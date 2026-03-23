أعلن بنك الكويت الوطني عن إطلاق تحديث جديد لبرنامج خدمة الوطني عبر الموبايل، يتضمن مجموعة من التحسينات التي صُممت لتجعل التجربة المصرفية أكثر سهولة وسلاسة وملاءمة لاحتياجات العملاء اليومية. ويأتي هذا التحديث ليمنح العملاء تجربة رقمية أبسط، أسرع، وأكثر راحة، مع خدمات محسنة تلبي مختلف متطلباتهم بكل يسر.

وفي ظل الأوضاع الحالية في الكويت، يجدد "الوطني" التزامه بالوقوف إلى جانب عملائه، وضمان حصولهم على خدماتهم المصرفية بأمان واطمئنان، من أي مكان وفي أي وقت، حيث يعمل برنامج خدمة الوطني عبر الموبايل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، ليمنح العملاء حرية إدارة شؤونهم المالية بكل راحة دون الحاجة إلى زيارة الفرع.

خدمات جديدة لتجربة مصرفية أفضل

حساب التوفير الالكتروني: يقدم الوطني حساب التوفير الإلكتروني eSavings، وهو حساب ادخار رقمي بالكامل صُمّم لمساعدة العملاء على جمع مدخراتهم وتحقيق أهدافهم المالية بطريقة ذكية وبكل سهولة. ويتيح الحساب للعملاء تنمية مدخراتهم تلقائيًا من خلال خدمة Auto Saver، كما يتميز حساب eSavings من الوطني بالاستفادة من سلوك المستهلك في مشترياته اليومية عن طريق ادخار مبالغ صغيرة بشكل تلقائي عبر تقريب قيمة المشتريات باستخدام خدمة Save the Change، لتسهيل الادخار في المعاملات المصرفية اليومية.

خدمة رسائل "آبل": يمكن لعملاء "الوطني" من مستخدمي أجهزة iPhone والمسجلين في برنامج خدمة الوطني عبر الموبايل اختيار رسائل " كقناة مفضلة لتلقي الإشعارات، حيث تتيح هذه الميزة للعملاء استقبال الإشعارات المصرفية الموثوقة مباشرة على هواتفهم عبر Apple Messages، بما يوفر تجربة أكثر سلاسة وأمانًا وموثوقية.

عيدية ومض: بات بإمكان عملاء "الوطني" الاحتفال بعيد الفطر بطريقة أكثر ذكاءً من خلال إرسال العيدية فورًا عبر خدمة ومض من خلال برنامج خدمة الوطني عبر الموبايل. وتتيح هذه الخدمة إرسال العيدية بسرعة وأمان دون الحاجة إلى استخدام "الكاش"، مع إمكانية إرسال العيدية إلى ما يصل إلى خمسة أشخاص في عملية واحدة، ما يجعل الاحتفال بالعيد أسهل وأكثر راحة.

كما يوفر بنك الكويت الوطني تحسينات على العديد من الخدمات المتوفرة عبر برنامج خدمة الوطني عبر الموبايل، في إطار حرصه الدائم على تزويد عملائه بتجربة مصرفية أفضل.

تجربة مصرفية متكاملة أينما كنتم

من خلال التحديثات المستمرة على برنامج خدمة الوطني عبر الموبايل، يستطيع العملاء إنجاز معاملاتهم اليومية بكل سهولة وأمان، حيث يمكنهم إجراء التحويلات المحلية والدولية، بما في ذلك التحويلات الفورية عبر خدمة ومض، إضافة إلى إيقاف البطاقات مؤقتاً أو إعادة تفعيلها بكل سهولة، والإبلاغ عن البطاقات المفقودة أو المسروقة مع طلب إصدار بطاقة بديلة فوراً. كما يتيح البرنامج لمستخدميه دفع فواتير شركات الاتصالات والخدمات المختلفة، وشراء بطاقات التسوق الإلكتروني مثل iTunes وGoogle Play وAmazon، وبطاقات الألعاب الرقمية مثل PlayStation وKoutbo6، فضلاً عن الاشتراك في القنوات التلفزيونية ومنصات الترفيه مثل Spotify.

وحرصاً على راحة العملاء، يمكنهم أيضاً التقدم بطلب للحصول على قروض شخصية أو بطاقات ائتمانية، أو طلب زيادة الحد الائتماني، وفتح حسابات جديدة تشمل حسابات التوفير (وحساب التوفير الالكتروني) والودائع والحسابات الاستثمارية، إلى جانب إنشاء أوامر دفع دائمة، والاطلاع على أسعار صرف العملات، والسحب النقدي دون بطاقة، والتسجيل في خدمة الأرباح الإلكترونية، وغيرها من الخدمات بخطوات بسيطة وآمنة.

معكم دائماً حتى خارج الكويت

وللعملاء المتواجدين خارج الكويت، يبقى "الوطني" قريباً منهم، حيث يمكنهم اجراء العمليات المصرفية المختفة اينما كانوا، وفي حال الحاجة للتحدث مع موظفي البنك، يمكن للعملاء الاتصال بالخدمة الهاتفية على الرقم +965 2292 4888، أو عبر أرقام الاتصال الدولية المجانية المتاحة في بعض الدول، أو من خلال خدمة WhatsApp بكل سهولة. كما يمكنهم متابعة الحسابات الرسمية للبنك على وسائل التواصل الاجتماعي للاطلاع على آخر التحديثات.

وتعليقاً على إطلاق التحديث الجديد، قال نائب مساعد للرئيس – رئيس قنوات الخدمات المصرفية الرقمية في بنك الكويت الوطني، السيد/ محمد الدخيل: "يواصل الوطني بفضل جاهزيته الرقمية العالية واستمرارية عملياته، قيادة مسيرة التحول الرقمي وتقديم خدمات مصرفية متطورة في مختلف الأوضاع، واضعاً راحة العملاء وأمانهم في المقام الأول، ليبقى برنامج خدمة الوطني عبر الموبايل رفيقهم المصرفي الموثوق في كل وقت".

