دبي: أعلن بنك دبي التجاري، أحد البنوك الوطنية الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن إطلاق حسابات مخصصة لمزودي خدمات الأصول الافتراضية وذلك لإدارة أموال العملاء واستيفاء متطلبات الحوكمة التنظيمية، امتثالاً للوائح الصادرة عن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي وسلطة تنظيم الأصول الافتراضية في دبي. وتؤكد هذه المبادرة الرائدة التزام بنك دبي التجاري بتعزيز الابتكار ودعم منظومة الأصول الرقمية المتنامية في المنطقة.

في السنوات الأخيرة، برزت دبي كمركز إقليمي وعالمي للأصول الافتراضية، وجذبت عددًا كبيرًا من مزودي خدمات الأصول الافتراضية. وإدراكًا للحاجة إلى حلول مصرفية مخصصة لدعم هذه الأعمال، اتخذ بنك دبي التجاري خطوات استباقية لتقديم حسابات متخصصة تلبي المتطلبات الفريدة لمزودي خدمات الأصول الافتراضية، مع الالتزام بالإطار التنظيمي الذي أنشأته سلطة تنظيم الأصول الافتراضية في دبي.

كما قام بنك دبي التجاري بفتح أول حساب مخصص لمزودي خدمات الأصول الافتراضية لشركة "ليزر ديجيتال"، والتي تأسست في دبي في أغسطس 2023، وهي شركة تابعة للأصول الرقمية لشركة الخدمات المالية العملاقة Nomura، وتقدم خدمات التداول ومجموعة من منتجات الاستثمار في الأصول الرقمية.

وتتوافق الخدمات المصرفية التي يقدمها بنك دبي التجاري لمزودي خدمات الأصول الافتراضية مع لوائح سلطة تنظيم الأصول الافتراضية في دبي، مما يضمن عمل مزودي خدمات الأصول الافتراضية ضمن الإطار القانوني والتنظيمي لدبي. كما أن فصل أموال العملاء في حسابات متعددة يضمن تقليل المخاطر وتعزيز الكفاءة التشغيلية.

تعليقاً على إطلاق هذه الخدمة الجديدةـ، قال الدكتور بيرند فان ليندر، الرئيس التنفيذي لبنك دبي التجاري: "مع استمرار تطور المشهد المالي خاصة مع صعود الأصول الرقمية، يظل بنك دبي التجاري في طليعة الابتكار من خلال توفير حلول مخصصة تلبي الاحتياجات المختلفة للعملاء. ويتماشى إطلاق الخدمات المصرفية لمزودي خدمات الأصول الافتراضية مع رؤيتنا الاستراتيجية لدعم الاقتصاد الرقمي وتعزيز بيئة تنظيمية قوية تعزز النمو والاستقرار. وبصفتنا البنك الذي يدعم طموحات الدولة، فإننا نسعى إلى المساهمة في الترويج للإمارة كمركز عالمي للأصول الافتراضية وتطوير الاقتصاد الرقمي في الإمارة".

وتأتي مبادرة بنك دبي التجاري لتمكين نشاط مزودي خدمات الأصول الافتراضية في الإمارات العربية المتحدة في وقت يشهد فيه سوق العملات المشفرة العالمية نموًا وقبولًا غير مسبوقين. ومن خلال تقديم هذه الحسابات المتخصصة، يهدف بنك دبي التجاري إلى جذب المزيد من مزودي خدمات الأصول الافتراضية إلى دبي، وتشجيع الشركات العاملة في هذا المجال على تأسيس أعمالها في الإمارة.

من جهته علق جيز محي الدين، الرئيس التنفيذي لشركة "ليزر ديجيتال"، قائلاً: "يُظهر هذا الإطلاق التزام بنك دبي التجاري بتشجيع نمو وتطور منظومة الأصول الافتراضية في الإمارات العربية المتحدة. ونحن فخورون وممتنون لكوننا أول مزود لخدمات الأصول الافتراضية يستفيد من هذه الخدمة ونتطلع إلى مواصلة التعاون".

نبذة عن بنك دبي التجاري:

تأسس بنك دبي التجاري في دبي، الإمارات العربية المتحدة في عام 1969، وهو مسجل كشركة مساهمة عامة، ومدرج على لوائح التداول في سوق دبي المالي. الجدير بالذكر أن معظم أسهم البنك مملوكة لمواطني دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك مؤسسة دبي للاستثمار (ICD). ويقدّم البنك مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات المصرفية التقليدية والإسلامية إلى عملائه من الشركات والجهات التجارية والأفراد.

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