العبدالله: نعتمد نهج متكامل لتطوير خدماتنا المصرفية لمواكبة احتياجات العملاء وتطورات السوق

شرائح الخدمات المصرفية الممتازة تم تصميمها بعناية لتلبية احتياجات العملاء وتعزيز فرص تنمية ثرواتهم

في إطار حرصه على تلبية تطلعات عملائه من مختلف الشرائح، وتقديم تجربة مصرفية متكاملة ترتقي بأعلى معايير الجودة والابتكار، يواصل بنك الكويت الوطني تعزيز مكانته الرائدة في الخدمات الممتازة، من خلال تطوير باقة شاملة من الحلول المالية والخدمات المصرفية المصممة خصيصاً لعملائه ضمن شرائح الخدمات ، بما يشمل خدمات الخدمات المميزة والذهبي.

وتشمل هذه الخدمات إمكانية الوصول إلى مديري علاقات عملاء متخصصين وأولوية الحصول على الخدمات ، فضلاً عن حلول استثمارية متقدمة من خلال وNBK Invest، التي تتيح للعملاء فرصاً متنوعة لإدارة وتنمية ثرواتهم بكفاءة عالية.

ويحرص البنك على تقديم قيمة مضافة لعملائه عبر مجموعة متكاملة من الخدمات التي تجمع بين الحلول المالية المتقدمة، وخدمات إدارة الثروات، والمزايا الحصرية التي تلبي مختلف احتياجاتهم المالية في كل مرحلة من مراحل حياتهم.

كما تمتد خدمات البنك لتشمل برامج وحلولاً مصرفية دولية، بما في ذلك خدمات الرهن العقاري خارج الكويت والخدمات العابرة للحدود، بما يلبي احتياجات العملاء الذين يتطلعون إلى إدارة شؤونهم المالية على المستوى الدولي.

كما يقدم البنك أسعاراً تفضيلية على القروض والودائع ومجموعة واسعة من المنتجات المصرفية، إلى جانب مزايا حصرية لبطاقات الائتمان، تشمل عروض السفر والامتيازات الحياتية من خلال شراكات استراتيجية مع مجموعة من أبرز العلامات التجارية المحلية والعالمية.

وفي إطار حرصه على تعزيز تجربة العملاء الرقمية، يوفر البنك تجربة مصرفية سلسة ومتطورة عبر برنامج «خدمة الوطني عبر الموبايل»، الذي يتيح للعملاء إدارة حساباتهم وإجراء معاملاتهم بكل سهولة وأمان في أي وقت ومن أي مكان.

وبهذه المناسبة، قال إبراهيم العبدالله نائب مساعد للرئيس - شرائح العملاء: «نحرص في بنك الكويت الوطني على تبني نهج استراتيجي متطور في تطوير خدماتنا ومنتجاتنا، يقوم على فهم متغيرات السوق وتطور احتياجات العملاء، وتقديم حلول مصرفية مرنة ومبتكرة تتواكب مع مختلف مراحل حياتهم المالية».

وأضاف العبدالله: «نعمل بشكل مستمر على الارتقاء بتجربة العملاء وبما يضمن تقديم خدمات ذات قيمة مضافة تعزز من قدرتهم على إدارة وتنمية ثرواتهم بكفاءة، وتحقيق أهدافهم على المدى الطويل».

وأكد العبدالله أن شرائح الخدمات الممتازة تم تصميمها بعناية لتلبية الاحتياجات المتنوعة للعملاء ، حيث تجمع بين التميز في الخدمات المصرفية اليومية، وفرص تنمية الثروات، والمزايا الحصرية، بما يعكس ريادة بنك الكويت الوطني ومكانته في السوق.

وانطلاقاً من رؤيته القائمة على الابتكار والتحول الرقمي، سيواصل بنك الكويت الوطني تقديم تجارب مصرفية متكاملة عبر شبكته العالمية، في إطار سعيه المستمر إلى تبسيط الخدمات وتعزيز سلاستها بما يتماشى مع احتياجات العملاء المتجددة، مع الارتقاء بمعايير التميز في خدمة العملاء من خلال توسيع محفظته من المنتجات الاستثمارية، ضمن نهج متكامل يضع العميل في المقام الأول.

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