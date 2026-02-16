مسقط – احتفل بنك ظفار بإطلاق منصة جديدة للخدمات المصرفية الرقمية للأعمال والشركات، و ظفار إيزي بيز (Dhofar EasyBiz) وذلك بحضور الإدارة التنفيذية، وأهم الزبائن، والشركاء المحتملين، مما يعكس التزام البنك بتعزيز العلاقات طويلة المدى ودفع مسيرة التحول الرقمي في سلطنة عمان.

ولقد قدّم بنك ظفار خلال الحفل استعراضًا شاملًا لمزايا منصة الخدمات المصرفية الرقمية للأعمال، مؤكدًا التزامه الاستراتيجي بتمكين المؤسسات عبر منظومة رقمية أكثر سلاسة وأمانًا ومرونة. وتأتي هذه المنصة الجديدة لتكون واجهة موحّدة تلبي كافة الاحتياجات المصرفية للشركات، موفّرًا رؤية فورية موحدة للحسابات، وإدارة فعالة لرواتب نظام حماية الأجور. كما تُتيح المنصة تحويلات مالية شاملة مع إمكانية تتبع عمليات التحول، ولوحات ذكية للمعلومات، وتسويات آلية، وإدارة متكاملة للمعاملات الأمر الذي يساهم بدوره في منح رجال الأعمال قدرة كاملة على التحكم في عملياتهم التشغيلية على مدار الساعة.

وصُممت المنصة الجديدة لتلبية احتياجات المؤسسات والشركات، إذ تحصل الشركات على تجربة مصرفية أسرع وأكثر أمانًا وفعالية بما يُعزز الحوكمة التشغيلية. وتقدم المنصة مجموعة من المزايا الرائعة مثل إدارة مدفوعات مجموعة من الفواتير، وفتح الودائع الثابتة، وإشعارات للمستفيدين، وتحميل مستندات التحويلات الدولية، إلى جانب تحسين سهولة الوصول لبطاقات الشركات والمستندات التجارية مع إنجاز مباشر بنسبة 90% لأكثر من 100 خدمة.

وفي إطار تكامل هذه الحلول، قدّم بنك ظفار أيضًا Dhofar EasyBiz ( ظفار إيزي بيز) ، وهو حل متخصص يعمل على رقمنة وأتمتة دورة التحصيلات المالية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات الكبرى. ويتكامل إيزي بيز( EasyBiz بسلاسة مع الأنظمة الأخرى مثل الفوترة لدعم إصدار الفواتير تلقائيًا، وتوزيع روابط الدفع، وربط الحسابات الافتراضية، والتسوية الفورية بما يُعزز شفافية التدفقات النقدية ويقلل العبء الإداري والتشغيلي.

ويؤمن بنك ظفار أن الابتكار الحقيقي ينبع من فهم الاحتياجات المتطورة للشركات، ولذلك يُجسّد إطلاق المنصة الجديدة للخدمات المصرفية الرقمية للشركات وظفار إيزي بيز( Dhofar EasyBiz) الالتزام بتبسيط العمليات المالية المعقدة من خلال حلول رقمية متقدمة تُمكّن الشركات من التركيز على النمو والأولويات الاستراتيجية، إذ تُمثل هذه المنصات ركيزة أساسية في تعزيز الاقتصاد الرقمي في سلطنة عُمان، بما يتماشى مع رؤية عُمان 2040.

ولقد شهد حفل الإطلاق عروضًا تقديمية مختلفة من مسؤولي في البنك، مما أتاح للحضور فرصة لتجربة المنصات الجديدة، والتفاعل مع مديري العلاقات والخبراء لاكتشاف كيفية تعزيز الكفاءة التشغيلية ،وتقوية الحوكمة المالية ، والارتقاء بالتجربة الرقمية الشاملة.

ويعزز إطلاق النسخة الجديدة من المنصة الرقمية للشركات مكانة بنك ظفار كأحد رواد القطاع المالي في سلطنة عُمان، المعروف بنهجه المرتكز على الزبائن، وقدراته الرقمية المتقدمة، واستثماراته المستمرة في الابتكار. ومن خلال المزج بين أفضل الممارسات العالمية والقيم العمانية الأصيلة، يواصل البنك وضع معايير جديدة للتميّز في الخدمات المصرفية للشركات والأفراد.

-انتهى-

#بياناتشركات