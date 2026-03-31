عمّان، الأردن : أعلن بنك القاهرة عمّان عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة "فيوز" (Fuze)، المزود الإقليمي للبنية التحتية المنظمة للأصول الرقمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لاستكشاف تطوير خدمات وقدرات الأصول الرقمية لعملاء البنك ضمن بيئة الاختبار التنظيمية (Regulatory Sandbox) التابعة للبنك المركزي الأردني.

وتأتي هذه المبادرة ضمن مرحلة تجريبية تهدف إلى اختبار الخدمة تحت مظلة الـ Sandbox الخاصة بالبنك المركزي الأردني (CBJ) ، وضمان توافقها مع المتطلبات الرقابية والتقنية قبل إقرارها بصورة نهائية.

وتمثّل هذه الخطوة امتدادًا لاستراتيجية بنك بنك القاهرة عمّان في دعم التحول الرقمي وتبنّي حلول مالية حديثة، حيث ستُمكّن الخدمة العملاء من شراء وبيع وحفظ الأصول الافتراضية عبر منصة مُصممة وفق معايير الامتثال العالمية ومتطلبات الأمن السيبراني، إضافة إلى أنظمة دقيقة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وسيعمل الطرفان على تقييم سبل تطوير قدرات الأصول الرقمية بشكل مسؤول بما يسهم في دعم تطور المنظومة المصرفية في الأردن. وتهدف هذه الاتفاقية إلى دراسة الدور الذي يمكن أن تلعبه الأصول الرقمية في دعم التحول المالي في المملكة، وتعزيز الخدمات المقدمة لعملاء القطاع المصرفي والمؤسسات والشركات.

وفي إطار هذا التعاون، سيبحث الطرفان إمكانية الاستفادة من البنية التحتية المنظمة للأصول الرقمية كخدمة (Digital Assets-as-a-Service – DaaS) التي تقدمها "فيوز"، لدعم خدمات بنك القاهرة عمّان، بما يشمل تطوير منتجات جديدة، وتحسين العمليات التشغيلية، وتعزيز متطلبات الامتثال والتكامل التقني. وستظل أي تطبيقات محتملة خاضعة للموافقات التنظيمية المعمول بها.

وتوفر مشاركة "فيوز" في بيئة الاختبار التنظيمية الأردنية (JoRegBox) إطاراً منظماً للتعاون، يتيح للطرفين تقييم خدمات الأصول الرقمية ضمن بيئة خاضعة للرقابة والتنظيم.

وقال الرئيس التنفيذي لبنك القاهرة عمّان، الدكتور كمال البكري: "نسعى باستمرار إلى استكشاف حلول مبتكرة تسهم في تحسين تجربة العملاء، وتوفر الأصول الرقمية العديد من الفرص الواعدة في هذا المجال. وقد أتاحت لنا بيئة الاختبار التنظيمية التي أنشأها البنك المركزي الأردني فرصة التعاون مع "فيوز" لاستكشاف سبل تطوير تجربة الخدمات المصرفية الرقمية لعملائنا وموظفينا."

ومن جانبه، قال محمد علي يوسف، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لـ"فيوز Fuze": "يتبنى بنك القاهرة عمّان نهجاً مدروساً في تقييم خدمات الأصول الرقمية، يستند إلى الأطر التنظيمية وثقة العملاء. ومن خلال مذكرة التفاهم هذه، نتطلع إلى دعم البنك في دراسة كيفية دمج البنية التحتية المنظمة للأصول الرقمية ضمن المشهد المالي المتطور في الأردن."

يسهم هذا التعاون في دعم التطور المستمر للمنظومة المالية الرقمية في الأردن، من خلال تعزيز الابتكار مع الحفاظ على سلامة واستقرار النظام المالي.

للمزيد من المعلومات حول بنك القاهرة عمّان ، يُرجى زيارة: cab.jo

وللتعرّف إلى خدمات البنية التحتية للأصول الرقمية التي تقدمها "فيوز"، يُرجى زيارة: fuze.finance

نبذة عن شركة "فيوز Fuze"

تُعد شركة "فيوز Fuze"، أول مزوّد من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للبنية التحتية المنظمة للأصول الرقمية، حيث تقدّم أدوات متقدمة وآمنة للمصارف وشركات التكنولوجيا المالية لدمج خدمات الأصول الرقمية بكفاءة عالية. ومن خلال نهج قائم على تقديم الحلول، تساعد "فيوز Fuze" المؤسسات المالية على التخطيط والتنظيم والتنفيذ الفعّال لبنية تحتية رقمية، مع تمكينها من إطلاق منتجات منظمة وعالمية المستوى بسرعة وأمان.

تضم "فيوز Fuze" فريقًا من الخبراء الداعمين لمنظومة الأصول الرقمية المتسارعة النمو، ويعمل الفريق بشكل وثيق وتعاوني مع الجهات التنظيمية ضمن رؤية طويلة المدى لتطوير القطاع.

إخلاء مسؤولية شركة "فيوز Fuze"

المعلومات الواردة في هذا البيان الصحفي لأغراض إعلامية عامة فقط. "فيوز Fuze" وشركاتها التابعة، بما في ذلك "نيوب للدفع"، تخضع لإشراف مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي وتعمل وفقاً للأنظمة المعمول بها. لا يشكّل هذا البيان عرضاً لتقديم خدمات مالية أو مشورة استثمارية في أي دولة. لا تضمن "فيوز Fuze" دقة أو اكتمال أو موثوقية المعلومات الواردة. جميع المنتجات أو الخدمات المالية المذكورة تخضع لمخاطر السوق، ولا تُعدّ الأداءات السابقة مؤشراً على النتائج المستقبلية. يُنصح القراء بالتشاور مع مستشار مالي أو قانوني قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية أو مالية.

