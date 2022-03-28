السعدون : الاتفاقية تأتي لترسيخ دور البنك نحو دعم عملائه من المصرفية للاعمال

أعلن بنك بوبيان عن توقيع اتفاقية شراكة مع شركة بوبيان للتأمين التكافلي لتقديم مجموعة واسعة من العروض والتغطيات المميزة لمنتجات التأمين بأسعار تنافسية لعملائه من إدارة الأعمال المصرفية وذلك في إطار العمل على استراتيجية التوسع في طرح الجديد من المنتجات والخدمات للعملاء.

وقال المدير التنفيذي لإدارة مصرفية الأعمال للشركات الصغيرة والمتوسطة زيد السعدون أن هذه الاتفاقية تأتي كخطوة مهمة لترسيخ واستكمال استراتيجية بنك بوبيان نحو دعم عملاءه من أصحاب الاعمال من الافراد والشركات ومنحهم العديد من المزايا التى يمكن أن تساهم في نمو أعمالهم وتحقيق مستويات انتاجية عالية وتحفيز بيئة الأعمال.

وأضاف ان بنك بوبيان بكافة إداراته لا تألوا اي جهد لدعم المشاريع الصغيرة والمبادرات الكويتية الشابة والشركات الناشئة الراغبة في تحقيق تطلعاتها في السوق الكويتي الذي يشهد نمواً متزايداً لقطاع الأعمال الخاصة.

وأكد السعدون ان بنك بوبيان يُعد أكثر البنوك المحلية التى تولي الشباب اهتماماً خاصاً إنطلاقاً من الخبرات التى اكتسبناها في التعامل معهم على مدار السنوات الماضية والتي أهلتنا لمعرفة كافة احتياجاتهم ومتطلباتهم و احتضان أفكارهم.

** مضمون الاتفاقية

وحول مضمون الاتفاقية اوضح السعدون أنها تستهدف عملاء بنك بوبيان من الإدارة المصرفية للشركات الصغيرة والمتوسطة الحاليين لتقديم حلولاً وتغطيات تأمينية مبتكرة ومستحدثة خصيصاً لهم توفر الحماية اللازمة والأمان والطمأنينة للاستمرار في إدارة اعمالهم دون عناء وتفكير تجاه الناحية التأمينية لمشروعهم.

وأضاف أن من أنواع المنتجات التأمينية المُقدمة من قبل شركة بوبيان للتأمين التكافلي لعملائنا في إدارة المصرفية للاعمال عرض خاص على الحرائق والأخطار المرتبطة، حيث توفر هذه الخدمة التغطية الكاملة للحماية من الحرائق والعواصف والأعاصير والزلازل والفيضانات والأضرار.

واستكمل السعدون سلسلة الخدمات التأمينية المتمثلة في عرض خاص لتعويضات العمال والتي تعوض عن الإصابة الجسدية لموظفي العميل والناتجة عن الحوادث التي تحدث أثناء العمل وبسبب العمل، كذلك وفر بنك بوبيان لعملائه من اصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة واحدة من اهم الحلول التأمينة وابرزها وهي تغطية تعويضات الشاملة عن الأضرار التي تلحق بالطرف الثالث (عميل بنك بوبيان) والتي يمكن تمديدها لتجنب الالتزامات المحتملة الناشئة عن انتهاك شروط السياسة.

** حلول مميزة لجميع القطاعات

يذكر ان الخدمات المصرفية لإدارة مصرفية الاعمال صممت لتكون حلولاً مصرفية ذكية تفهم احتياجات هذه المشروعات وتقدم مجموعة متنوعة من المزايا الاستثنائية التي تتيح إدارة العديد من المعاملات المصرفية بسلاسة وسهولة مع مجموعة واسعة من الخدمات المصرفية سهلة الاستخدام والمتاحة على مدار الساعة.

وتتيح خدمات بوبيان المصرفية لمصرفية الأعمال إدارة حسابات الشركة ، وتقديم الطلبات، والاطلاع على الأرصدة، والحصول على تفاصيل الحساب، وتنفيذ العديد من الخدمات الأخرى عبر الإنترنت مثل تحويل رواتب الموظفين و خدمات التحويل المحلية و الدولية وطلب دفاتر الشيكات وشهادات التدقيق و الاطلاع على تفاصيل جميع الحسابات وطباعة وتحميل كشوفات الحسابات وخدمة الإيداع وغيرها .

كما تتضمن خدمة تحويل رواتب الموظفين وغيرها من الحوافز بسرعة وسهولة عبر الإنترنت الى جانب اجهزة نقاط البيع التى تسهل عملية البيع في الشركات وتجعلها أكثر سلاسة وأمانًا مع توافر كل امتيازاتها ، كما يمنح بوبيان ايضا لقطاع الاعمال مزايا بوابة الدفع المصممة للشركات وتجار التجزئة والتى تمكنهم من إدارة المعاملات التجارية عبر الإنترنت .

الى جانب تصميم بطاقة فيزا الائتمانية للشركات خصيصاً لتقدم لحاملي البطاقات مجموعة استثنائية من المزايا والفوائد وتعطيهم فرصة للحصول على مجموعة كبيرة من العروض والتجارب الفريدة من أرقى العلامات التجارية العالمية الرائدة.

#بياناتشركات

- انتهى -