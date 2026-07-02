الصقر:

- اندماج KIPIC وKNPC يؤسس لمرحلة جديدة من التكامل في القطاع النفطي

- توحيد الإمكانات والخبرات سيسهم في خلق قيمة مضافة مستدامة للاقتصاد الوطني

- الوطني كان جزءاً من مسيرة نجاح KIPIC والبنك الرئيسي لحساباتها منذ انطلاق أعمالها

- حرصنا منذ تأسيس KIPIC على توفير الحلول المصرفية والتمويلية الداعمة لنموها

- نفخر بدورنا كشريك مصرفي موثوق للقطاع النفطي الكويتي على مدى عقود طويلة

- تربطنا علاقات استراتيجية راسخة بالشركات التابعة لمؤسسة البترول الكويتية

- سنواصل دورنا المحوري في تمويل المشاريع الوطنية الكبرى ودعم النمو المستدام

شارك بنك الكويت الوطني في الاحتفال الذي أقامته مؤسسة البترول الكويتية بمناسبة اندماج الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة (KIPIC) مع شركة البترول الوطنية الكويتية (KNPC)، في خطوة استراتيجية تجسد توجهات المؤسسة نحو تعزيز التكامل التشغيلي بين شركاتها التابعة، ورفع مستويات الكفاءة والمرونة التشغيلية بما يواكب متطلبات المرحلة المقبلة ويعزز تنافسية القطاع النفطي الكويتي.

وشارك نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني السيد/ عصام الصقر في الحفل الذي شهد حضور نخبة من كبار المسؤولين والقيادات التنفيذية في القطاع النفطي الكويتي.

ويُعد بنك الكويت الوطني شريكاً استراتيجياً في مسيرة الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة منذ تأسيسها عام 2016، حيث تولّى إدارة حساباتها الرئيسية منذ انطلاق أعمالها، كما اضطلع بدور محوري في ترتيب القرض المشترك لتمويل مشروع استيراد الغاز الطبيعي المسال، أحد أبرز المشاريع الاستراتيجية التي ساهمت في تعزيز أمن الطاقة في دولة الكويت.

تعزيز التكامل

وبهذه المناسبة، قال الصقر:"يمثل اندماج الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة مع شركة البترول الوطنية الكويتية محطة مهمة في مسيرة تطوير القطاع النفطي الكويتي، وخطوة استراتيجية تعكس الرؤية الطموحة لمؤسسة البترول الكويتية نحو تعظيم الكفاءة التشغيلية والاستفادة المثلى من الموارد والإمكانات المتاحة، بما يسهم في تعزيز القدرة التنافسية للقطاع وتحقيق قيمة مضافة مستدامة للاقتصاد الوطني."

وأضاف الصقر أن توحيد الخبرات والقدرات التشغيلية تحت مظلة واحدة من شأنه أن يخلق نموذجاً يعزز الجاهزية لمواجهة المتغيرات العالمية المتسارعة التي تشهدها أسواق الطاقة، ويُرسخ مكانة الكويت كمركز إقليمي رائد في صناعة النفط والغاز."

شراكة راسخة ودعم مستمر

وأكد الصقر اعتزاز بنك الكويت الوطني بشراكته الممتدة مع KIPIC منذ تأسيسها، قائلاً: "نفخر بكوننا شريكاً موثوقاً لـ KIPIC منذ اليوم الأول لتأسيسها، وبالمساهمة في دعم عدد من مشاريعها الاستراتيجية التي شكلت ركائز أساسية لتعزيز منظومة الطاقة في الكويت. ويأتي هذا الاندماج ليؤكد نجاح المسيرة التي حققتها الشركة والدور الحيوي الذي اضطلعت به خلال السنوات الماضية."

وتابع الصقر: "سنواصل في بنك الكويت الوطني التزامنا بدعم المشاريع الوطنية الكبرى وتوفير الحلول التمويلية والمصرفية المتخصصة التي تسهم في تحقيق أولويات التنمية الاقتصادية، وتعزز مساعي الدولة نحو بناء اقتصاد أكثر تنوعاً واستدامة."

دعم توجهات مؤسسة البترول الكويتية

وأشار الصقر إلى أن البنك ينظر بإيجابية إلى الخطوات التطويرية التي تقودها مؤسسة البترول الكويتية لتعزيز الكفاءة التشغيلية وتحقيق أفضل العوائد، مؤكداً أن تعزيز التكامل بين الشركات التابعة للمؤسسة ينسجم مع التوجهات الحديثة في إدارة المؤسسات الكبرى وفق أسس تجارية متقدمة تعزز المرونة والقدرة على النمو المستدام.

ويواصل بنك الكويت الوطني دوره كشريك مالي موثوق للمشاريع الاستراتيجية والتنموية في الكويت، مستنداً إلى خبرته الممتدة في تمويل وإدارة كبرى المشاريع الحيوية، ودعمه المتواصل لمختلف القطاعات الاقتصادية، وفي مقدمتها قطاع النفط والغاز، بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية الكويت التنموية وتعزيز مكانة الدولة كمركز اقتصادي ومالي رائد في المنطقة.

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