عقد بنك لِشا ذ.م.م. (عامة) ("البنك" أو "بنك لِشا") اجتماعه للجمعية العمومية العادية وغير العادية يوم الأربعاء 25 فبراير 2026، حيث تمت الموافقة على جميع البنود المدرجة على جدول الأعمال.

ترأّس الاجتماع سعادة الشيخ فيصل بن ثاني آل ثاني، رئيس مجلس إدارة بنك لِشا، وذلك في فندق ذا نيد الدوحة، بحضور أعضاء مجلس الإدارة والمساهمين وفريق الإدارة التنفيذية العليا.

وتناول اجتماع الجمعية العمومية العادية بنودًا رئيسية، من بينها عرض تقرير رئيس مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، وخطة العمل لعام 2026. كما جرى استعراض واعتماد عدد من التقارير، شملت تقرير هيئة الرقابة الشرعية، والقوائم المالية المدققة، وتقرير المدقق الخارجي، وتقرير الحوكمة المؤسسية (وفقًا لنظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية المدرجة في السوق الرئيسية الصادر عن هيئة قطر للأسواق المالية)، بالإضافة إلى تقرير الرقابة الداخلية على إعداد التقارير المالية.

فضلًا عن ذلك، وافق الاجتماع على التقرير السنوي لبنك لِشا لعام 2025، واعتمد توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 0.06 ريال قطري للسهم الواحد، بما يمثل 6% من القيمة الاسمية. وتمت كذلك الموافقة على المعاملات الجوهرية، وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة. وتم تعيين شركة KPMG مدققًا خارجيًا للبنك للسنة المالية 2026، مع اعتماد أتعابها.

وفي اجتماع الجمعية العمومية غير العادية، تمت الموافقة على التعديلات المقترحة على النظام الأساسي للبنك، وذلك رهنًا بالحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة، كما جرى تفويض رئيس مجلس الإدارة بالتوقيع على النظام الأساسي المعدّل المعتمد، وإجراء أيّ تعديلات لازمة عليه.

وفي هذا الإطار، علّق سعادة الشيخ فيصل بن ثاني آل ثاني، رئيس مجلس إدارة بنك لِشا، قائلًا:

"شكّل عام 2025 محطة محورية في مسيرة تطوّر البنك، تميّزت بتنفيذ منضبط، وزخم مستمر، وتقدّم ملموس عبر جميع مجالات الأعمال الأساسية. وخلال العام، واصلنا دفع أجندتنا الاستراتيجية بوضوح وهدف، من خلال التوسّع الانتقائي لمنصتنا، وتعزيز حضورنا الجغرافي، وتحويل أولوياتنا طويلة الأمد إلى نتائج عملية تضيف قيمة حقيقية. وبالاستناد إلى الأسس المتينة التي أرساها البنك في السنوات السابقة، نواصل التقدّم برؤية طويلة المدى ترتكز على النمو الرشيد، وتعزيز القوة المؤسسية، وحماية مصالح أصحاب المصلحة. ويبقى تركيزنا منصبًا على تعزيز المرونة، وتطوير قدراتنا، وتمكين البنك من الاستفادة من الفرص عبر مختلف الدورات الاقتصادية المستقبلية."

بنك لِشا ذ.م.م. (عامة) هو أول بنك مستقل متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية ومرخص له من قبل هيئة تنظيم مركز قطر للمال ومدرج في بورصة قطر تحت الرمز (QSE:QFBQ).

-انتهى-

#بياناتشركات