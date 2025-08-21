مسقط: رسّخ بنك ظفار- ثاني أكبر بنك في سلطنة عمان من حيث شبكة الفروع - مكانته كأحد رواد الابتكار الرقمي في المشهد المصرفي العُماني موائمًا ابتكاراته مع رؤية عُمان 2040 وواضعًا معايير جديدة للقطاع.

وقد أطلق البنك "ظفار باي" في مارس 2024 وهي خدمة في الهاتف المحمول تتيح للزبائن دفع فواتيرهم بكل سهولة عن طريق تمرير هواتفهم فقط عبر أجهزة نقاط البيع بالتجزئة. وكانت تلك الخدمة الأولى من نوعها في سلطنة عمان، ثم حقق البنك مباشرةً إنجاز آخر تمثل في إطلاق خدمة Samsung Pay ، وApple Pay .

كما أعاد بنك ظفار تعريف المدفوعات الدورية عبر إطلاق EasyMandate و EasyDebit، اللتين تتيحان تفويض المدفوعات للإيجارات، وفواتير الخدمات، والرسوم الدراسية، وغيرها بشكل إلكتروني كامل دون الحاجة إلى المستندات الورقية مما يقلل بشكل كبير من الأخطاء اليدوية ويوفر السرعة والراحة لكل من الزبائن الأفراد والشركات.

ومن أبرز محطات النجاح في رحلة البنك الرقمية إعادة إطلاق تطبيق "انطلاقة" الرقمي لفتح الحسابات، إذ يتيح التحقق من هوية الزبون (KYC) عن بُعد عبر مكالمات الفيديو، والربط مع مركز المعلومات الائتمانية "ملاءة"، و فتح الحسابات بالكامل عبر الإنترنت في واحدة من أكثر تجارب الانضمام سلاسة في عُمان.

ولقد عزز البنك هذه الخطوة من خلال تحديث تطبيقه المصرفي للهواتف الذكية ليقدم أعلى مستويات الأمان ، كما استفاد زبائن الشركات من التسويات الفورية عبر الربط الجديد مع وزارة المالية، وتحسين الشفافية في أسعار صرف العملات الأجنبية.

في الوقت نفسه رسّخ البنك ريادته عبر إطلاق خدمة SoftPOS وتعاونه الفعال مع شركات التقنية المالية مما يسهم في إعادة تشكيل منظومة المدفوعات في عُمان. كما نفّذ بنك ظفار خطة تحول من ثلاث مراحل بالتعاون مع Infosys Finacle، إذ شملت تحديث البنية التحتية الأساسية، والقنوات الرقمية، والخدمات في مختلف الفروع.

ولتأمين مستقبل عملياته، دخل البنك في شراكة مع عمانتل لاعتماد استراتيجية البنية التحتية السحابية أولاً مستخدمًا البنية السحابية لشركة أوراكل (OCI) والسحابة الوطنية، بما يضمن أداءً عاليًا، وحماية سيبرانية متقدمة، وتحليلات مدعومة بالذكاء الاصطناعي لدفع الابتكار على نطاق واسع.

وفي عام 2025 وسّع بنك ظفار خدماته الرقمية لتشمل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عبر إطلاق منصة مصرفية رقمية مخصصة تدعم التسجيل الذاتي، ومدفوعات الرواتب الآمنة، وتحميل كشوف الرواتب بشكل منظم، وتسديد فواتير الخدمات، والتحويلات الدولية، وخدمات البطاقات الموجهة للأعمال، لتوفر تجربة مصرفية سلسة لرواد الأعمال وأصحاب المشاريع في سلطنة عمان.

وقد حظيت ريادة البنك الرقمية بإشادة واسعة، حيث شارك في مؤتمر البنوك والتمويل والأعمال الدولي 2025 لاستعراض خبراته في التحليلات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي وخدمات الجيل القادم. كما عبّر الزبائن عن رضاهم الكبير عن تطبيق البنك لما يقدمه من سهولة الاستخدام، وتجربة متميزة، وإشعارات فورية.

ومن خلال بناء بنية رقمية حديثة، واعتماد استراتيجية سحابية متقدمة، وريادة أنظمة الدفع المؤمّنة بالتشفير الرمزي، وتطوير حلول مخصصة لقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، يواصل بنك ظفار قيادة الابتكار المصرفي في عُمان، مجسدًا نموذج المؤسسة المالية الجاهزة للمستقبل، والتي تضع تجربة الزبون والأمان والمرونة في صميم استراتيجيتها.

-انتهى-

