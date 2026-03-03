في ظل تصاعد حدة النزاع في منطقة الشرق الأوسط، استعرض بنك الكويت الوطني أحدث المستجدات المتعلقة بأوضاعه التشغيلية والمالية أمام كافة أصحاب المصالح.

وأكد البنك على أن أولوياته تبقى ثابتة وتركز على ضمان سلامة موظفيه وعملائه، إلى جانب حماية وحفظ المصالح المالية للمستثمرين والمودعين.

كما شدد البنك على أن عملياته في الأسواق المتأثرة ضمن منطقة الشرق الأوسط تواصل أداءها بكفاءة وانتظام، دون تسجيل أي اضطرابات تشغيلية.

وأوضح أن أنظمته المصرفية ومنصاته المخصصة لخدمة العملاء تعمل بكامل جاهزيتها وكفاءتها، دون أي تأثير على سير الأعمال.

وأشار بنك الكويت الوطني إلى أنه قام بتفعيل بروتوكولات استمرارية الأعمال وإدارة الأزمات بشكل استباقي، واختبر خطط الطوارئ بدقة لضمان المرونة في ظل ظروف سيناريوهات التصعيد المختلفة.

وشدد على أنه لم يتم تسجيل أي انقطاعات أو اضطرابات للخدمات المقدمة إلى العملاء عبر مختلف مواقع البنك.

وأوضح أنه لا يوجد أي تأثير جوهري على مستويات السيولة أو متانة القاعدة الرأسمالية، فيما تواصل قاعدة التمويل المتنوعة التي يتميز بها البنك أداءها بقوة واستقرار دون تأثر.

وأكد البنك مواصلة مراجعة مستوى تقبل المخاطر وأطر إدارة المخاطر بصورة دورية ومنهجية بما يواكب تطورات الأوضاع.

بالإضافة إلى مواصلة بنك الكويت الوطني المتابعة الدقيقة للمستجدات، مع الالتزام بتزويد أصحاب المصالح بأحدث التطورات بانتظام، في إطار من الوضوح والشفافية وفي الوقت المناسب.

-انتهى-

#بياناتشركات