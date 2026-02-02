مسقط - يُعزّز بنك ظفار مكانته كأحد أبرز الداعمين للتنمية المستدامة في سلطنة عُمان من خلال مواءمة خدماته المالية وعملياته مع مبادئ البيئة والمجتمع والحوكمة( ESG). وفي الوقت الذي تمضي سلطنة عُمان نحو تحقيق «رؤية 2040»، يُواصل البنك دمج الاستدامة ضمن استراتيجيته دعمًا لنمو اقتصادي شامل ومسؤول وقادر على التكيف مع المتغيرات العالمية.

ويدعم بنك ظفار بشكل فاعل انتقال سلطنة عمان نحو اقتصاد منخفض الانبعاثات والاستخدام الأمثل في إدارة الموارد، وذلك من خلال تمويل المشاريع التي تُعزز الاستدامة البيئية. كما قدّم البنك تمويلًا لمبادرات الطاقة المتجددة، والبنى الأساسية الموفّرة للطاقة، والصناعات القائمة على استغلال الموارد الطبيعية، وبما يُسهم في خفض البصمة الكربونية وتعزيز القيمة الاقتصادية طويلة الأمد.

وعلى المستوى الداخلي، يعمل بنك ظفار على تعزيز كفاءة عملياته من خلال الحلول المصرفية الرقمية، والإجراءات غير الورقية، والممارسات الواعية للطاقة، تأكيدًا لالتزامه بتقليل الأثر البيئي عبر مختلف أنشطة البنك.

وتبقى المسؤولية الاجتماعية محورًا رئيسيًا في استراتيجية بنك ظفار؛ إذ يؤدي البنك دورًا مهمًا في تعزيز الشمول المالي عبر تقديم منتجات مصرفية ميسّرة ومُصمّمة للأفراد. ومن خلال تقديم التمويل والمساندة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات الكبيرة، والمبادرات المصرفية الموجهة للمرأة، ودعم ريادة الأعمال لدى الشباب يساهم البنك في خلق فرص العمل في المحافظات والولايات.

وإلى جانب خدماته المالية، يُعزز البنك المشاركة المجتمعية، إذ يدعم مبادرات المسؤولية الاجتماعية للشركة في مجالات مختلفة مثل التعليم، والصحة، والتوعية البيئية، وتنمية المجتمع، بما ينعكس إيجابًا على الرفاه الاجتماعي ويتماشى مع أولويات التنمية الوطنية. كما يُعزز الاستثمار المستمر في تطوير الموظفين والتنوع وإقامة بيئة عمل ترتكز على القيم بما يُساهم بدوره في زيادة الوعي الاجتماعي للبنك.

ويلتزم بنك ظفار بمعايير حوكمة يقوم على الشفافية والمساءلة والقيم الأخلاقية. كما يلتزم البنك بأعلى المعايير التنظيمية وأفضل الممارسات العالمية في إدارة المخاطر والامتثال والحوكمة المؤسسية. كما يُشرف مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية على دمج معايير الاستدامة لضمان إدراج اعتبارات ESG ضمن صنع القرار وتقييمات الائتمان والاستراتيجيات والخطط طويلة المدى.

كما يُمثّل الأمن السيبراني وحماية البيانات وثقة الزبائن أولويات حوكمة أساسية، مع مواصلة الاستثمار في بنية رقمية آمنة لحماية أصحاب المصلحة وتعزيز الثقة في خدمات البنك.

ومن خلال مواءمة الابتكار المالي مع أهداف الاستدامة، لا يكتفي بنك ظفار بالاستجابة للتوجهات العالمية، بل يُساهم بشكل فاعل في دعم التنويع الاقتصادي وجهود التنمية المستدامة في سلطنة عُمان. فمن خلال الإقراض المسؤول ومبادرات النمو الشمولي والحوكمة الرشيدة، يواصل البنك تقديم قيمة طويلة المدى لزبائنه والمجتمع على حد سواء.

