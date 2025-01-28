عادل الحمّاد: ملتزمون دائماً تجاه مواردنا البشرية بإعدادهم وتسخير كل ما يلزم للنهوض بالمهارات الإبداعية

عبدالعزيز الرومي: تعزيز جاهزية موظفينا واكسابهم المهارات المطلوبة يساعدهم في بناء مستقبل وظيفي مستدام

أعلن بنك بوبيان عن توقيع شراكة إستراتيجية جديدة مع شركة "كورسيرا" - إحدى أكبر منصات التدريب والتعليم عبر الإنترنت حول العالم - لإطلاق عدة برامج تدريبية في مجالات متنوعة لإعداد الكوادر المهنية المتخصصة في بنك بوبيان وصقل مهاراتهم القيادية لمواكبة التطورات والتحديات في المرحلة الحالية والمقبلة بما يتماشى مع التوجه الرقمي لبوبيان.

وقال مدير عام مجموعة الموارد البشرية في بنك بوبيان، عادل الحمّاد تعليقاً على ذلك: "إننا في بنك بوبيان ملتزمون دائماً تجاه مواردنا البشرية بإعدادهم وتوفير كل ما يساعدهم على النهوض بالمهارات الإبداعية وذلك من خلال تجهيز بيئة تدريبية متطورة تستهدف الارتقاء بقدراتهم وصقل مهاراتهم الوظيفية في مختلف مجالات العمل المصرفي بما ينعكس بدوره على خدمة عملاء البنك وتطوير خدماته ومنتجاته وزيادة الابتكار والإبداع."

وأضاف "من هذا المنطلق جاءت شراكة بوبيان مع "كورسيرا" والتي تدعم تطوير مهارات أكثر من 10.2 مليون متعلم في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحتوي مكتبة المنصة حالياً أكثر من ثمانية آلاف دورة تدريبية بالتعاون مع أعرق الجامعات والشركات العالمية مثل جامعة كولومبيا وجامعة ميشيغان وجامعة ديوك وجامعة لييد وشركة مايكروسوفت وشركة جوجل وشركة ميتا، وغيرها الكثير من المؤسسات المرموقة، بالإضافة إلى ما يزيد عن ألف تخصص وألف مشروع وأكثر من 145 شهادة متخصصة."

وأوضح الحمّاد أن البرامج التدريبية التي توفرها "كورسيرا" لموظفي بوبيان تعزيز جاهزيتهم وإكسابهم المهارات المطلوبة في جميع القطاعات والتخصصات المصرفية، لاسيما الرقمية والمهارات القيادية وقواعد البيانات والذكاء الاصطناعي وعلوم الكمبيوتر والمحاسبة والتمويل وتنمية المهارات الشخصية وأيضاً في مجال المبيعات وخدمة العملاء والعمليات المصرفية وغيرها الكثير، وذلك عبر بناء وتعزيز الفكر والتخطيط الإستراتيجي وبناء فرق العمل الناجحة للارتقاء بمستوى المؤسسة ذاتها.

وأشار إلى أن التعاون مع "كورسيرا" سوف يوفر عدداً كبيراً من البرامج التدريبية بمختلف المجالات بالتعاون مع أكثر من 350 جهة وجامعة رائدة لإتاحة خيارات واسعة من المحتوى والشهادات مثل المشاريع الموجهة والدورات والشهادات التخصصية.

من جانبه، نوه مساعد مدير عام مجموعة الموارد البشرية، عبدالعزيز الرومي، إلى أن بنك بوبيان لا يألو جهداً في سبيل التعاون مع جهات تدريبية عالمية معتمدة وإبرام شراكات إستراتيجية لتعزيز جاهزية كوادرنا البشرية واكسابهم المهارات المطلوبة وتمكينهم عبر توفير أفضل البرامج التدريبية وورش العمل لتطوير مهاراتهم القيادية ومهارات تنفيذ الإستراتيجيات وإدارة التغيير والابتكار، بما يساعدهم في بناء مستقبل وظيفي مستدام والاستعداد لمواكبة التطورات المتسارعة التي تشهدها الصناعة المصرفية الرقمية.

في سياق متصل، أعرب مدير عام شركة "كورسيرا" لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا قيس الزريبي، عن سعادته بتوقيع هذه الاتفاقية الاستراتيجية، مؤكداً أن هذا التعاون من شأنه أن يساهم في الارتقاء بجهود تطوير القدرات المهنية والشخصية لموظفي بنك بوبيان، ويعمل على تزويدهم بالمهارات التقنية والشخصية اللازمة للنجاح في عصر الاقتصاد الرقمي، من خلال تمكينهم من الوصول إلى دورات تدريبية وشهادات تخصصية يشارك في تقديمها نخبة من المؤسسات العالمية، بالإضافة إلى العديد من الأدوات المدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، مثل 'مدرب كورسيرا' (Coursera Coach)، والتي توفر تجربة تعليمية تفاعلية ومصممة خصيصاً لتناسب كل متدرب."

بوبيان وتطوير موارده البشرية

وكان بنك بوبيان، وهو أحد البنوك الرائدة على مستوى المنطقة في العمل على تطوير وزيادة مهارات وخبرات موظفيه، قد أطلق أكاديميات متعددة و برامج تدريبية متميزة تندرج تحت مظلة Boubyan Business School، مما ساهم في خلق المزيد من الولاء بين الموظفين. ويواصل البنك تعزيز هذه الجهود التدريبية عبر التعاون مع مؤسسات تدريبية وجامعات محلية وعالمية عريقة وإبرام شراكات تدريبية إستراتيجية مثل شراكته الحالية مع "كورسيرا" لتوفير قاعدة كبيرة ومتنوعة من المنصات والبرامج التدريبية التي تساعد الموظفين على التطور والحصول على المعرفة والشهادات المهنية المعتمدة بما يساعدهم على الترقي في مسارهم الوظيفي.

حول "كورسيرا"

تأسست شركة "كورسيرا" في عام 2012 من قبل بروفيسور "أندرو نج" وبروفيسور "دافني كولر" أساتذة علم الحاسوب بهدف توفير فرصة الحصول على تعليم ذي مستوى عالمي للعديد من الراغبين في تطوير مهاراتهم من أماكن مختلفة حول العالم. وتُعَد "كورسيرا" اليوم واحدة من أكبر منصات التعليم عبر الإنترنت في العالم، إذ تضم المنصة 162 مليون متعلم مسجل (كما في 30 سبتمبر 2024). وتتعاون "كورسيرا" مع أكثر من 350 جهة وجامعة رائدة لتوفير خيارات واسعة من المحتوى والشهادات، مثل المشاريع الموجهة والدورات والشهادات الاحترافية، بالإضافة إلى الشهادات الجامعية كدرجات البكالوريوس والماجستير.

وتقوم العديد من الجهات والمؤسسات حول العالم باستخدام "كورسيرا" لتطوير مهارات موظفيها ومواطنيها وطلابها، وإعادة تأهيلهم في المجالات التي تشهد طلباً مرتفعاً مثل الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات والتكنولوجيا والأعمال.

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