الباقر: شراكتنا مع «لوياك» تجسد رؤيتنا المشتركة بأهمية الاستثمار في الشباب الكويتي

نسعى لتمكين الشباب من تطوير مشاريع تقدم حلولًا مبتكرة للتحديات البيئية والصحية والتعليمية

البرنامج يهدف إلى صقل المهارات القيادية للطلاب وتحفيزهم على الابتكار

في إطار التزامه الراسخ بدعم الشباب وتمكينهم، يواصل بنك الكويت الوطني دعمه ورعايته لبرنامج «كن» لريادة الأعمال الاجتماعية، وذلك ضمن شراكته الإستراتيجية المستمرة مع مؤسسة لوياك التطوعية.

يأتي هذا العام ليصادف النسخة العاشرة المتميزة من البرنامج، الذي تنظمه لوياك بالتعاون مع جامعة بابسون المرموقة، حيث انطلقت فعاليات البرنامج بيوم افتتاحي حافل أقيم في الجامعة الأمريكية بالكويت، وشهد حضورًا لافتًا من الخريجين السابقين والمرشدين والمشاركين الجدد في نسخة هذا العام، إضافة إلى ممثلي بنك الكويت الوطني ومؤسسة لوياك.

يمتد البرنامج على مدار 5 أسابيع مكثفة، ويتضمن جدولًا غنيًا بالأنشطة التعليمية والتدريبية، كما يشمل جلسات تدريبية متخصصة ونقاشات تفاعلية ومحاضرات عبر الإنترنت وورش عمل افتراضية، جميعها مصممة لتعزيز وتطوير برامج اجتماعية رائدة في الكويت.

يشارك في برنامج هذا العام 45 طالبًا وطالبةً تتراوح أعمارهم بين 12 و16 عامًا، وقد أتاح اليوم الافتتاحي فرصة فريدة للتواصل وتبادل الخبرات بين الأجيال المختلفة من رواد الأعمال الاجتماعيين.

وقدم مسؤول العلاقات العامة وإدارة الفعاليات في بنك الكويت الوطني محمد الصراف، جلسة إرشادية خلال فعاليات البرنامج لتعزيز مفاهيم الطلاب حول المسؤولية المجتمعية، كما سلط الضوء على المبادرات والبرامج المتنوعة التي يطلقها البنك لخدمة المجتمع في مختلف القطاعات، بما في ذلك الصحة والتعليم والبيئة ودعم الشباب.

ويهدف البرنامج إلى صقل المهارات القيادية للطلاب وتحفيزهم على الابتكار، من خلال تطوير مشاريع تخدم المجتمع وتساهم في تقدمه، كما يحظى المشاركون بفرصة ثمينة للتعلم من قياديين بارزين من بنك الكويت الوطني، بالإضافة إلى خبراء من مختلف الشركات والمؤسسات المشاركة، الذين يقدمون التدريب والخبرة والمشورة اللازمة للمشاريع المتنافسة.

وبهذه المناسبة قال نائب رئيس مساعد في إدارة العلاقات العامة والفعاليات في بنك الكويت الوطني، يعقوب الباقر: «نحن سعداء بالتعاون مع مؤسسة لوياك، والذي يجسد رؤيتنا المشتركة بأهمية الاستثمار في الشباب الكويتي، حيث نؤمن إيمانا راسخا بقدرة هؤلاء الشباب على إحداث تغيير إيجابي ومستدام في مجتمعهم».

وأضاف الباقر: «يتماشى هذا البرنامج بشكل وثيق مع رؤية البنك الوطني الهادفة إلى دعم الشباب وفتح آفاق المعرفة أمامهم، وتوسيع مداركهم، حيث نسعى دائما إلى تمكينهم من تطوير مشاريع تخدم مجتمعاتهم، وتقدم حلولًا مبتكرة للتحديات البيئية والصحية والتعليمية وغيرها من القضايا المجتمعية».

وأكد الباقر على التزام بنك الكويت الوطني العميق تجاه الشباب الكويتي، وسعيه المستمر لتمكينهم ليصبحوا قادة فاعلين ومؤثرين في المستقبل، مشيرا إلى أن الوطني حريص على توفير الدعم اللازم لهم ومنحهم الثقة في أفكارهم لتحويلها إلى مشاريع هادفة، كما يوفر الوطني برامج تدريبية متخصصة تستثمر في الكفاءات الشابة وتمنحهم الفرص التي يستحقونها للانطلاق نحو مستقبل واعد.

واختتم البرنامج فعالياته بنجاح في السابع من أغسطس الجاري، بعد أن استفاد الطلاب من دورات تدريبية مكثفة قدمها مشرفون ومدربون محترفون من ذوي الخبرة في برامج الريادة المجتمعية، كما شاركوا في حلقات نقاشية مع مختصين وورش عمل افتراضية، وتوج البرنامج بمسابقة نهائية لتقييم مشاريع الطلاب، حيث تم عرضها على لجنة التحكيم لاختيار أفضل ثلاثة مشاريع بناءً على معايير الجودة والتميز والابتكار.

يذكر أن بنك الكويت الوطني يحرص دائما على الالتزام بمسؤولياته الاجتماعية ومواصلة رسالته الهادفة إلى دعم كافة شرائح المجتمع ومؤسساته التطوعية غير الربحية وخاصة المؤسسات التي تعنى بالشباب وتواكب احتياجاتهم ومتطلباتهم لمستقبل أفضل.

-انتهى-

#بياناتشركات