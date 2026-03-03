في إطار استراتيجية البنك الهادفة إلى تطوير شبكة فروعه وتعزيز جودة الخدمات المصرفية المقدمة لعملائه و التركيز على تعزيز حضوره في المواقع الحيوية ، وتحت رعاية الرئيس التنفيذي للبنك السيد سامر التميمي افتتح بنك صفوة الإسلامي فرعه في مكة مول بحلته الجديدة.

وقد جاء افتتاح الفرع في موقعه الحيوي بعد الانتهاء من أعمال تطوير شاملة تنسجم مع رؤية البنك الرامية إلى تعزيز جودة التجربة المصرفية لمتعامليه الذين يحرص على رفدهم بأرقى الخدمات والمنتجات والحلول الإسلامية المتكاملة ضمن بيئة عصرية ومرنة تلبي احتياجاتهم اليومية وتسرع معاملاتهم.

وقد روعي في تطوير الفرع اعتماد نموذج التصميم الموحد للبنك والمتوافق مع معايير التصميم الحديثة التي توضح مسارات الخدمة وتسهل الحركة، إلى جانب تزويده بأحدث التجهيزات المريحة والتقنيات المتقدمة التي من شأنها رفع كفاءة الأداء بما يحقق مستويات أعلى من الراحة والرضى لدى المتعاملين.

ويشار إلى أن تجديد فرع مكة مول تندرج ضمن خطة بنك صفوة الإسلامي المتواصلة لتحديث شبكة فروعه في مختلف مناطق المملكة، بما يواكب مستجدات القطاع المصرفي، كما يعزز من قدرة البنك على تقديم خدمات نوعية تجمع بين الأصالة المصرفية الإسلامية والابتكار.

-انتهى-

#بياناتشركات