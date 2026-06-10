المنامة، مملكة البحرين - أعلنت "ستارت أب بحرين"، المبادرة المدعومة من صندوق العمل "تمكين"، وبالتعاون مع جامعة البحرين، عن انضمام بنك جي إف إتش كشريك مميز لبرنامج "ستارت أب بحرين – جامعة البحرين"، وذلك دعمًا لمسار الطلبة المؤسسين للشركات الناشئة، وتعزيزًا لمساهمة القطاع الخاص في تقييم المشاريع الطلابية وتمكينها، وصولًا إلى النهائي المقرر عقده خلال شهر يونيو ضمن البرنامج التجريبي الذي نجح حتى الآن في تأهيل 91 مشروعًا ناشئًا أسسه الطلبة.

ويأتي دعم تمكين لهذه المبادرة انسجامًا مع أولوياتها الاستراتيجية للعام 2026، والتي تركز على دعم المبادرات ذات الأثر الاقتصادي المرتفع، وتعزيز تنافسية القطاع الخاص، وربط المهارات باحتياجات سوق العمل، إلى جانب تبني نهج مبتكر لتحفيز نمو المؤسسات الناشئة وتعزيز جاهزية الشباب البحريني للمساهمة في الاقتصاد الوطني، بما يدعم تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في المملكة.

وشهد برنامج "ستارت أب بحرين – جامعة البحرين"، الذي أقيم خلال الفترة من 12 إلى 17 مايو 2026 في جامعة البحرين، مشاركة أكثر من 1,000 طالب وطالبة من مختلف التخصصات الأكاديمية، وأسفر عن تشكيل أكثر من 160 فريقًا طلابيًا، ضمن تجربة عملية متكاملة أتاحت للطلبة الانتقال من مرحلة تطوير الأفكار إلى بناء النماذج الأولية للمشاريع، مرورًا بجولات الإرشاد وورش العمل والتصفيات المختلفة وصولًا إلى مرحلة نصف النهائي. وقد تأهل 91 مشروعًا ناشئًا أسسه الطلبة إلى مرحلة نصف النهائي، ومن المقرر أن تقدم 10 فرق نهائية عروضها في يونيو.

ويدعم دور جي إف إتش كشريك مميز صندوق وجوائز البرنامج المخصصة للشركات الناشئة الطلابية، بمساهمة من تمكين وجي إف إتش وبيت التمويل الكويتي – البحرين وشركة دوو وجنرال أسمبلي البحرين ومعهد ريبوت للبرمجة. وضمن هذا الصندوق، ستقدم جائزة جي إف إتش مبلغ 500 دينار بحريني لفريق طلابي مختار من الشركات الناشئة.

كما اختبر البرنامج قدرة ستارت أب بحرين على إدارة برامج شركات ناشئة طلابية واسعة النطاق من خلال نظام مخصص للمشاركين يدعم تتبع الحضور وتقدم الفرق والإشعارات المهمة وسجلات الفرق وإصدار الشهادات على مستوى الدفعة الجامعية.

وبهذه المناسبة، صرح السيد رازي المرباطي، الرئيس التنفيذي لشركة جي إف إتش كابيتال ورئيس توظيف الاستثمار وإدارة العلاقات الاستثمارية في بنك جي إف إتش، بالقول: "يسر جي إف إتش أن يدعم برنامجًا يمنح الطلبة تجربة عملية في ريادة الأعمال وبناء المشاريع في مراحلها المبكرة. فالاقتصاد المستقبلي لمملكة البحرين سيعتمد على الشباب القادرين على تحديد الفرص والعمل ضمن فرق وبناء حلول بانضباط، وتوفر هذه المبادرة منصة مهمة لتحقيق ذلك."

من جانبها، قالت السيدة مرام مراد، قائدة الفعالية في ستارت أب بحرين: "يعزز دعم جي إف إتش الجسر الرابط بين طموح الطلبة والقطاع الخاص. فعندما تدعم المؤسسات الكبرى الطلبة المؤسسين للشركات الناشئة في مراحل مبكرة، فإن ذلك يمنح الفرق مزيدًا من الثقة والمصداقية وسببًا أوضح لمواصلة البناء بعد انتهاء البرنامج."

وتضمن البرنامج جلسات رئيسية قدمها السيد علي محسن، الرئيس التنفيذي لشركة دوو، والسيد علي العلوي، الرئيس التنفيذي لشركة يونيبال، فيما قدم البرنامج المدرب والمذيع الإذاعي السيد عمران العرادي. كما شارك الطلبة في ورش عمل وجلسات عملية تناولت توليد الأفكار وبناء الشركات الناشئة وتقديم العروض والتمويل وأدوات التطوير دون برمجة والذكاء الاصطناعي وتطوير المنتجات.

ودعم أكثر من 44 مرشدًا الطلبة طوال فترة البرنامج، من بينهم مرشدون من شركة دوو وتمكين وجنرال أسمبلي البحرين ومعهد ريبوت للبرمجة وجامعة البحرين وخليج البحرين للتكنولوجيا المالية وبنك السلام وأسترولابز وأمازون ويب سيرفيسز، إضافة إلى عدد من مؤسسات منظومة ريادة الأعمال الأخرى.

تم تنظيم البرنامج من قبل ستارت أب بحرين، بدعم من صندوق العمل "تمكين"، وبرعاية بيت التمويل الكويتي – البحرين ومعهد ريبوت للبرمجة وجنرال أسمبلي البحرين وبنك جي إف إتش وأمريكان إكسبريس الشرق الأوسط وشركة دوو وبنك البحرين للتنمية.

نبذة عن بنك جي إف إتش:

بنك جي إف إتش هو مؤسسة مالية مقرها مملكة البحرين، تقدم خدمات مصرفية استثمارية وإدارة الأصول وإدارة الثروات وخدمات ذات صلة بالقطاع العقاري للعملاء والمستثمرين في الأسواق الإقليمية والدولية.

نبذة عن برنامج ستارت أب بحرين – جامعة البحرين وستارت أب بحرين:

يعد برنامج ستارت أب بحرين – جامعة البحرين برنامجًا جامعيًا شاملًا للشركات الناشئة تنظمه ستارت أب بحرين، بدعم من تمكين، وبالتعاون مع جامعة البحرين. ويربط البرنامج الطلبة بتجارب عملية في بناء الشركات الناشئة والإرشاد وورش العمل وتشكيل الفرق وفرص تقديم العروض، بما يدعم مسارًا عمليًا ينتقل بالأفكار الطلابية إلى شركات ناشئة في مراحلها المبكرة.

وتعد ستارت أب بحرين المنصة الوطنية للشركات الناشئة في مملكة البحرين، إذ تجمع المؤسسين والشركاء وصناع السياسات من خلال البرامج والفعاليات والمحتوى لتسريع ريادة الأعمال.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الالكتروني: https://startupbahrain.com/weekend ومتابعة @startupbahrain على وسائل التواصل الاجتماعي.

للتواصل الإعلامي

مرام مراد، ستارت أب بحرين

البريد الإلكتروني: maram@startupbahrain.com

نبذة عن صندوق العمل "تمكين"

صندوق العمل "تمكين" هو جهة وطنية تأسست في عام 2006، وتهدف إلى تسهيل نمو اقتصاد مملكة البحرين من خلال تعزيز دور القطاع الخاص ليكون المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي. ويتحقق ذلك من خلال دعم نمو وتطوير المؤسسات، إلى جانب تنمية مهارات الكفاءات الوطنية وتعزيز فرص توظيفهم وتطورهم المهني ليكونوا الخيار الأول للتوظيف في سوق العمل.

وتقدم تمكين مجموعة من البرامج والمبادرات المصممة بما يتماشى مع احتياجات سوق العمل، وتستند إلى أولوياتها الاستراتيجية ومبادرات الدعم التي تشمل دعم التوظيف ودعم التطور المهني وبرامج دعم المؤسسات.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الالكتروني: www.tamkeen.bh

تابعوا قنواتنا الرسمية عبر: @TamkeenBahrain

للاستفسارات الإعلامية

يرجى التواصل عبر: media@tamkeen.bh

للاستفسارات العامة

يرجى التواصل عبر: support@tamkeen.bh

نبذة عن جامعة البحرين

جامعة البحرين هي الجامعة الوطنية لمملكة البحرين. تأسست الجامعة في عام 1986، وتقدم برامج أكاديمية في عدد من الكليات، كما تدعم التعليم والبحث وتطوير الطلبة والتعاون مع شركاء القطاعين العام والخاص.

-انتهى-

#بياناتشركات