مسقط – وقع بنك ظفار – ثاني أكبر بنك في سلطنة عمان من حيث شبكة الفروع- اتفاقية شراكة استراتجية مع بلدية ظفار في إطار التزامه بالمسؤولية المجتمعية، ومساهمته الفاعلة في تحقيق مستهدفات رؤية عُمان 2040، ولا سيما في مجالات الاستدامة البيئية والحد من الانبعاثات الكربونية.

وقّع الاتفاقية عن بلدية ظفار سعادة الدكتور أحمد بن محسن الغساني، رئيس البلدية، فيما وقّعها عن البنك الأستاذ أحمد بن سعيد آل إبراهيم، الرئيس التنفيذي للأعمال المصرفية الحكومية.

وتُعدّ الاستدامة جوهر الإستراتيجية طويلة الأمد لبنك ظفار وأحد الركائز الأساسية لفلسفته المؤسسية، إلى جانب دوره المحوري في الإسهام في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في سلطنة عُمان.

ومن خلال تعزيز الابتكار، ودعم مبادرات التمويل الأخضر، وتمكين المجتمعات المحلية، وترسيخ مبادئ الحوكمة الأخلاقية، يواصل البنك مواءمة استراتيجيته مع مستهدفات رؤية "عُمان 2040" وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، بما يعكس التزامه بدوره كشريك فاعل في تحقيق النمو الاقتصادي الوطني.

وانطلاقًا من التزام بنك ظفار بتبني أفضل الممارسات البيئية، يواصل البنك تنفيذ مبادرات تعزز الإدارة المسؤولة للموارد عبر شراكات استراتيجية تدعم الاستدامة، ولذلك يعمل البنك على تطبيق حلول مبتكرة للحد من النفايات داخل المباني والمكاتب من خلال برامج لإعادة التدوير وفرز المواد، إضافة إلى تبني إجراءات تهدف إلى تقليل البصمة الكربونية وتعزيز كفاءة استهلاك الطاقة. وتأتي هذه الجهود ضمن رؤية شاملة تهدف إلى تعزيز الاقتصاد الدائري وترسيخ ثقافة الاستدامة في بيئة العمل، بما يعكس التزام البنك بالمسؤولية البيئية والاجتماعية على حدّ سواء.

ويواصل بنك ظفار من جانبه تعزيز جهوده في دعم المبادرات البيئية من خلال تمويل المشاريع الخضراء، وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة، والمحافظة على الموارد المائية، والحد من النفايات. وتؤكد هذه المبادرات قناعة البنك بأن تبنّي نهج مصرفي مسؤول اجتماعياً لم يعد خيارًا ثانويًا، بل ضرورة أساسية في القطاع المالي بالوقت الحالي. كما تُسهم هذه الخطوات في ترسيخ مكانة البنك لدى الزبائن والمستثمرين الذين يزداد حرصهم على التعامل مع مؤسسات تعتمد ممارسات واعية بيئيًا، وتُساعد البنك على البقاء في موقع متقدم استعدادًا لأي تشريعات مستقبلية محتملة مثل ضرائب الكربون أو ضوابط الانبعاثات.

ويواصل بنك ظفار تعزيز دوره كقوة داعمة لمسار سلطنة عُمان نحو اقتصاد مستدام منخفض الانبعاثات، قائم على الابتكار والمعرفة والمسؤولية البيئية. ويؤكد هذا النهج قدرة البنك على مواكبة المتغيرات العالمية وتبنّي ممارسات تعزز النمو الأخضر وتدعم تطلعات عُمان نحو مستقبل أكثر استدامة.

