقمي وبناء اقتصاد قائم على الابتكار والمعرفة. ونؤمن بأن مثل هذه المبادرات المشتركة تخلق قيمة مضافة لجميع الأطراف وتسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في سلطنة عُمان."

ويأتي هذا البرنامج في ظل بيئة أعمال تنافسية ومتسارعة التطور، حيث تشهد الخدمات المالية والقطاعات المؤسسية الأخرى تحولات جوهرية مدفوعة بالتقدم التكنولوجي. ومن أجل تعزيز التميز التشغيلي، ركز البرنامج على تزويد المشاركين بالمعارف والمهارات العملية اللازمة للاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي والذكاء الاصطناعي التوليدي في تحسين الكفاءة التشغيلية، وتحليل البيانات، ودعم عمليات اتخاذ القرار، وتعزيز الابتكار والإنتاجية في بيئة العمل، إلى جانب التعريف بأفضل الممارسات المتعلقة بالاستخدام المسؤول والآمن لهذه التقنيات.

واختُتم البرنامج بحفل تكريم المشاركين بحضور الفاضل طارق عتيق، الذي التقى بالمشاركين واطلع على أبرز مخرجات البرنامج ومستوى التفاعل الذي شهده. مشيدًا بما أظهره المشاركون من اهتمام وتفاعل مع محاور البرنامج، مؤكدًا أهمية مواصلة الاستثمار في بناء القدرات الوطنية وتعزيز ثقافة التعلم المستمر والابتكار بما يدعم تطلعات البنك نحو الريادة والتميز المؤسسي.

ويؤكد بنك نزوى من خلال هذا البرنامج التزامه بدعم مسيرة التحول الرقمي في السلطنة، والمساهمة في تطوير بيئة أعمال مبتكرة ومستدامة تتماشى مع أهداف رؤية عُمان المستقبلية.

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