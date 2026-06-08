مسقط: يُعد قسم الخدمات المصرفية الخاصة من أبرز الأقسام في بنك ظفار لإدارة الثروات، إذ يُقدم مجموعة من الخدمات مثل الوصول إلى الاستثمارات العالمية، والابتكار المصرفي الرقمي. ولقد صُمّم هذا القطاع لخدمة الأفراد المهتمون بالفرص الاستثمارية، والعائلات، ورواد الأعمال، والزبائن من المؤسسات المختلفة، بما يعكس تحولًا أوسع في القطاع المالي في سلطنة عمان نحو الخدمات المصرفية المصممة حسب الطلب والقائمة على العلاقات، بما يتماشى مع تطلعات الزبائن المتغيرة.

ويدعم قسم الخدمات المصرفية الخاصة الزبائن عبر توفير مدراء علاقات مخصصين لخدمتهم، ومستشارين في الاستثمار، وخبراء في المنتجات الذين يعملون بتنسيق وثيق لتصميم استراتيجيات مالية متكاملة تشمل الحفاظ على الثروة وتنميتها. وتتجاوز هذه الخدمات المفهوم التقليدي للخدمات المصرفية، لتقدم مدير علاقات الزبائن الذي يُلبي الاحتياجات المحلية والدولية على حد سواء. ويشمل ذلك إدارة المحافظ الاستثمارية، وتوفير فئات الأصول العالمية، بالإضافة إلى خدمات استشارية في مجالات تخطيط الورث، وتنظيم المؤسسات، وهيكلة المكاتب العائلية. ويركّز هذا النهج على بناء شراكات طويلة الأمد ونقل الثروة بين الأجيال، بما يتماشى مع تحديات احتياجات الزبائن في الحياة العصرية.

ومن أبرز ملامح هذا القطاع تنوع منتجاته وتطورها، حيث يتيح للزبائن الوصول إلى فرص استثمارية تشمل الأسهم، والسندات، وصناديق الاستثمار، إلى جانب الاستثمارات البديلة مثل الائتمان الخاص، واستراتيجيات العقارات، والصناديق العالمية المتخصصة. كما يستفيد البنك من شراكات استراتيجية مع مؤسسات مالية عالمية رائدة لتعزيز الوصول إلى الأسواق الدولية ورؤى استثمارية قائمة على البحوث بُما يمكّن الزبائن من اتخاذ قرارات استثمارية عابرة للحدود بشكل مدروس.

ويولي البنك اهتمامًا كبيرًا بدمج نمط الحياة ضمن خدماته، حيث يستفيد زبائن الخدمات المصرفية الخاصة من خدمات متميزة تمتد إلى مجالات تخطيط أسلوب الحياة والإرث، مما يُعزز من مكانة هذا القطاع كنظام متكامل لإدارة الثروات، وليس مجرد خدمة مصرفية تقليدية. وقد ساعد هذا النهج في ترسيخ موقعه كمنصة خدمات راقية موجهة لشريحة الأفراد المهتمون بالفرص الاستثمارية و العائلات التجارية في سلطنة عُمان، الباحثين عن الخصوصية والمرونة والارتباط العالمي.

كما يُشكل الابتكار التكنولوجي والتحول الرقمي ركيزة أساسية في تطوير هذا القطاع، حيث استثمر البنك بشكل كبير في البنية التحتية الرقمية، بما في ذلك الخدمات المصرفية عبر الهواتف الذكية، وحلول البطاقات الرقمية، وخدمات الدفع بالتمرير فقط الأمر الذي يُعزز مستويات الأمان والسهولة للزبائن. وتُمكّن هذه الاستراتيجية الرقمية الزبائن من الوصول إلى حساباتهم، ورؤى استثماراتهم، وتنفيذ معاملاتهم في أي وقت ومكان، مما يساهم في الدمج بين الخدمات المصرفية التقليدية القائمة على العلاقات والتقنيات المالية الحديثة.

وبشكل عام، يُجسد قسم الخدمات المصرفية الخاصة في بنك ظفار تكاملًا بين الخدمات الاستشارية الشخصية، والوصول إلى الاستثمارات العالمية، والابتكار الرقمي، حيث يواصل إعادة تعريف مفهوم إدارة الثروات في ظل التطور المتسارع للمشهد المالي في سلطنة عُمان، من خلال الجمع بين تلبية متطلبات الزبائن المختلفة والتقنيات المتقدمة.

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