(عمّان، الأردن ): تحت رعاية الرئيس التنفيذي لبنك صفوة الإسلامي السيد سامر التميمي افتتح بنك صفوة الإسلامي مؤخراً فرع الصويفية بحلته الجديدة، وذلك إثر عمليات توسعة وتحديث شاملة.

وقد جاء افتتاح الفرع في إطار جهود البنك لإتاحة تجربة مصرفية متكاملة ومستندة إلى الابتكار كمحور أساسي في كل منتج وخدمة يتم تقديمها ضمن بيئة مصممة بالتوافق مع أرقى المعايير، بما يلبي تطلعات المتعاملين، ويواكب التحولات في القطاع المصرفي والمالي، سواء في الفروع التقليدية أو عبر القنوات الرقمية.

ويوفر البنك من خلال الفرع المحدث وفقاً لنموذج التصميم الموحد، مساحة أكبر لاستيعاب حجم النمو في عدد المتعاملين، وخدمتهم بنطاق أوسع من الخدمات مع تسهيل إجراء المعاملات بسرعة وعلى نحو أفضل، لا سيما مع رفع طاقته التشغيلية وتجهيزه بأحدث التقنيات المتقدمة، التي تضمن أعلى مستوى من الكفاءة، وبالتالي تحسين مؤشرات رضا المتعاملين.

وفي تعليق له على هذا الشأن، قال الرئيس التنفيذي لبنك صفوة الإسلامي، سامر التميمي: "يجسد هذا التطوير حرصنا على تعزيز تجربة متعاملينا الكرام، والتي ندمج عبرها الحلول الرقمية في الفرع، وهو ما يشير لتركيزنا الاستراتيجي على النمو في المناطق الحيوية، ولاستثماراتنا المتواصلة في الابتكار في مختلف جوانب عملنا، كما يشير لالتزامنا بدعم الشمول المالي."

ويذكر بأن بنك صفوة الإسلامي يوفر العديد من القنوات لخدمة متعاملين، بما في ذلك الخدمات المصرفية الإلكترونية، والموقع الإلكتروني، والحسابات الرسمية على منصات التواصل، والمعززة بمركز الاتصال المباشر المتاح على مدار الساعة والأسبوع، هذا بالإضافة للفروع التي تغطي كافة محافظات ومدن المملكة.

